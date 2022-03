Defensa de Franciso Pezo afirma, “Juez dictó prisión preventiva en base a supuestos de colaboradores eficaces” 

David León Flores sustentará la apelación de prisión preventiva impuesta al investigado FranciscoPezo Torres, el abogado cuestionó la labor del fiscal anticorrupción a cargo del caso, así como del juez que resolvió el pedido de prisión preventiva, basándose en “dichos” de los testigos y colaboradores eficaces. Dialogó con Ímpetu sobre su trayectoria y defensa técnica del suspendido gobernador de Ucayali.

¿Podría indicarnos su experiencia profesional?

Soy abogado con Maestría en Derecho Penal. He sido docente en cinco universidades desde el 2009 hasta el 2016. He sido ponente en diferentes eventos académicos desde el 2007 hasta la actualidad en temas de Derecho Penal, Procesal Penal, Litigación Oral y Argumentación Jurídica. Soy especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante de España y por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Cuento con especialización en Razonamiento Jurídico por la Universidad de Génova y Psicología del Testimonio por la Universidad de Girona. Tengo más de 14 años de experiencia en litigios bajo el Nuevo Código Procesal Penal.

¿Desde cuándo y por qué asumió la defensa del señor Francisco Pezo Torres?

Asumí la defensa después de la orden de detención preliminar. La familia y un colega me contactaron, a raíz de la defensa que vengo ejerciendo en el caso del expresidente Humala Tasso por aportes de campaña y en otros casos emblemáticos de alcance nacional. Luego de conversar con mi patrocinado, escuchar sus descargos, y de revisar la carpeta fiscal, decidí asumir la defensa legal ya que la tesis de la fiscalía es débil. El propio fiscal se contradice al realizar las imputaciones contra los investigados y, además, contiene muchas omisiones.

En este caso hay un juego de roles, dimes y diretes, una serie de dichos contradictorios, parece que hay un trasfondo que provoca esta injusticia para perjudicar al señor Pezo, no sólo en su salud y libertad, sino también en su proyecto de vida y funciones que asumía como gobernador.

¿Cree en la inocencia de su patrocinado?

Por supuesto. Con el tiempo y la defensa eficaz que venimos realizando vamos a demostrar ello. He conversado con él y con su familia, he revisado el expediente y no me resulta convincente la serie de declaraciones de coimputados que están culpándolo, pero desde un deseo no de colaborar con la justicia o aportar datos, sino en querer salvar ellos mismos sus problemas legales. En esa medida, no encuentro en el expediente algo contundente que me diga que el señor Francisco Pezo esté mintiendo o que sea culpable. Incluso me he sorprendido que la propia fiscalía esté involucrada en actos de denuncias, en dimes y diretes entre testigos y procesados, todo eso me hace dudar de la veracidad de las denuncias que hay en contra de mi patrocinado.

¿José Luis Villacorta Montoya aportó en la campaña del señor Francisco Pezo, en las elecciones regionales del 2018?

Nunca. En el 2018 el responsable de campaña del señor Francisco Pezo elaboró un informe sobre los aportes y gastos de campaña. Ese informe fue presentado a la ONPE que fiscalizó la información brindada. ONPE concluyó que la rendición de cuentas por la campaña del señor Pezo Torres es cierta, no encontraron ninguna irregularidad o falsedad. Ambos documentos, rendición de cuentas presentada y el informe de fiscalización de dicha entidad fueron presentados a la Fiscalía y hasta el día de hoy el fiscal Gomer no ha podido contradecir ambos documentos.

Si bien, eso es lo que señalan algunas personas involucradas, pero estamos tratando de que nos acepten las declaraciones del tesorero de campaña, para definir quiénes fueron los aportantes.

Cuando yo reviso la planilla, no encuentro a Villacorta Montoya como un aportante. Si no está en los canales formales, entiendo que se refieren a un aporte informal o secreto, pero eso ya se convierte en un versus de palabras, no hay evidencia objetiva, más el solo dicho de que ha financiado la campaña, no hay más que eso.

¿En la gestión de Francisco Pezo se gestionó e instaló una organización criminal en el interior del Gobierno Regional de Ucayali para favorecer a José Luis Villacorta Montoya y sus empresas?

Esa es la tesis de la fiscalía. Mi patrocinado ni fue miembro ni lideró organización criminal alguna. Reitero, mi patrocinado no conoce ni tuvo vínculo alguno con el señor Villacorta Montoya. Te doy un ejemplo. En este caso el fiscal Gomer Santos dispuso la interceptación telefónica de los investigados. No existe ninguna llamada entre mi patrocinado con Villacorta o a su entorno cercano de dicha persona.

Esa es la forma en cómo la fiscalía quiere ver el tema, cuando se habla de organización criminal, es un concepto ideal que está en la mente de las personas, no existe en realidad. El fiscal quiere ver una organización criminal en el caso, pero la realidad de la imputación que narra en el expediente junto a sus testigos no es que hay una orden por parte de un gobernador para cometer delitos, eso no existe, lo que el fiscal redacta es que Villacorta Montoya junto a otras personas, parece que ellos manejaban su propio grupo, incluso vienen de la gestión anterior; iban de oficina en oficina a captar personas que pudieran prestarse al juego a cambio de dinero, eso es lo que redacta el expediente.

