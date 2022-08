Hospital Regional costó 4 mil muertos y 500 millones de soles

Abel Vásquez Panduro, docente, candidato a la gobernación regional de Ucayali por Perú Libre, habló sobre las denuncias que interpuso contra Manuel Gambini Rupay, por temas no esclarecidos del Hospital Regional de Ucayali (HRP) y el tráfico de tierras. “Fue un acto criminal no haber exigido a Pizzarotti, empresa constructora, que culmine el hospital”, dijo.

Hace más de un año, Abel Vásquez, docente y dirigente, denunció al exgobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini y al exgobernador Francisco Pezo Torres, por el delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales en relación al HRP, el caso se encuentra en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo.

Pues, el 17 de mayo del 2016 el Gobierno Regional de Ucayali firmó un contrato con el Consorcio Pizzaroti y Asociados para la construcción de la infraestructura de dicho nosocomio, la inversión inicial estaba prevista en 343 millones 763 mil 600.62 soles.

Sin embargo, en agosto de 2021, el Gobierno Regional de Ucayali, decidió rescindir el contrato por incumplimiento por parte de la empresa constructora. Para ese entonces ya se habían entregado adicionales al presupuesto inicial y la obra representó una inversión de 488 millones 703 578, es decir, 144 millones 939 mil de soles más y la construcción no había sido culminada.

“Su precio está sobrevalorado (hace referencia al HRP), a nivel de todos los países de sudamérica es el hospital más caro, pero igual estas autoridades no hicieron nada para evitar que la empresa italiana Pizzarotti pudiera cumplir los plazos que necesitaba para culminar el hospital y pudieran prevenir más muertes de lo que hubo a razón del Covid, ya que se han registrado casi 4 mil muertos, sin contar a las víctimas que murieron en la chacra o mientras viajaban (…) Fue un acto inhumano el no haber exigido a Pizzarotti culmine el hospital”, dijo al respecto el candidato de Perú Libre.

El dirigente señaló de que antes que se pusiera la primera piedra para la construcción del nosocomio, este ya tenía un sobrecosto de más de 25 millones de soles, y que otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, callaron ante los sobrecostos.

“A esas autoridades nunca le ha interesado la vida de nuestros hermanos. Ucayalinos se han muerto por falta de atención médica, de primeros auxilios, si este hospital hubiera funcionado muchas muertes se hubieran evitado, pero no, al contrario, estas autoridades se han coludido con esta empresa para no culminar el hospital, ahí está, un elefante blanco, igual sucede con el hospital de Atalaya, de Purús, Campoverde y otros más”, agregó.

“NO ATENDIERON LAS NECESIDADES”

El docente también hizo mención específica a la postulación de Manuel Gambini, exautoridad regional en el periodo de 2014-2018, ya que fue durante su gestión que se inició la construcción del HRP, considerada como una de las principales obras que hizo como gobernador y esta debía continuar en la gestión de Francisco Pezo.

“Preocupa, indigna (la postulación de Manuel Gambini y demás candidatos relacionados al HRP), porque a estos señores nunca les ha interesado la salud y la vida de los ucayalinos de ningún distrito, caserío, comunidad. Hoy quieran volver a ser nuestras autoridades, sabiendo lo que han hecho y lo que no han hecho, saliendo con sus promesas nuevamente. Cuando teniendo el poder que el pueblo les ha dado, habiendo estado en el gobierno regional, en los municipios, no han atendido las necesidades que tienen la región, como carreteras, salud”, prosiguió.

Del mismo modo dio a entender que hay candidatos que ya fueron autoridades y que están postulando nuevamente, pero acompañados de “empresarios que le han hecho daño a la región con las obras fantasmas” y eso diferencia a su candidatura.

NO LE PAGARON

Asimismo, respondió a los comentarios que señalaban que Manuel Gambini le habría pagado a cambio de dejar de hacer campaña política. Sostuvo que las pausas a los actos proselitistas se debieron a que el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo declaró improcedente su lista. Actualmente está a la espera de la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, ante apelación presentada.

“Si hubiésemos recibido dinero no nos estarían notificando por las denuncias que hemos hecho, no solo hemos denunciado por el hospital, sino también por el tráfico de tierras que hicieron en su gestión, más de tres mil hectáreas que han traficado en Nueva Requena, cuántas tierras se habrían apropiado estos señores, de acá a 20 años no habrá tierras para que siembren nuestros agricultores. (…) Nosotros deslindamos y desvirtuamos que nos han pagado”, acotó.

¿QUÉ HARÁ EN UNA FUTURA GESTIÓN?

Como solución a la problemática del HRP, Abel Vásquez se comprometió a hacer un corte a la obra, para determinar hasta dónde fue el avance de la misma, cuántos millones se ha gastado y cuánto dinero se necesita para concluir el hospital.

“No se tiene que paralizar la construcción de la obra, más aún si hay una cuarta obra, estamos en una región donde enfermedades tropicales nos atacan en cada momento”, precisó.

Además, habló sobre cómo ha financiado su campaña electoral antes de ser declarado improcedente, afirmó que hace una “campaña de caminar”, colectiva entre sus simpatizantes.

“Estamos trabajando, coordinando, haciendo un trabajo articulado, desde la provincia Arturo Najar y desde la región Abel Vásquez y con cada uno de los representantes del distrito, no tendremos los millones de soles para la campaña, los regalos para llevar a los diferentes lugares, pero sí el equipo de jóvenes profesionales”, finalizó.