Desabastecimiento de combustible solo en la MPCP

Lincoln Chávez Ruiz, subgerente de Limpieza Pública de Coronel Portillo, sostuvo que existiría un desabastecimiento de combustible que afecta el recojo de residuos sólidos en Callería, esto debido a que Petroperú incumpliría con la demanda en Ucayali.

Según Lincoln Chávez, el proveedor de la municipalidad de Coronel Portillo tiene que entregar al día 500 galones de combustible, sin embargo, desde hace dos semanas se redujo el número de galones, debido a que al día se les entrega desde “100 hasta 450 galones”.

“Al grifo de donde nos abastecemos se le ha reducido su cuota de combustible, esto hizo que también se reduzca el monto de combustible que tienen que darnos, entonces hemos ajustado el servicio, hay algunos puntos donde no llegamos, los vehículos que salían hasta en tres turnos, están haciendo dos, porque si salen con poco combustible se deterioran los motores”, indicó.

Héctor Huerto, presidente de la Asociación de Grifos de Coronel Portillo, en una entrevista con el medio, sostuvo que Petroperú desde hace un mes no “atiende las demandas de los diferentes sectores productivos” y de los establecimientos que venden combustible.

Además, aseguró que hay un 30% de demanda insatisfecha, esto porque la refinería peruana redujo las cuotas a los grifos, versión que fue confirmada por Tony Wasanga Saldaña, miembro de la Asociación de Transportistas de Transporte de Combustible de Ucayali, quien detalló que al día aminora el volumen de venta por cada estación de servicio, entre el 20% hasta el 50%.

VERSIONES

Sin embargo, Medardo Miranda Ruíz, subgerente de Limpieza Pública de la municipalidad de Manantay, precisó que la comuna manantaina no tiene este problema. “Estamos con normalidad, no hay desabastecimiento, al menos en Manantay”, dijo. Lo mismo refirió Cecilia Blengeri Oyarce, gerente de Servicios Públicos de Yarinacocha; “nosotros estamos trabajando con normalidad, quizá Coronel Portillo tenga problemas porque consume más combustible, pero no es nuestro caso”, refirió.

Raúl Vásquez Huasasquiche, director del Hospital Amazónico, también precisó que el proveedor de combustible del nosocomio hasta la fecha no redujo el número de galones que debería de darles. “Un desabastecimiento sin duda alguna nos afectaría, por las ambulancias y en caso de que se vaya la luz tenemos que usar un generador de energía, pero hasta el momento no tenemos problemas con el proveedor”, comentó.

Asimismo, ninguna otra municipalidad de Ucayali hizo público que tengan un problema de desabastecimiento de combustible, muchos menos algún nosocomio, además, no se ha reportado el cierre de grifos.

Por su parte, Petroperú a través de su página web, “desmintió los rumores de desabastecimiento de combustible en Ucayali”, y aseguró que la refinería peruana “cuenta con inventarios suficientes de Diésel B5 y Gasolina 90 en su planta de ventas de Pucallpa y viene tomando acciones para mantener el adecuado suministro de estos combustibles, garantizando la atención de la demanda habitual en esta localidad”.

Petroperú también afirmó que sí hubo problemas con la entrega de combustible, esto debido a que los cierres de puertos afectaron, a nivel nacional, el normal abastecimiento tanto a los terminales del litoral como a las plantas del interior del país. Sin embargo, “vienen realizando las transferencias necesarias de combustibles, mediante la contratación de transporte terrestre adicional para asegurar el suministro en Pucallpa”.

Pero quienes sí señalaron haber sido afectados por este presunto desabastecimiento fue la Asociación de Armadores de Ucayali, su presidente Luis Panduro, también directivo del sector productivo forestal detalló que decenas de cadenas productivas paralizaron sus actividades por la falta de combustible.

Esta paralización de actividades conllevó al despido masivo, más de 10 mil puestos de trabajo estarían en juego y, además, pone en riesgo la producción en la región. Por ello el 10 de agosto se desarrolló una protesta al frente de la planta de Petroperú en Ucayali, donde se hicieron presentes la Asociación de Armadores de Ucayali, la Asociación de Transportistas de Transporte de Combustible y la Asociación de Grifos de Coronel Portillo.

Algo similar ocurrió en la región de Loreto, el 1 de agosto, un grupo de empresarios trabajadores de los diferentes grifos, realizaron también una protesta en el frontis de la planta de ventas de Petroperú. Esta acción se dio ante el desabastecimiento de combustible en su región, según afirmaron medios locales.

Ricardo Villalobos, representante de la Asociación de Griferos de Loreto, indicó que “son dos meses desde que la empresa petrolera no abastece de manera regular combustible diésel y gasolina, motivo por el que tuvo que cerrar todos sus grifos que se encuentran fuera de la ciudad de Iquitos”, situadas en las provincias de Datem del Marañón, Ramón Castilla y Putumayo. Petroperú no se pronunció al respecto.

SE VAN A REUNIR

Jessica Navas, vicegobernadora regional, informó que se reunió con la Asociación de Griferos y con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, para dar solución a este problema y que, a la fecha, existe una agenda y un pliego de peticiones.

“Han pedido (la Asociación de Griferos) una normativa para que autoricen a los griferos la compra directa del combustible, que puedan traer de Lima y de cualquier otra región cercana, para evitar el desabastecimiento. (…) El más afectado es la industria forestal, por eso han pedido que se formalicen para que sean consumidores directos”, dijo a Ímpetu, la vicegobernadora.

Debido a ello, este 23 de agosto se tiene prevista una reunión con el Ministerio de Energía y Minas, Petroperú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y con representantes de los sectores afectados por este presunto desabastecimiento.

“Las medidas que se vayan a tomar no dependen de un gobierno regional, sino también de la Presidencia de Consejo de Ministros y también de Petroperú”, culminó.