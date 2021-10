NUEVO ISC: Forzaría a bajar más los niveles de azúcar en gaseosas y cervezas sin alcohol

Las gaseosas tienen entre 5.5g y 5.8g/100ml. De no bajar el azúcar se pagará más en impuesto, lo cual afectará al consumidor por el incremento en el precio final. A través de un Decreto Supremo publicado este jueves se establece que las bebidas desde los 0.5 y menos de 5 gramos / 100 ml de azúcar como agua, agua mineral y las gasificadas, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizadas, y cerveza sin alcohol con un contenido de azúcar, deberán pagar una tasa de 17% en Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Mientras que para las bebidas con contenido de azúcar, y cervezas sin alcohol (que tengan igual o más de 5 g/ 100 ml de azúcar) la tasa será hasta 25%. “La mayoría de gaseosas, por no decir todas, tienen entre 5.5g y 5.8g de azúcar por cada 100ml.

Esta modificación traería como consecuencia que todas disminuyan (el azúcar) a menos de 5g/100ml”, explicó Saby Mauricio Alza, directora de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener.

“En el Perú todavía no terminamos de implementar la Ley de Alimentación Saludable, pero ya estamos disparando medidas aisladas que probablemente logres un impacto pero no vas a lograrlo como si se trabajara en conjunto. No estoy diciendo que esté mal, pero solo es un copy – page de lo que se hace a nivel internacional, pero no estás tomando en cuenta todo el contexto de lo que significa política pública”, agregó.

Para especialista en nutrición, ese tipo de medidas que incentivan a bajar el nivel de azúcar no deben lanzarse “por cumplir”, sino porque así lo demuestra un estudio. “¿Han analizado el impacto que hemos tenido de haber puesto ese impuesto (el rango anterior?, ¿el resultado de ese impuesto hacia dónde está siendo dirigido, a resolver el problema de obesidad que era su finalidad?”, indicó.

“Una tercera ola golpeará a las personas obesas que en el país son el 70%, porque la vacuna en un obeso no funciona igual que con una persona con peso saludable. Una persona obesa en el Perú tiene ocho veces más riesgo de morirse que una persona mayor”, comentó Mauricio Alza.

NO GENERA RECAUDACIÓN

Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), precisó que el ISC es un impuesto que está destinado a inducir a que la gente no consumir determinados productos, mas no a generar recaudación.

“Esas bebidas que tenían entre 5g y menos de 6g/100ml que pagaban 17% de ISC ahora van a pagar 25%. El MEF ha considerado la opinión técnica del organismo competente sobre los octógonos y sobre esa base ha hecho un incremento para estas bebidas como una medida adicional para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas por más de 5g/100ml”, mencionó.

“La industria probablemente reducirá la cantidad del azúcar para las bebidas para no estar sometidos a esta nueva tasa del 25%, sino seguir pagando la de 17%”, agregó. No obstante, la norma señala que a partir de mañana se empezará a aplicar el impuesto de 25% a las bebidas con un nivel superior a 5mg/100ml.

“Cuando se legisla en materia tributaria vía un DS eso pasa. El Poder Ejecutivo no te da el espacio razonable para que te adaptes a la norma. Si esto pasara por el Congreso tendría un proyecto de ley que al ser público se puede opinar y las empresas pueden saber lo que se viene; se hace un paro en la producción y se pueden adaptar para que tenga un menor nivel. pero esto no ocurre cuando se vulnera la institucionalidad de esta forma”, cuesitonó López.

SE TRASLADARÁ AL CONSUMIDOR

Por su parte, el abogado tributarista, Guillermo Grellaud, precisó que si las empresas no bajan el nivel de azúcar pagarán un mayor impuesto y por lo tanto este se trasladará al consumidor.

“La medida tiene varias consecuencias, un menor uso de azúcar para protección a la salud y si no bajen el nivel de azúcar pagarán más y habrá una mayor recaudación, porque no están prohibiendo que tenga más azúcar, solo están diciendo que si la tienen más alto de lo establecido paguen más”, refirió.