Faltan comisarías y más personal

Para atender las necesidades de seguridad ciudadana, en el país, se requiere una comisaría por cada cinco mil habitantes. Ucayali está muy lejos de alcanzar este ideal. Enrique Goicochea Chunga, jefe de la XIII Macro Región Policial, informó sobre el estado de la creación de comisarías dentro de Ucayali y recalcó en la importancia de las autoridades locales y regionales para que estas sedes policiales sean una realidad.

¿Cómo va la gestión de la comisaría de la Mujer o de la Familia?

Estamos gestionando a Lima para que cambien de funcionalidad a un colegio policial y sea un local policial. El gobierno regional lo ha aprobado, hasta hace unos quince días estaba en el levantamiento topográfico y actualmente está en la aprobación de la ficha técnica. A partir de la aprobación de esta ficha se crea el IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) y lo que me han manifestado es que a fines de septiembre será entregado, está en mantenimiento preventivo correctivo.

Se puede afirmar que esa comisaría será una realidad este año.

Por supuesto, será una realidad, pero todo tiene su tiempo, sus plazos porque ese local será refaccionado por completo.

¿En qué etapa está la creación de la comisaría de Próceres de la Independencia?

En Manantay se está por crear una comisaría, ya está la donación del terreno y hay coordinaciones entre la municipalidad (de Manantay) y el área de Planeamiento y Planificación del Ministerio del Interior, de tal forma que esta comisaría se cristalice con el tiempo. La municipalidad está encargada de buscar el presupuesto. Hay un terreno que fue donado y está a nombre de la Policía, pero la construcción va a demorar un buen tiempo su construcción, lo primero es el saneamiento físico legal, pero falta el presupuesto y otras actividades, pero ya hay conversaciones y esperemos que esta comisaría llegue a construirse, dado que la zona de Manantay ha crecido. Sería importante que esta comisaría sea tipo B.

¿A qué se refiere con una comisaría tipo B?

Una comisaría tipo A como la de Manantay tiene 120 efectivos al mando de un comandante, a cambio el tipo B tiene un promedio de 30 a 80 efectivos al mando al mando de un mayor. El tipo C los jefes son alférez y tenientes y están en zonas alejadas.

¿La comisaría de Próceres no será iniciada en el 2022?

No, están todavía en fases iniciales. Tengo entendido que la municipalidad hizo su proyecto de inversión, pero está caminando como tiene que caminar, todavía está en papeles.

¿Qué podría decirnos sobre la creación de una comisaría en Acho Mego (Yarinacocha), lugar sitiado por la delincuencia?

Oficialmente no tengo conocimiento. Para crear una comisaría es todo un procedimiento, hay un protocolo a realizar, como los pasos que sigue la comisaría en Manantay, el terreno tiene que estar saneado a nombre de la Policía, entre otros. Oficialmente no tenemos nada de eso sobre una comisaría en Acho Mego.

Pero ¿podría ser posible la creación de una?

Por supuesto, por nuestra parte hay predisposición, pero como dije, tienen sus plazos y por el momento no tenemos conocimiento ni siquiera de una intención.

¿Tiene conocimiento sobre la creación de una comisaría en La Divisoria?

No, tampoco, lo que sí tenemos conocimiento es que hay un pedido para la creación de una en el distrito de Boquerón (Padre Abad). Ahí las autoridades están coordinando, es más, este año tuvieron una reunión virtual con el Ministerio del Interior para buscar los requisitos necesarios para crear una comisaría, teniendo en cuenta que en la actualidad ya tienen más de cinco mil habitantes, por lo que sí amerita.

En el distrito del Boquerón no nada más que una intención…

Claro, están conversando. Pero lo importante es que hay intenciones, ya en diálogo y viendo qué se necesita. Lo que no hay en Yarinacocha.

Hace semanas atrás se hizo público la visita de una congresista a una comisaría en Iparía, que al parecer estaba en abandono, sin personal policial ¿qué podría decirnos sobre ello?

No existe una comisaría en Iparía, no está aprobado en el cuadro estructural de la Policía Nacional, sí recuerdo que me llamaron para preguntarme, pero les dije que no existe. También tendría que haber un proceso para que en algún momento funcione, habría que ver si Iparía cumple los requisitos para que haya una comisaría allí. Pero la Policía siempre está llana a estar donde la persona lo necesita.

Entonces no hay una responsabilidad por parte de la Policía para mandar efectivos a quedarse en Iparía ¿o me equivoco?

Permanente no, podemos ir de comisión, pero para que permanezca ahí como una unidad policial no.

No basta agarrar un local y decir “esto será una comisaría”…

Claro, tiene que haber un estudio del Estado Mayor, una solicitud por parte de la población, un terreno, la necesidad y coordinar con el Ministerio del Interior para ver de dónde sale el presupuesto para construir.

Entonces ¿a Ucayali le hace falta más comisaría?

Sí, faltan comisarías, tenemos muchas partes que no son cubiertas, no solo en la ciudad, sino también en fronteras. Hay un puesto en Putaya, en Purús y Breu, que es insuficiente para cubrir la frontera con Brasil. A eso se suma que la población siga creciendo y falta no solo más comisarías, también falta más personal.

Si ya existe la predisposición de su parte, como jefe de la Macro Región Policial de Ucayali para crear más comisarías, ¿de quiénes faltarían?

Las autoridades locales y regionales, ellos son los primeros que tienen que estar detrás y hacer gestos reales que muestren el deseo de que en su localidad exista una comisaría. Los procedimientos nacen de ahí, de la necesidad y de su gestión para contar con un local policial.

Si las creaciones de comisarías llevan tiempo, gestionamiento que no se hace en un par de meses y además necesita economía ¿qué otras opciones tenemos para que haya presencia policial? Usted mencionó que existen los Puestos de Auxilio Rápido (PAR).

Así es, aunque los PAR se implementan en la ciudad, en zonas metropolitanas como esta, no en zonas rurales.

Pero sería una alternativa… Claro, es una alternativa provisional hasta que puedan gestionar una comisaría. Esta alternativa depende del Ministerio del Interior y la voluntad de las autoridades locales.