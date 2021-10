Douglas Torres relata como fue el ataque que sufrió: «Querían amedrentarme»

Terminaba de reportar un robo, minutos después se vio en la misma situación de las víctimas. El reportero policial Douglas Torres Laos recibió el último sábado un impacto de bala en el brazo izquierdo al ser interceptado por tres delincuentes en inmediaciones del asentamiento humano La Chacrita.

“Siempre he sido amenazado. Chancaron mi cámara, me golpearon delante de la policía, me escupieron, me patearon y esta vez me metieron bala”, contó Douglas, quién lleva más de 20 años reportando hechos policiales y afirma nunca haber recibido un ataque similar.

VER TAMBIÉN: Pucallpa: Exmilitar es azotado en intento de asalto

Bajo amenazas los delincuentes, que permanecían con el rostro cubierto, únicamente se llevaron el chaleco que tenía, dejando la motocicleta que utiliza para sus comisiones periodísticas. Debido al sonido del disparo, los vecinos de la zona salieron de sus viviendas, esto provocó la pronto huida de los delincuentes. Los moradores dirigieron al reportero hacia el Hospital Regional de Pucallpa, en donde curaron sus heridas y fue dado de alta el mismo día.

Para Duglas este asalto es una forma de intentar amedrentar su labor, a pesar del disparo que recibió en el brazo, con el que suele sostener su filmadora para grabar a delincuentes, el periodista decidió no realizar la denuncia. “La denuncia solo la archivarán, ni los bucarán”, comenta Torres, quien también pide implementar al personal policial con vehículos de patrullaje para que puedan llegar a tiempo en cualquier emergencia.

A pesar del ataque que recibió el reportero de 50 años, no duda en seguir desempeñando su labor y calcula que en un par de semanas volverá a las calles con su filmadora para seguir informando el acontecer diario.