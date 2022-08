Hugo Chumbe: Condonaré las deudas por autovalúo hasta el 2022

Hugo Chumbe Gutiérrez (55), es veterano en la lid política y experimentado en la problemática social de Manantay. Tiene un plan de gobierno en el que se propone reordenar el distrito y la institución municipal, para recuperar el tiempo perdido. Aquí sus declaraciones:

¿Por qué postula por Avanza País?

No se trata de uno u otro partido, de lo que se trata es que, en mi condición de ciudadano y padre de familia, no acepto vivir en un distrito en pleno desgobierno, ni soportar la falta de respeto con que se nos viene tratando.

Pero se han elegido autoridades municipales…

Sí, claro, pero cada quien se ha dedicado burlarse de los vecinos y a ver sus intereses personales y han terminado mal, de cuatro alcaldes elegidos, tres han ido a la cárcel, ese es un indicador que por ahí no es la ruta.

¿Cómo califica a la actual gestión?

No tiene calificación, no existe autoridad, no hay trabajo, solo figuración personal, recordemos que el alcalde es un trabajador, un funcionario municipal a quien el pueblo le encarga la administración del distrito, pero este señor es un reyezuelo chistoso, es la peor gestión, al punto que a solo seis meses de haberse posesionado del cargo se desapareció por arte de magia, más de un millón de soles por internet y nadie está preso, cuidado con ese tema.

¿Cuáles son las principales carencias en el distrito de Manantay?

El principal problema son los alcaldes elegidos y en particular el actual, que hace la peor gestión de todas, pero nosotros los vecinos debemos tomar conciencia y pensar bien al elegir, porque por culpa de esas malas decisiones, el distrito no avanza y se ha convertido en un basurero y tierra de nadie, nos falta mejor servicio de agua y desagüe para tener calidad de vida, seguridad en las calles, mejorar el acceso a determinados sectores y, sobre todo, un programa amplio y agresivo para rescatar a los jóvenes del mal camino. Y los derechos de los ciudadanos se atropellan al antojo del alcalde del momento. Necesitamos una gestión municipal inclusiva y que defienda el medio ambiente. Con el tren vamos un equipo de personas y profesionales, con propuestas claras y sin mentiras.

¿Cuál es su principal propuesta?

Primero, vamos a condonar o anular las deudas por autovalúo, que son altas y no se cumple con los vecinos, no se les puede cobrar arbitrariamente por servicios que no se les da, segundo, construir un Centro Cívico en la plaza Próceres de la Independencia, en el mismo centro de la plaza, un edificio que en su primer piso tenga a todas las dependencias públicas: banco de la Nación y bancos privados, una comisaría, una oficina del Ministerio Público o fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Sunat, Registros Públicos, una notaría, el Reniec, el Ministerio de la Mujer, una posta médica, en fin, todas las dependencias públicas para descentralizar y evitar que los vecinos hagan un costoso viaje hasta el centro de Pucallpa para hacer sus trámites, ahí tiene que estar todo. Y luego, en el segundo piso, una biblioteca pública y un auditorio para que los jóvenes tengan un lugar para consultar sus tareas y la comunidad pueda reunirse a tratar sus problemas y hacer sus actividades. Y alrededor del edificio, de cinco o quizá ocho pisos, diseñar y arreglar la plaza, iluminándola en las noches con paneles solares para evitar gasto, un sitio atractivo, turístico, que venga la gente a verlo con gusto, no solo de Pucallpa sino del Perú y el mundo. Yo les aseguro que haciendo esto, los alrededores de la plaza se van a llenar de negocios y empresas, y eso da trabajo, mejora la economía de los vecinos. Y esto no es un sueño, se puede hacer.

¿Y la seguridad ciudadana?

Mejorar el Serenazgo, equipamiento y que los vecinos tomen conciencia, porque no es un problema del alcalde ni de la municipalidad, es de todos, hay que promover la cultura para amar y defender nuestra vida, protegerla.

¿Limpieza pública?

Igual, si la población no participa, estamos en nada, porque una ciudad no es limpia porque se barre todos los días, sino, porque los vecinos no la ensucian, de eso se trata.

¿Es legal condonar las deudas por autovalúo?

La ley permite que el concejo municipal, que es la máxima autoridad en la municipalidad y no como cree la gente que es el alcalde, tome decisiones sobre ingresos propios, no así sobre fondos provenientes de Lima y el Estado peruano.

¿No va a perder dinero la municipalidad?

Qué pérdida si casi nadie paga, porque no ven servicios que se les den y no se hace nada para mejorar su economía.

¿Con la quebrada de Yumantay, que hará?

Primero, hablar con los vecinos que están allí asentados a su alrededor, hay que dialogar y hacerles entender que se está matando esa fuente de vida y luego proceder a un traslado paulatino, tomará tiempo, pero hay que dejar libre por lo menos 50 metros desde la orilla a todo su alrededor, esa franja de protección garantiza que no sea un basurero pestilente como es hoy en día. Allí vamos a pedir ayuda nacional e internacional para poder hacer esa tarea.

¿Y las vías?

Con proyectos reales, que no sean copia y pega de otros lugares, vamos a mejorar al 100 por ciento el acceso a varios grupos de asentamientos humanos. Y a ello le sumamos parques y escenarios deportivos, eso es vital para una comunidad.

¿Usted habla de calidad de vida, que hará?

Capacitación a los jóvenes, madres y mediante carreras cortas, pondremos a funcionar a tiempo completo la pre Manantay para los adolescente que van a postular a la universidad, talleres productivos, apoyo a los clubes de madres y las ferias productivas cada mes.

¿Cómo hacer todo eso?

Con la participación de los vecinos, sin eso, todo es demagogia, yo convoco a los vecinos de Manantay a que seamos responsables con nosotros mismos, con nuestras familias, esa es una base que tenemos que consolidar y capacidad de gestión, el alcalde no puede quedarse con ser un “figuretti” que solo busque promocionar su imagen, engañándose, sino, trabajar en equipo y tocar puertas en Lima.

¿Cuál es su trayectoria?

Vivo en Manantay hace más de 20 años, fui funcionario en el gobierno regional y he participado en las demandas de la población, siempre he trabajado con los vecinos, para arreglar una calle, buscar soluciones.

Un mensaje final

Me dirijo a los vecinos de Manantay para que son responsabilidad tomemos una decisión y elijamos a quien esté identificado con nuestros problemas y nos planteen soluciones concretas, vecino manantaíno, trabajemos juntos y marca el Tren.