La tarde del martes junto con el partido de la selección peruana en Ecuador donde se consiguió una histórica victoria sucedió en Pucallpa un temporal que abatió la ciudad con fuertes vientos y lluvia. Vía redes sociales, cientos de pobladores difundieron lo ocurrido; pero, la versión ofi cial de los hechos no se conoció por parte del Centro de Operaciones de Emergencia hasta la tarde de ayer. Diario Ímpetu se contactó con el COER Ucayali inmediatamente ocurridos los hechos obteniendo como respuesta que hasta la noche del martes los jefes de las plataformas distritales o provinciales, que responden al primer nivel de respuesta, no habían elevado sus informes EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) luego de su evaluación in situ. Insistimos la mañana de ayer para conocer qué cifras ofi ciales se manejaban y desde el COER se informó de manera preliminar que hasta las 11 de la mañana de ayer solamente la Municipalidad Distrital de Irazola había reportado cuatro viviendas afectadas y tres viviendas colapsadas dejando 12 afectados y 7 damnifi cados respectivamente. Se supo también con relación a las municipalidades del casco urbano de Pucallpa que recién la mañana de ayer salieron a realizar la inspección, a pesar que el reglamento de Defensa Civil señala que la evaluación debe realizarse inmediatamente después de culminado el fenómeno natural para que, de ser necesario, inicien con premura la solicitud de ayuda para los afectados y damnifi cados. Afortunadamente no existieron daños de mayor magnitud que los suscitados en Irazola; pero ¿Por qué demora tanto la evaluación por parte del primer nivel de reacción? ¿Por qué no se tiene un espejo claro de lo ocurrido con la premura que un riesgo de emergencia implica? F. GONZÁLEZ POLAR