Arturo Nájar: «crearé la Caja Municipal de Pucallpa»

Nacido en Pucallpa, el empresario Arturo Nájar Kokally (50) propone renovación de funcionarios y líderes políticos en Ucayali, para trabajar por el progreso y la prosperidad. Aquí sus declaraciones:

-¿Por qué postula a la alcaldía?

Pues porque la política nos permite contribuir a mejorar las condiciones de nuestro pueblo, y mis amigos me dijeron, siempre estás criticando, participa y entra a la cancha.

¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Con deficiencias, ni chicha ni limonada, pero el pueblo es quien debe evaluar, si se siente satisfecho con esta gestión o esperaba más.

Pero esta gestión municipal tiene denuncias por corrupción…

Es cierto y deben seguir su curso, pero nosotros no somos Ministerio Público ni Poder Judicial para juzgarlos, esperaremos los resultados.

El alcalde Padre Abad, Román Tenazoa está prófugo y el primer regidor que lo reemplazó está preso, el alcalde de Purús está prófugo, el alcalde de Atalaya está preso, la alcaldesa de Yarinacocha detenida en su casa y el alcalde de Coronel Portillo tiene un pedido de vacancia por nepotismo, ¿qué está sucediendo?

Creo que hay una pérdida de valores en nuestra sociedad peruana y no se piensa a la hora de elegir, aparecen los encantadores de víboras que hablan bonito y se dejan llevar, ganan y entonces muestra su verdadero rostro, los intereses personales por los que hicieron campaña. Yo hago un llamado a mis paisanos y ciudadanos en general, a que aprendan a elegir sus autoridades y no se dejen llevar por improvisados y oportunistas. Tenemos que pensar en una renovación de cuadros y líderes políticos, es urgente el cambio y dejar de seguir eligiendo a quienes ya conocemos y sabemos que están en proceso.

También se denuncia a una mafia de funcionarios, los gerentes provinciales van a los distritos y rotan, y en Coronel Portillo hay regidores que tienen 20 años en la misma función. ¿Qué hará al respecto?

Es una mafia legal digamos, que viene caminando hace más de veinte años y eso se debe a que los cargos de autoridades se están heredando, yo te heredo para que no me investigues ni me denuncies, porque eres mi amigo y te apoyo, e incluso ellos mismos van direccionando las campañas, haciendo una ‘chancha’ para continuar, y claro, hay también regidores que hace veinte años están ahí medrando, sin aportar nada.

¿Y qué haría?

Bueno, convocaría a mejores cuadros profesionales, hay buenos profesionales, jóvenes que están egresando de las universidades con una visión de futuro y hay que darles la oportunidad a ellos. Alumnos que superen el tercio superior que merecen un trabajo y una posibilidad de vida.

¿Cuál es su posición ante la obra abandonada del Hospital Regional de Pucallpa?

La misma población, el pueblo de Pucallpa debe asumir, con responsabilidad, primero exigir que se termine y al mismo tiempo que a la mafia que está allí metida, se le investigue y sancione, porque no es posible que se ha duplicado el presupuesto, hemos partido de 300 millones y ya estamos llegando a 600 y no se termina, todos se lavan las manos, es el colmo, los responsables deben ir a la cárcel.

¿Qué perspectiva general tiene para la provincia de Coronel Portillo?

Nosotros hemos trazado cinco ejes y entre ellos para consolidar el desarrollo y apalancar la economía pasa por crear la Caja Municipal, pues tenemos en Pucallpa oficinas de seis o siete cajas que vienen de otras ciudades y aquí no somos capaces de hacerlo, teniendo una economía muy recesada, y la gente que tiene dinero va al banco, pero el pueblo, los motocarristas, los emprendedores, no tienen acceso al crédito bancario, entonces para eso está la Caja Municipal con un crédito rápido y barato que llegue hasta las amas de casa.

El candidato Edwin Díaz ha dicho que la caja de Huancayo fracasó y eso lo hace pensar. ¿Usted qué cree?

Bueno, yo respeto la opinión de las demás personas, pero considero que hay que trabajar por el pueblo, porque las demás cajas vienen aquí y mueven la plata de nuestros ciudadanos y nosotros no somos capaces de ayudarlos, es posible que haya riesgos y para eso hay que hacer las cosas bien, pero es plata que se queda en nuestras familias. Y en nuestro segundo eje estamos hablando de la titulación de más de 30 mil predios, lotes, para vivienda, es increíble que en Pucallpa existan tantos asentamientos humanos en donde no se atiende algo básico como la titulación, que genera estabilidad familiar y sirve para apalancar la economía. Y con ello nos proyectamos a crear urbanizaciones municipales para evitar las invasiones, mediante convenios hacer viviendas.

