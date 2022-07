Hernani Escobar: «Los dinosaurios no van más»

Hernani Escobar del Águila (34), abogado egresado de la Universidad Nacional de Ucayali, se reconoce como el principal promotor en la defensa de la cuenca de la quebrada de Yumantay, además tiene una visión diferente acerca del futuro del distrito de Manantay. Aquí sus palabras:

-¿Por qué postula a la alcaldía de Manantay?

Bueno, creo que la política en nuestra región necesita nuevos líderes y mejores propuestas, con humildad y vocación de servicio. Yo nací en Manantay, entonces tengo el deber moral de trabajar por el distrito que me vio nacer.

-¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

En realidad, es una gestión que prometió mucho y no ha cumplido con las expectativas de la población, con mediocridad en lo que es capacidad de gestión y se ha basado en el personalismo del alcalde.

-En la actual gestión se perdieron un millón 300 mil soles por internet ¿Cuál es su opinión sobre ese tema?

Lamento que no haya interés por parte de la actual autoridad en tratar de encontrar a los responsables de este distrito que ha sido un robo cibernético, pero en mi gestión vamos a buscar a los responsables para que la justicia aplique todo el peso de la ley.

-¿Y por qué cree que el actual alcalde no tiene interés en que se encuentre a los responsables?

Bueno, entre los implicados en este delito hay funcionarios de confianza a quienes el alcalde ha contratado, entonces hay vínculos y talvez responsabilidades compartidas, entonces va a ser muy importante en mi gestión aplicar un filtro riguroso en la contratación de personal.

Se detuvo a una secretaria…

Sí, pero es ridículo, esa señorita no tenía las claves de acceso y no sabía nada, a los verdaderos responsables no se les toca.

¿Cuál es la visión general que tiene para el distrito de Manantay?

Queremos hacer, primero, un distrito seguro y en el que la población se sienta bien viviendo allí y con proyectos de inversión para mejorar la economía de los vecinos y, la calidad de vida, para ello es preciso articular el territorio mediante vías en condiciones adecuadas, eso permite combatir a la delincuencia, mejorar la actividad económica y social y elevar la calidad de vida.

Plantean crear una segunda comisaría ubicada en la plaza Húsares de Junín ¿Usted está de acuerdo?

Sí, es urgente eso y también una comisaría de la mujer, y propongo crear una comisaría más, para que el distrito tenga tres y podamos coordinar acción contra la delincuencia.

El primer alcalde de Manantay, Guillermo Chino Mori estuvo preso, Said Torres también y al actual alcalde lo detuvieron por acoso sexual ¿Qué cree que está pasando en Manantay?

Hay dos factores, primero que hay lobos que se visten de corderos y engañan a los electores y segundo, no había vocación de servicio sino intereses personales y de grupos ocultos. Los políticos tradicionales que tenemos no tienen principios y no se han rodeado de profesionales adecuados. Nosotros somos una generación nueva que quiere cambiar eso.

Pero eso no garantiza nada.

La única garantía es que digamos la verdad y que nuestros vecinos estén vigilantes de los actos que hacemos.

Said Torres tenía a un brujo como asesor, ¿usted va a contratar su brujo?

Yo soy cristiano y creo en Dios, no creo en brujos, eso me parece una falta de respeto a la población que confió en la autoridad.

La población duda de los jóvenes en política ¿por qué cree que ocurre eso?

Bueno, eso viene de los políticos tradicionales que se han encargado de sembrar esa duda para que no haya control sobre sus actos, pero en la calle, en los lugares que estamos visitando tenemos respaldo y veo que la población entiende que los dinosaurios no van más, los mismos de siempre que han candidateado varias veces e incluso que ya han gobernado, ya tienen que dar un paso al costado, estamos en otros tiempos. Mi campaña la hago a pie, hablando con los vecinos.

¿Titulación de predios?

Bueno, hay una nueva ley que faculta a las municipalidades distritales y eso va a ayudar mucho y formaremos una comisión técnica de apoyo para hacer de Manantay un distrito de propietarios.

¿Necesidad de titulación de predios para vivienda o tráfico de tierras?

En realidad hay tráfico de tierras y organizaciones criminales, pero hay muchas familias que necesitan la titulación, va a ser difícil, pero vamos a tener que distinguir quien en es quien en este tema.

¿Serenazgo metropolitano?

Bueno, hay un proyecto de ley que establece la seguridad sin fronteras o serenazgo sin fronteras que permite la actuación e intervenir en donde no es su ejecución, pero, si es necesario y será importante. Tenemos que trabajar unidos.

¿Cuenca de la quebrada de Yumantay?

Tenemos que recuperarla y consolidar un trabajo ecológico, yo de niño me bañaba en la quebrada de Yumantay…

Hay setecientas familias que deben reubicarse…

Sí, pero eso debe ser un proceso concertado, dialogando y recordemos que hay familias viviendo allí hace tiempo y con constancia de posesión y títulos y hay varios aspectos para tratar…

Pero primero está el bien común, el interés de la comunidad se impone sobre el particular…

Sí, es cierto, pero es un tema complejo y yo trabajaré con las familias para encontrar una solución pacífica, concertada y sostenible, quizá con ayuda internacional.

¿Agua potable?

Hay varios sectores cuyos estudios están vigentes y tenemos que reactivarlos, porque solo el 35% tiene agua y desagüe.

¿Inversión privada y pública?

Primero tenemos que construir un distrito seguro, iluminado, y después, elaborar proyectos coherentes, sostenibles para que el inversionista privado quiera traer su capital a Manantay, en cuanto al Estado, tenemos que replantear y reformular la proyección del distrito. Eso significa estudiar y definir la zonificación de áreas para determinada actividad, ya sea residencial, comercial, industrial etc, solo así podemos tocar puertas y traer inversión.

Un candidato plantea que Manantay sea un distrito turístico, el actual alcalde propuso que fuera distrito industrial ¿usted qué propone?

Yo veo a Manantay como destino turístico, según los índices actuales, la población del mundo viaja y la fuente económica del siglo XXI es el turismo.

¿Parque industrial en Manantay?

No lo veo y es cuestión de espacio, no creo que un parque a las riberas de la quebrada de Manantay sea lo ideal, es importante pero hay que verlo bien.

¿Cómo evalúa a sus rivales políticos?

Bueno, cada quien hace su campaña de acuerdo a sus posibilidades, nosotros le decimos a la población que nacimos en Manantay y le decimos aquí estamos sus hijos para trabajar y sacar adelante el distrito, a diferencia de los demás candidatos que solo buscan repetir el plato, son dinosaurios que ya han sido autoridades, han sido funcionarios, han tenido responsabilidades públicas, pero nosotros somos líderes y rostro nuevo que nos ponemos al servicio de la comunidad manantaína.

¿Por qué tendrían que creerle a Hernani Escobar y no a los otros trece candidatos?

Porque los que ya gobernaron nunca más, eso está claro, mientras nosotros estamos visitando casa a casa a los vecinos, estrechando su mano con un equipo serio, responsable y propuestas de gobierno realizables que sí son posibles y le digo a la población que nos diferencia de los demás candidatos, porque somos la nueva generación, hijos de Manantay.

HUMBERTO VILLA MACÍAS

