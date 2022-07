Edwin Díaz: «No permitiré ninguna forma de corrupción»

Natural de Yurimaguas (78), docente egresado de la Normal de Varones de Pucallpa, exdirigente sindical, próspero empresario y exalcalde del distrito de Yarinacocha, está dispuesto a dar dura batalla para llegar al sillón consistorial de Coronel Portillo. Aquí sus declaraciones:

¿Por qué candidatea a la alcaldía de Coronel Portillo?

Bueno, yo estoy en política hace varios años y de manera exitosa, además considero que el sistema democrático nos permite intervenir para dar lo mejor de nosotros hacia la comunidad.

¿Cómo evalúa la actual gestión de Coronel Portillo?

Fíjese, pese a las dificultades he visto obras en las que ha avanzado significativamente y la pandemia del Covid no les ha permitido cumplir las metas, pero sigue haciendo obras, en tuberías de agua y desagüe, pistas y otras en diferentes puntos de la provincia, es una gestión que si bien no es óptima, pero está cumpliendo.

Y la actual gestión municipal, pese a los logros que usted reconoce, tiene denuncias por corrupción…

Sí, yo tengo entendido que eso está en un proceso judicial y las autoridades tendrán que ver sobre este particular y si encuentran responsabilidades tendrán que ser sancionadas, pero creo que hay que esperar.

La institución municipal en Ucayali está en crisis: el alcalde de Atalaya está preso, el alcalde de Padre Abad está prófugo y el primer regidor que lo reemplazó está preso, el alcalde de Purús está prófugo, la alcaldesa de Yarinacocha detenida en su casa y el alcalde de Coronel Portillo tiene una vacancia en curso por nepotismo.

¿Qué cree está sucediendo?

Es una crisis generalizada que viene desde Lima, pero las cosas negativas no hay que copiarlas y la población debe saber elegir, yo invito a través de este importante medio de comunicación, porque hay gente que sin tener ningún conocimiento de la administración pública, se acomodaron en un partido y ganaron, tal como ocurrió con Pancho Pezo y hoy está preso, es gente que entró a robar, en mi caso yo tengo experiencia y, siempre he entrado por la puerta grande y he salido por la puerta grande, soy empresario de éxito, he sido vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ucayali, primer regidor del concejo de Pucallpa, he sido alcalde de distrital de Yarinacocha y ese bagaje, esa experiencia la quiero poner al servicio de la comunidad.

Se ha denunciado que hay una especie de mafia entre funcionarios y gerentes que rotan de una municipalidad a otra y, en Coronel Portillo hay regidores y funcionarios más de veinte años dando vueltas ahí mismo. ¿Qué hará al respecto?

En Yarinacocha yo me he reunido de gente competente, un grupo de profesionales correctos, porque se predica con el ejemplo, pero evitaremos la incompetencia y que se aprovechen del cargo. Vamos a poner mano dura.

Hay quienes opinan que usted fue alcalde en un distrito y hoy quiere ser alcalde provincial y podría suceder lo mismo que con Manuel Gambini, que fue alcalde de un distrito y llegó a ser gobernador, pero se limitó a terminar obras que dejó la gestión anterior, de Jorge Velásquez y no terminó el hospital regional, y le costó a Ucayali 4 mil muertos por el Covid ¿Usted qué cree?

Bueno, como ya le dije, yo respeto las opiniones, pero es totalmente diferente, yo tengo otro concepto, pues Manuel Gambini es el máximo dirigente de la organización política por la que estoy postulando, haber traído más de 1.900 millones de soles para inversión a la región, no es fácil, y empezó a construir el hospital con un expediente que dejó con fallas la gestión anterior y tuvo que rehacer.

Pero, a pesar de haber corregido el expediente, hay 42 adicionales que suman más de 150 millones de soles.

Bueno sobre eso de los adicionales, tuviera que responder él, por qué ha dejado una obra al 70 por ciento y financiada, pero la siguiente gestión no hizo nada para concluirla. En Yarinacocha yo nunca di un adicional a nadie.

¿Cuál es la perspectiva que tiene usted para la provincia de Coronel Portillo?

Trabajar con responsabilidad y hacer realidad importantes propuestas, modernizar a Pucallpa y Ucayali. Y trabajaremos con los distritos, por ejemplo, hacer un estacionamiento subterráneo debajo de la plaza de Armas para descongestionar las calles del centro…

Por ahí pasa un caño…

No, no pasa ningún caño, en estos momentos los técnicos están avanzando el proyecto, solamente un primer piso de hasta cuatro metros y medio de alto. Eso permite ordenar y dar una mejor imagen a quienes nos visitan, a los turistas. También construir la planta de tratamiento de residuos sólidos, basura y esa planta la haremos en los primeros meses, porque ya existe un presupuesto de 50 millones de euros que hizo el gobierno peruano a través del Ministerio de Vivienda a un banco alemán, para tres plantas en Arequipa, en Tacna y en Pucallpa. Eso ya está aprobado, solo hay que gestionar. Mientras tanto compraremos dos volquetes, dos cargadores frontales y otros equipos.

¿Y qué propone para ese muladar en que la actual gestión municipal ha convertido el Reloj Público?

Acondicionarlo para que sea un sitio turístico y haya un mirador para que tenga otro atractivo y otros complementos. No sé porque no se ha hecho, creo que más ha primado el interés de la población, pero a veces hay que imponer el orden y hacerles entender a las personas, la autoridad tiene que establecer lo que se hace.

