Vizacarra discutió con fiscal tras ser increpado por supuesta infidelidad (VÍDEO)

El expresidente de la república, Martín Vizcarra, perdió los papeles durante una audiencia virtual luego de ser increpado por el fiscal Osías Castañeda por la supuesta infidelidad con la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi.

La diligencia respondía al presunto encuentro no político que protagonizó el exmandatario en Cusco, donde se le había autorizado viajar solo para realizar actividades vinculadas a su partido Perú Primero.

VER TAMBIÉN: Qatar prohibiría el sexo fuera de matrimonio y pena será de hasta 7 años de cárcel

“El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully (Pinchi), si se reunió con ella en el hotel o sí fue infiel. No, señora magistrada. Pero tenemos que decirlo: ‘Si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?’”, preguntó el fiscal

La interrogante no cayó nada bien al expresidente Vizcarra, quien respondió lo siguiente: “Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada”.

“No, señor fiscal, usted debió regular su comportamiento y forma de actuar”, dijo acalorado el exmandatario.

Ante el cruce de palabras entre ambas partes, la jueza, a cargo del caso, instó al fiscal y al expresidente a “guardar la compostura” porque se trata de una diligencia judicial de carácter público. “No estamos en un mercado”, les recordó.

FUENTE DE VIDEO: LatinaNoticias