Cuatro mil familias lloran sus muertos

En una entrevista con este medio, el candidato de Perú Libre al GOREU lanza graves acusaciones contra exgobernador y candidato a gobernador, Manuel Gambini Rupay. Aquí lo que dijo.

¿Cómo va la denuncia que le hizo a Manuel Gambini?

Lo he denunciado hace más de un año y la inoperancia del Ministerio Público recién toma cuenta del caso, porque en ese entonces Manuel Gambini Rupay tuvo tiempo para terminar el Hospital Regional de Pucallpa y siete hospitales en toda la region, pero no lo hizo, y luego a Francisco Pezo, otro irresponsable que llegó a llenarse los bolsillos, descaradamente. Y el Hospital Regional de Pucallpa nos está costando casi 500 millones de soles, de solo 343 millones de costo inicial, precio que está sobrevalorado y ahí hay robo, aunque digan lo contrario, hay robo. Y no solo eso, más de 4 mil familias lloran a sus muertos mientras el responsable Manuel Gambini Rupay se ríe y anda como si nada por las calles de Pucallpa, no tiene sangre en la cara, es el colmo. A nivel de los países de sudamérica es el hospital más caro. No hicieron nada para tratar que la empresa italiana Pizzarotti cumpliera los plazos para culminar el hospital y que hubiera reducido el número de muertos por Covid. Y seguimos desprotegidos, estamos en una cuarta ola y morirán más hermanos Ucayalinos, y nadie hace nada.

¿Cuánto dinero cree que se entregó de más?

Casi 150 millones de soles de más, hasta hoy, por un hospital que no tenemos, y su costo inicial era de 343 millones, entonces hoy nos cuesta más de 500 millones. Los responsables de haber entregado esa plata de más, plata de los ucayalinos, es un escándalo que tiene que conocer el país, porque los responsables deben ir a la cárcel.

¿Y la denuncia?

Recién hoy, por fin, la fiscalía se acordó de notificarnos y nos convoca para que el 12 de agosto, para que podamos ratificar nuestras denuncias contra estas autoridades que nunca les interesó la vida de los ciudadanos, la salud de los ucayalinos, sino robar. Cuántos hermanos han muerto por falta de atención médica, de primeros auxilios. Si este hospital hubiera funcionado, muchas muertes se hubieran evitado, pero no, al contrario, las autoridades se han coludido con la empresa para no culminar el HRP y ahí está, un elefante blanco, igual sucede con el hospital de Atalaya, de Purús, Campoverde y otros, que por mala intención de las autoridades y responsables que repito, deben ir a la cárcel.

¿Por qué cree que las autoridades callaron ante la falta de cumplimiento por parte de Pizzarotti?

Por interés económico, hubo contubernio. Qué les va importar a ellos que se atienden en clínicas privadas, particulares, viajan hasta el extranjero a curarse, a tratarse, pero la gente humilde sufre las consecuencias. Esperamos que la fiscalía actúe, que el Poder Judicial sancione ejemplarmente y vayan a la cárcel.

¿Por qué delito los denunció?

Por omisión y rehusamiento en demoras de actos funcionales. Se habrían coludido para entregar adicionales por esta obra que, desde el primer día, antes de poner la primera piedra, l costaba 25 millones de más. Y vamos a denunciarlos por otros delitos.

¿En qué gestión se entregó estos 150 millones de soles?

En la de Manuel Gambini Rupay, un caradura y un sinvergüenza, luego esto se complementó en la gestión de Francisco Pezo, otro ladrón y a la fecha tenemos un médico como gobernador que no se pronunció, siendo médico y recepcionó dos pabellones de la obra sin concluir, solo para favorecer a la empresa constructora, y seguramente a su propio bolsillo.

Manuel Gambini está postulando nuevamente

Es una vergüenza, preocupa e indigna que un sujeto de esta calaña y todo su grupo, una gavilla de personajes que han saqueado a la region Ucayali, con el mayor descaro se presentan de nuevo para postular y estoy seguro que coludido con las demás autoridades, esto es un escándalo, fíjese, yo voy a ir a Lima a la Fiscalía de la Nación, al Congreso de la República y a los medios de comunicación nacional para que el país tenga conocimiento, se entere y nos respalde acerca de lo que está sucediendo aquí, estoy seguro que va a ser un escándalo en todo el país y que las autoridades actúen, hagan algo, sancionen, metan a la cárcel a los ladrones

¿Qué se necesita para terminar el hospital?

Primero que haya justicia, que se meta a la cárcel a los ladrones y sinvergüenzas, y segundo que elijamos autoridades que quieran a nuestra región, que prefieran la vida y la salud de los ucayalinos y no llenarse los bolsillos, mientras tengamos a estos señores como autoridades y quieran volver con total cinismo a ser autoridades, no vamos tener un hospital, porque se van a coludir con las grandes empresas, ahí está el médico que es gobernador, se olvidó que es médico y solo piensa en su bolsillo, es una pena.

¿Y dónde está la Contraloría?

