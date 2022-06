Delincuente arrastró y pateó a mujer embarazada para robar su celular

Una mujer con cuatro meses de gestación fue arrastrada y golpeada por un ladrón que le arrebató su celular. La víctima caminaba sola por la zona de Bocanegra, en el Callao, lima.

“Venía por ahí con mi celular, me entró una pequeña llamada y sin darme cuenta vino un delincuente, me jaloneó el celular, me arrastró por el piso, luego me empezó a patear el vientre, las piernas. Gracias a dos personas que pasaban por ahí me pudieron ayudar”, contó la agraviada.

Fueron sus gritos de desesperación los que alertaron a agentes de la Policía que patrullaban la zona, quienes junto a dos transeúntes lograron capturar al malhechor.

El delincuente fue identificado como Manuel Apaza García, de 35 años, quien registra antecedentes por violencia familiar, receptación y robo agravado.