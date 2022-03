Tony Rosado realiza escándalo tras no recibir pago completo por concierto (VIDEO)

Tony Rosado, el reconocido cantante de cumbia peruana pasó un mal momento en un evento en donde se hizo presente para cantar sus mejores temas; sin embargo, no todo fue felicidad para el artista quien terminó reclamando que le paguen la cantidad que se acordó en el contrato.

Según se puede observar por el video que se ha viralizado en TikTok, el cantante había hecho una presentación en un local en Trujillo donde se juega fútbol, pero al momento de concluir con su número debieron pagarle lo que correspondía, algo que no sucedió.Tony, se acercó hasta el lugar en donde vendian bebidas alcohólicas para poder reclamar su pago, es ahí donde inicia una discusión con las personas que se asume son los organizadores y que no quisieron darle el dinero que faltaba.

El cantante de cumbia solicitaba que le paguen los 500 soles que le restaban a lo que las mujeres que estaban a cargo señalaron que no lo iban hacer ya que ellas solo reciben el dinero de las cervezas y que no podían coger nada de ese monto. Al final del video se puede apreciar como la persona que grababa el hecho le hace un comentario a Tony Rosado y este lo toma mal. Luego de ello, no se sabe a ciencia cierta si le terminaron de cancelar el monto que le debían, pero se asume que si lo hicieron.

https://youtube.com/shorts/E7WB_E-r3sE?feature=share