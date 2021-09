Piden cadena perpetua para homicida de adolescente en Curimaná

Los familiares de la adolescente de 13 años que fue asesinada en el distrito de Curimaná a pocos metros de la casa de su mamá, exigen que el victimario sea condenado a cadena perpetua. “La vida no tiene precio”, comentó uno de ellos.

“Estamos esperando los resultados de los exámenes que mandaron a Lima, dicen que encontraron semen en su cuerpo y será contrastada con la sangre del muchacho, también presentaremos unos vídeos”, sostuvo un allegado a la menor que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

El primo Alex Carbajal Vargas de 20 años, es el principal sospechoso de la muerte de la adolescente, puesto que fue vista con él por última vez. Carbajal está en la cárcel con 9 meses de prisión preventiva.

El fiscal Julia Fernández López de la Fiscalía Penal Mixta de Irazola, está investigando al sospechoso por el delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de homicidio. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo.

“En lo personal sí creo que fue su primo, ella siempre andaba con él, iba a todos lados, yo pensé que este familiar tenía su edad y no veía nada de malo que anden juntos, porque al final eran familia”, prosiguió.

Cabe remarcar que la familia aún tiene la esperanza de que Carbajal diga todo lo que pasó realmente esa madrugada, pero hasta la actualidad no acepta responsabilidad alguna.



MARTHA ZACARIAS