¿Mercados y comercio informal?

Hay que ver la situación de los mercados, porque también hay camarillas que se aprovechan y divisiones internas de las que unos pocos avivatos sacan provecho, eso lo sabemos, a los informales hay que formalizarlos mediante facilidades, pero al mismo tiempo imponiendo la autoridad municipal, tenemos que modernizar la ciudad. El comercio informal es una actividad desleal con quienes sí pagan impuestos, tenemos que formalizarlo. Hay que ensayar con alianzas públicas y privadas.

El transporte público en Pucallpa no es masivo y es privado, los motocarros son un servicio puerta a puerta, que haría en ese tema?

Tenemos que hablar de una ciudad inteligente y podemos solucionar el transporte mediante la participación del sector privado con una oferta de un servicio digno y limpio, por ejemplo, nuestra vía principal o Centenario, tenemos que hacer vías de acceso a los asentamientos humanos y no estar dando esas inmensas vueltas, hacer especies de trébol para no interrumpir el tránsito y acceder a otros lugares. Y eso pasa por hacer a Pucallpa una ciudad moderna e inteligente.

¿Usted se propone administrar la ciudad con coordinaciones o participación de los transportistas y motocarristas?

Por supuesto, porque ese sector genera ingreso familiar y necesitamos coordinar, por eso es que planteamos que hay que llegar a un acuerdo y darles facilidades, con orden y respeto a la ley.

¿Limpieza pública?

La basura no debe ser basura, debe convertirse en materia prima separando los residuos sólidos de los residuos orgánicos, porque los residuos sólidos ya se los industrializa, y los residuos orgánicos convertirlos en abono porque hay una crisis de urea y abonos en el mundo y podemos aprovechar ese recurso, lo que sucede es que la limpieza pública también se ha convertido en una posibilidad de corrupción comprando maquinaria y pagando gente en planillas fantasma. Vamos a poner mano dura.

¿Seguridad ciudadana?

El tema pasa y empieza por modernizarlo, es decir, aplicar tecnología como cámaras con el sistema de identificación facial y un Serenazgo metropolitano y provincial, sin límites ni barreras, integrando a Manantay con Yarinacocha y mucha capacitación. Y sobre todo, la intervención del ciudadano con las rondas urbanas, con un incentivo económico o en víveres y, también incorporaremos al motocarrista vigilante, porque no es un problema de la municipalidad sino de la sociedad en general. Pero todo esto tiene que estar relacionado a mano dura contra la delincuencia, a un acuerdo con el Ministerio Público, la PNP y el Poder Judicial para aplicar la ley con el máximo rigor a los delincuentes y así, generar confianza en la población.

¿Tiene alguna propuesta para cambiar el muladar de la plaza del Reloj Público?

– Por supuesto, yo soy pucallpino y me avergüenza en lo que se ha convertido. En la plaza del Reloj Público pasé gran parte de mi infancia, pienso que se debe imponer el principio de autoridad que se ha perdido, hoy este lugar está tomado por la prostitución, la delincuencia, la drogadicción y no entiendo por qué la municipalidad se ha cruzado de brazos o qué ha pasado allí, tenemos que convertirlo en un bulevar moderno, para la familia frente a nuestro río Ucayali, con limpieza, respeto y seguridad. Debe ser un lugar turístico.

¿Cómo piensa traer inversión privada?

Tenemos un eje que es promover y crear el Parque Industrial, pero no simple, sino un Parque Industrial con Zona Franca, que significa que va a contar con un área de exhibición y comercialización con algunas exoneraciones para que las empresas privadas del país y el extranjero puedan venir a invertir allí, y con eso trayendo tecnología para producir desde una tuerca hasta un Volvo y exportar. Todo esto generando confianza en base a honestidad y eficiencia, porque cuando las autoridades van a las cárceles entonces los empresarios no quieren arriesgar su dinero y sus proyectos teniendo que tratar con gavillas de delincuentes, eso hay que cambiarlo. Las municipalidades y el gobierno regional no se han hecho para dedicarse a robar, sino para servir al pueblo. Tenemos que hacer de Pucallpa una ciudad moderna e inteligente.

¿Por qué tienen los electores que creerle a Arturo Nájar y no a los demás candidatos?

Muy sencillo, porque representamos el cambio, la renovación de los cuadros políticos y sacar a los grupos que están atornillados por más de veinte años, una nueva visión y un real cambio.

HUMBERTO VILLA MACÍAS