¿En seguridad ciudadana que hará?

Es un tema complejo, pero vea, en Yarinacocha dejamos varias casetas, no simples, sino amplias y equipadas para que allí estén quienes vigilan y auxilian a las personas. Vamos a poner puestos de acción rápida y más, unas 50 cámaras más de vigilancia. Y estructuraremos las Rondas Urbanas, es decir, a la comunidad organizada, que nos ayudarán mucho en ese tema. Y presentaremos un proyecto de ley que primero apruebe el AMPE, (Asociación de Municipalidades) y llegue al gobierno con más 1874 firmas. Vamos a hacer una reestructuración general, con cuidado, pero con mano firme. Y el equipamiento, incluso armas de acuerdo a ley.

El director de Agricultura declaró en una investigación que en la Municipalidad de Coronel Portillo funcionaría una mafia que apoya el tráfico de tierras, ¿qué sabe de eso y que haría siendo alcalde?

De ser cierto esto, lo que yo haría es denunciar, no vamos a tener complicaciones con nadie, la inmoralidad tenemos que combatirlo drásticamente, no hay otra forma, hacer que la población confíe en sus autoridades y lo primero que vamos a hacer es no trazar una raya y de ahí para adelante es mi responsabilidad, no, vamos a ver qué problemas hay, caso contrario estaremos llamando a las autoridades correspondientes para que fiscalicen sobre determinadas acciones, para que no nos comprometan con corrupción, por estar podridos y no haber denunciado oportunamente.

¿Va a titular usted a los asentamientos humanos?

En grandes cantidades, ese es nuestro principal objetivo, queremos superar a los que han hecho las demás administraciones, vamos a poner abogados de primer nivel y estoy seguro que vamos a tener resultados porque no se puede permitir que varios estén 15 a 20 años así y que no solucionen ese problema. Todos tenemos derecho a tener un techo propio y creo que en esas situaciones necesariamente tenemos que si o si titularlos, nunca vamos a botarlos, no se podría, se crearía un clima malo, un problema social, no estamos para eso sino para dar soluciones, caso contrario con los dueños, estaremos presentado un proyecto de ley que favorezca a aquellos que ya tienen muchos años ocupando esas tierras.

Sobre los mercados y comercio informal, David Yamashiro dio título inicialmente a los vendedores del Mercado 2, hace 20 años y eso no mejora

Creo que no va a mejorar, hay dos directivas con quienes conversaremos para ver cómo ayudarles a buscar financiamiento, porque ese es el motivo por el que compraron ellos esa propiedad.

Lo primero que tengo que hacer es buscar la consolidación de la directiva luego ayudarles a buscar financiamiento para luego invertir en la mejora infraestructural.

¿Cuál es su propuesta sobre el transporte público y lo elevado que cuesta transportarse?

Nosotros pensamos contar con algunas unidades grandes que puedan ayudar a la gente menos favorecida a transportarse sin disminuir el trabajo de los motocarristas y los taxis. Pucallpa crece demográficamente y sobre eso hay que tomar medidas.

La gestión actual no creó la caja municipal.

La caja municipal no está dentro de nuestros planes, porque en diferentes lugares ha fracasado, en Huancayo, pero si hay que hacerlo, tendrá que ser evaluado en su momento, para ver si contamos con el presupuesto.

¿Cómo responde sobre las denuncias que tiene?

En dos líneas, me hicieron una denuncia, junto a una treintena de personas, me ponen a mí que ganando 3 mil soles, la primera mentira, tengo camionetas y propiedades, asimismo, también lo hicieron en Lima.

Me tiene sin cuidado, estaba dormido ese expediente y el año pasado dije que voy a postular porque me buscaron Gambini y Marino, entonces decidí liberarme de esto porque había ganado en primera instancia, no encontraron nada, porque soy un empresario de éxito.

Durante meses estuvo empolvado y ahora que estoy en campaña lo sacan, pero yo mismo lo estoy desempolvando con el fin de mostrar que soy inocente de lo que se me acusa. Nunca he ganado 3 mil soles y solamente he comprado dos propiedades. Mis otras propiedades lo he adquirido antes de entrar a la municipalidad distrital, por eso pisan en falso cuando dicen que adquirí muchas propiedades, yo entré ya exitoso a la municipalidad. Ingresé y salí con aplausos y eso a algunos enemigos políticos no les agradó. De esa manera algunos confabularon en mi contra, me pusieron durante dos años con una cámara secreta. Me acusan de ese problema por envidia. Jamás van a encontrar nada que pueda empañar mi conducta y moral.

¿Qué le responde a Wilmer Guevara que dijo en este medio que usted debe estar cuidando a sus nietos?

Tengo 76 años por cumplir y los cumpliré después que Wilmer Guevara se rasque la cabeza y empiece a botar bilis cuando le gane. Tengo entendido que es un abogado no tan bueno, alguien me dijo que de 20 juicios pierde 21. Incluso en una oportunidad se presentó queriendo ser mi teniente alcalde. Pero siempre he tenido una buena relación con él, debe entender que los países altamente desarrollados los dirigen hombres como Putin con 78 años. Tengo la mejor intención de hacer un gobierno totalmente limpio y claro, sin corrupción, verán que si se puede.

HUMBERTO VILLA MACÍAS

STEPHANY MASABEL, TATIANA ZACARIAS