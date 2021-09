Piden al Gobierno Peruano acelerar las clases semipresenciales

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), luego de la aprobación del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, mostró su preocupación al saber que las clases en el país aún no tienen fecha definida por el gobierno.

“Compartimos la preocupación del Estado y la población por los efectos de la pandemia, sin embargo, confiamos en la probada experiencia internacional y nacional que demuestran que las escuelas no son focos de contagio, y que, siguiendo los protocolos ya establecidos, la escolaridad puede retomarse y continuar”, manifestó mediante un comunicado.

Ellos refieren que se pueden concretar clases semipresenciales en el país con todas las medidas de la seguridad y apoyar los planes de las que todavía no lo están para cuando llegue su momento.

VER TAMBIÉN: Abogado y Tiktoker: Luis Mathews : “Amo Pucallpa, amo Ucayali”



La comunidad educativa, la empresa privada y la cooperación internacional deben unirse para conseguir que la mayoría de las escuelas puedan abrirse en condiciones seguras antes de fin de año, y que, en marzo del 2022, para el siguiente año escolar todas las escuelas estén preparadas y organizadas para retomar el servicio educativo.

Es importante saber que, en el 2020, alrededor de 230 mil estudiantes dejaron de asistir al colegio. Aunque el Gobierno desarrolló iniciativas como Aprende en Casa, no todas las familias se han podido vincular a este proyecto, pues sus recursos no les permiten tener un radio, una computadora o, en otros casos, acceso a internet. El derecho a la educación no puede esperar, precisa.



Yadira Huaman