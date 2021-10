Peligroso «Come Caca» juega play en la comodidad de su casa| VIDEO

Fuentes cercanas enviaron a Ímpetu un video en donde se observa a Deyvis Junior Aliaga jugando un videojuego con otro ciudadano. Hasta el cierre de esta edición la fecha del video es desconocida, pero por la apariencia física de alias ‘Come Caca’, indicaría que es reciente.

Como se informó anteriormente el alías “Come Caca”, investigado por la muerte de dos personas y el intento de homicidio de una. Es importante mencionar que, la defensa técnica de Aliaga Ríos, argumentó que su patrocinado tiene una discapacidad mental, sin embargo, en las dos oportunidades que el Ministerio Público intentó ratificar su estado mental, este manchó de excremento las paredes.

Debido al accionar de Aliaga, los especialistas no pudieron hacerle los exámenes correspondientes, por lo que no se pudo determinar si en realidad era cierto lo que se menciona en el informe que presentó su abogado. “De estar psicológicamente inestable, Aliaga deberá ser internado en un hospital psiquiátrico, pero de no ser así tiene que ser recluido en el penal”, comentó el presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali, Ricardo Jiménez, quien también calificó al delincuente como “persona altamente peligrosa”.

Hasta la fecha, Aliaga no está ni en un hospital psiquiátrico ni tampoco en un penal, sino en la casa de su madre de donde se escapó una vez, cuando cumplía detención domiciliaria.