Lo que yo veo es que hay un grupo de personas que están jalando agua para su molino, pero de manera personal y que invocan a veces el nombre del gobernador, eso no es una organización criminal.

¿Por qué entonces Carlos del Águila, el aspirante a colaborador 6-2021 y un colaborador más han indicado que Francisco Pezo ordenó apoyar a Villacorta Montoya?

Los testigos de esas personas son sospechosas, es decir, son dudosas. Eso está establecido en el Código Procesal Penal y en diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Además, son sólo los dichos de esas personas en la carpeta fiscal, no existe prueba adicional que corrobore esas afirmaciones. Sería bueno que le pregunten al fiscal si en estos tres meses que han transcurrido, luego de la orden de detención preliminar, sí ha podido corroborar, por lo menos, en algo lo señalado por los aspirantes a colaborador eficaz. Absolutamente nada.

Un aspirante a colaborar es una persona que está negociando sus dichos para obtener beneficios de no condena. Si ellos están hablando en contra del señor Pezo es porque necesitan contar una historia para poder salvar sus problemas legales. El móvil no es la verdad, sino conseguirle un caso a la fiscalía para obtener su beneficio.

¿Si el caso tiene tantas falencias y omisiones como usted refiere, por qué el fiscal solicitó prisión y el juez Tucto declaró fundada?

El fiscal solicita la prisión porque comete el error de asumir que la declaración de los colaboradores es evidencia suficiente para mandar a la cárcel a una persona. Lamentablemente, las falencias y errores de la fiscalía han sido avaladas de manera ilegal por el juez Tucto quién en vez de administrar justicia correctamente, ha cedido ante la presión mediática.

Si uno analiza objetivamente el auto de prisión preventiva que dictó el juez Tucto, se podrá advertir que contiene errores básicos del Derecho Penal y Procesal Penal. No puede ser posible que un juez penal realice un análisis tan ligero y sobre todo no se pronuncie sobre los descargos de la defensa. Esta situación me preocupa. Los ciudadanos de Pucallpa se encuentran expuestos ante esa clase de magistrados.

¿Qué acciones van a realizar como defensa del señor Francisco Pezo?

Al margen de la audiencia de apelación de prisión preventiva, vamos a presentar tutelas de derecho para proteger los derechos del señor Pezo Torres y esperamos que el juez sea imparcial y objetivo, caso contrario vamos a realizar las acciones legales que correspondan. Asimismo, vamos a informar de estos hechos a la Junta Nacional de Justicia, a fin que dichas autoridades conozcan los abusos que se vienen cometiendo en este caso para que cuando el fiscal Santos y el juez Tucto pasen su evaluación de ratificación respondan por sus disposiciones y resoluciones que emitieron.

¿Cuál es el estado de salud del señor Pezo Torres?

El gobernador se encuentra mal de salud, sufre de obesidad, es hipertenso y se encuentra delicado del corazón. Todos esos hechos se encuentran documentados con médicos especialistas de la localidad de Pucallpa y de Lima, teniendo oportunamente conocimiento el magistrado Tucto de toda ésta situación médica, a través de los múltiples escritos fundamentados en Informes Médicos que el suscrito le ha presentado.

¿Por qué entonces el juez dispuso su internamiento inmediato?

La respuesta es sencilla, el juez Tucto nunca analizó de manera objetiva y precisa sobre la salud del gobernador. Revisen las grabaciones de la lectura de prisión preventiva. El día de ayer emitió una resolución sin tener el pronunciamiento de la junta médica y sobre todo sin valorar los dos informes del cardiólogo que atendieron al señor Pezo Torres.

¿Por qué aún no fue trasladado Francisco Pezo al penal?

Por una simple razón. La vida del gobernador está en riesgo. Desde el miércoles y jueves viene sufriendo una crisis de hipertensión. Los médicos no han podido controlar su hipertensión. La pregunta que todos nos debemos hacer es ¿Cuál es el derecho más importante de todo ser humano? Indudablemente, el derecho a la vida. Justamente por eso no fue trasladado. Nosotros vamos hacer respetar los derechos del señor Pezo.

GABRIELA SÁNCHEZ

RECUADRO

AMENAZAS

Francisco Pezo resolvió el contrato de la obra del Hospital Regional de Pucallpa por retrasos del Consorcio Pizzarotti. El 6 de septiembre de 2021, convocó a conferencia de prensa y comunicó su decisión de evitar la paralización y demora de la construcción. Los 110 millones de adicionales y 0.20% de avance, esa fue la razón técnica y legal para la resolución del contrato. El gerente regional de Infraestructura expresó que habían recibido amenazas. “Vamos a denunciar y van a tener problemas legales”, fueron sus expresiones en la conferencia de prensa.

“Hoy vemos que las amenazas eran ciertas”, refieren, pues hemos visto cómo se ingresó violentamente a la sede del gobierno regional sin orden judicial de allanamiento y sin presencia del fiscal. Las camionetas que se usaron en la violenta incursión en la sede del GOREU tienen logotipo de empresa de ingeniería y se aprecia en los videos la llegada extemporánea del fiscal, lo que demuestra que no estuvo al momento de la violación del recinto regional. Con posterioridad la actual gestión recepcionó un pabellón sin acabados adecuados y sin servicios básicos que ha merecido el rechazo del Cuerpo Médico del nosocomio y del Colegio Médico.