Buena pregunta, esos señores de la Contraloría también tienen responsabilidad, porque tengo entendido que cuando los adicionales pasan más del 15% del monto del contrato de la obra, entonces es la Contraloría quien autoriza, bueno, aquí ha intervenido la Contraloría pero a favor de la empresa y no en defensa del pueblo de Ucayali, entonces que la Contraloría diga la verdad, que ha pasado, dónde está ese dinero.

¿Si llega a ser gobernador qué hará para terminar el HRP?

Aquí no se trata de que yo sea candidato, no es así, aquí se trata de defender la vida de los ucayalinos, si yo gano o no, vamos luchar porque se haga justicia, de eso se trata, de defender la vida y la prensa tiene que ayudarnos, porque es la vida de todos, nos afecta a todos. Y si ganamos, vamos a meter en la cárcel a tanto sinvergüenza.

¿Podría asegurar que terminará el HRP?

Si, ese es mi compromiso.

¿Rescindiría el contrato?

El contrato ya está rescindido, haremos un corte y se contratará la terminación de la obra, sin vainas, con mano dura, porque ese hospital en un año debe estar concluido y en funcionamiento.

¿Y qué sabe de los equipos para el hospital regional de Pucallpa?

Que están botados en dos almacenes en Lima y se debe una millonada porque estén ahí pudriéndose, malográndose, abandonados, y ese es otro tema porque se compraron a destiempo y con el afán de lucrarse. Ese va a ser otro escándalo, Manuel Gambini Rupay pagó por equipos que no estaban completos y no estaban en Pucallpa, pagaron sin tener los equipos y eso es delito.

¿Manuel Gambini le pagó para que deje de hacer campaña?

No, jamás, eso no lo acepto. Si hubiésemos recibido dinero no nos estarían notificando por las denuncias que hemos hecho.

¿Y si le ofrece dinero, aceptará?

Yo sé que finalidad tienen sus preguntas, desprestigiarme, pero no lo van a conseguir porque yo soy dirigente y soy del pueblo, y no solo hemos denunciado por el hospital, sino también por el tráfico de tierras que hicieron en su gestión con la mafia de Isaac Huamán, más de tres mil hectáreas en Nueva Requena, yo no voy a parar.

¿No teme por su vida?

Sí, tengo temor, porque es una gavilla de sujetos de mal vivir, de mafiosos y corruptos, a veces tengo mucho temor por mi familia y mis hijos pero ya no me puedo detener, tengo que llegar hasta el final.

¿Ha recibido amenazas?

Si, varias veces…

¿De muerte?

Sí, de muerte, por diferentes formas, pero tengo que continuar, porque no solo es el Hospital Regional de Pucallpa sino 7 hospitales, Atalaya, Aguaytía, Campoverde, en fin, es un asunto muy grande, por eso voy a ir a Lima a la Fiscalía de la Nación, a pedir garantías y que la justicia haga su trabajo, que actúe pronto. Porque, de acá a 20 años no habrá tierras para que siembren nuestros agricultores, los campesinos, porque Manuel Gambini Rupay e Isaac Huamán coludidos con personajes en la municipalidad de Coronel Portillo y otras municipalidades y en los Registros Públicos, hicieron lo que han querido con las tierras.

¿Cómo se financiaba?

Con el apoyo de mis compañeros, de amigos, de personas que se dan cuenta que tenemos razón en denunciar a estos delincuentes y no apoyan con pequeñas cosas, nuestra campaña es de persona a persona porque no tenemos dinero para hacer propaganda y tener logística, no, es con lo poco que tenemos. Intentamos llegar a la conciencia de la gente y el pueblo decidirá.

¿Por qué la población debe confiar en un dirigente de Perú Libre si el presidente es blanco de cuestionamientos por corrupción?

El presidente de la República es docente y campesino y a la derecha en este país le duele que ese pobre les haya ganado, a la prensa de Lima porque les quitó sus mamadera y aquí en Ucayali también a varios medios de comunicación. Y las responsabilidades son personales, lo que Pedro Castillo, su familia y allegados vienen haciendo lo tienen que responder. Hay investigaciones y que esas se den hasta el final, si hay responsabilidad, que los sancionen con todo el peso de la ley. Pero estamos en Ucayali y entonces aquí es nuestra lucha.

En Perú Libre ¿a quién reconocen como líder? ¿a Vladimir Cerrón?

Sí, es el presidente del partido, como cualquier presidente de cualquier partido y a la derecha, a los grupos empresariales tampoco les gusta, siempre ha estado pronunciándose a favor de todos los peruanos.

¿Cómo describiría su relación con Arturo Nájar, candidato a Coronel Portillo?

Muy buena relación, como parte de Perú Libre estamos trabajando de forma articulada, desde la provincia Arturo Nájar y Abel Vásquez desde la región. No tenemos dinero para la campaña, para dar regalos como si tienen los exalcaldes y exgobernadores que se llenaron los bolsillos y con todo descaro dicen estar pobrecitos y ser buena gente, pero nosotros tenemos un equipo de jóvenes profesionales prestos a trabajar por la familia de Ucayali y la región. Y en una gestión nuestra vamos a dar prioridad a los profesionales ucayalinos, a los jóvenes, a las mujeres y a la protección de los niños y ancianos.

¿Cuándo irá a Lima?

Vamos a ver, en los próximos días, tenemos que ver con qué ir.