Persiste défi cit en Hospital Amazónico

El director ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha, Stalin Romero Jara, informó que la crisis económica anunciada desde hace años en dicho establecimiento de salud persiste. “Gradualmente, año a año desde el 2008 se tiene un déficit, el problema que se agravó en estos últimos tiempos y más en mi gestión es el tema del Sistema Integral de Salud – SIS, hecho que ha propiciado intervención por parte de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y otras instancias, pero aún no hay un resultado e informe final”, explicó el funcionario. El tema se agrava, porque según Romero Jara, esta situación conlleva a que las instancias nacionales no transfieran recursos económicos de manera apropiada, porque las gestiones anteriores hicieron acciones económicas entre ellas solicitar por anticipado asignación del presupuesto del SIS al hospital que fueron mal usados o no eran suficientes, “esto hace que a la fecha haya más deudas y que carezcamos de una confianza crediticia. La última remesa fue de 400 mil, pero anterior a eso es de 0 soles”. Como parte de las gestiones realizadas, el director informó que acudió al SIS regional, central, gobierno de Ucayali, dirección de salud, congresistas, Ministerio de Economía y Fianzas, a quienes emitieron informes y documentos que manifiestan que explica la situación en la que se encuentran. “Todavía no tenemos resultados positivos de ellos”. Por otro lado aseguró que con la instalación del Hospital de Contingencias la atención en el Amazónico aumentó en un 30 %. “Suponemos que es la adecuación que se va dando ante el traslado de un hospital tan gran de”. La justificación del director para acrecentar la demanda de usuarios se debe a que aún falta que la población se adecue a que los consultorios externos del hospital regional están ubicados en las instalaciones del Amazónico, también se debe a la atención, facilidad, más servicios o congestión. Este panorama hizo que el Amazónico aumente sus observaciones, pacientes críticos, operaciones, intervenciones, contratación de mayor número de personal con el fin de “menguar y frenar el aumento de paciente que lo que es el referente principalmente en el SIS que concentra el 25 % de atenciones”. Agrego “tenemos bastantes deudas que tenemos pendientes a colegas, proveedores, bienes y servicios que se hace un poco preocupante, nos gustaría que se acelere los trámites y se dé solución propiamente a ellas porque si no vamos a colapsar”.

