“No tenemos precandidatos con denuncias”, dijo Brooke Romero

Ayer, el partido político Avanza País en Ucayali, oficializó una lista de precandidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022, liderada por la contadora pública Brooke Romero, esta durante su ceremonia aseguró que ninguno de los miembros de su lista tiene denuncias o está ligados a actos de corrupción.

En estas ERM están postulando exautoridades y personas investigadas o con casos archivados por diferentes delitos a cargos como la gobernación regional y alcaldías municipales y distritales.

Ímpetu preguntó a la precandidata al Gobierno Regional si en su lista hay investigados o cuestionados por denuncias archivadas. “Es lo primero que filtramos, tenemos cuidado en todos los aspectos, tanto en las cabezas como en los candidatos a consejeros y de regidores, porque no queremos darle chance a nadie con esos antecedentes, y eso no quita que de repente sean inocentes, sin embargo, no queremos meter a personas para nosotros son cuestionables”, respondió.

La lista que lidera Brooke Romero está conformada en su 50% por jóvenes y 50% por profesionales con experiencia, asimismo, cumple con el requisito de paridad, alternancia y cuota indígena.

“Lo hicimos no por cumplir algún requisito, sino porque es importante que cada persona que vaya con nosotros entienda las necesidades de quienes representa. Un consejero regional debe entender cuál es su papel y la importancia de su cargo para que pueda ayudar a su sector y distrito. Porque muchas veces estamos escogiendo a los consejeros regionales por un tema económico, pero al momento de hacer el trabajo no tenemos buenos resultados”, prosiguió.

La plancha de Brooke se enfrentará con otras dos listas en las Elecciones Internas que se desarrollarán por la modalidad de delegados, en mayo. Serán más de cinco mil los militantes que deberán escoger a sus representantes en estas ERM 2022.

Los integrantes de su lista son:

Gobernación regional: Brooke Romero Macedo

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo: Beatriz Miguel Diego

Municipalidad Provincial de Padre Abad: Edinson Durán Eugenio

Municipalidad Distrital de Manantay: María de Pilar Donayre Guerrero

Municipalidad Distrital de Yarinacocha: Raúl Viena Cachique

Municipalidad Distrital de Alexander von Humboldt: Emerson Jorge Leiva

Municipalidad Distrital de Sepahua: Roberto Pérez Baneo Municipalidad Provincial de Atalaya: Reyner Salazar