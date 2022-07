Iveth Ruíz ofrece avenidas pavimentadas, comisaría de la mujer y reubicación digna

Con las manos limpias y los pantalones bien puestos

Iveth Ruíz Sánchez (49), postula a la alcaldía de Manantay por Cambio Ucayalino, fue secretaria ejecutiva en el Gobierno Regional de Ucayali durante cuatro años y postula por primera vez a un cargo de elección popular.

¿Qué la motivó a postular?

Es la primera vez que postulo, esto a razón de ver la problemática que afecta a mi distrito; la delincuencia, la basura, hay calles que tienen décadas, pero no están pavimentadas, entre otros flagelos. Alguien tiene que hacer algo y yo estoy dispuesta a hacerlo.

¿Tiene alguna sentencia o denuncia que cree que el electorado debería saber?

No, estoy sin denuncias, sin sentencias y sin investigaciones, quizá porque nunca fui funcionaria, pero más allá de eso, es porque he tratado y trato de hacer las cosas bien.

Actualmente su lista figura como inadmisible, según la Plataforma Electoral, ¿logró subsanar las observaciones?

Así es, lo hicimos dentro del plazo que nos dieron, dos días, estamos a la espera de que la lista se admitida.

Tiene la seguridad de que así será…

Claro, como dije, levantamos todas las observaciones y dentro del plazo, nuestra lista será admitida.

¿Cree que es necesario que un alcalde tenga experiencia en función pública?

Sí, es necesario y fundamental, un alcalde debe saber qué es un expediente técnico y el manejo de la función pública, no podemos tener autoridades que solo se dediquen a improvisar, porque el afectado será la población, la gente que confió y les dio su voto.

¿Qué opina de la actual gestión en Manantay?

Que deja mucho que desear, no cumplió ni cumple con las expectativas de la población. No está a la altura. No puedo decir más.

Se reportó el robo cibernético de 1 millón 300 soles durante la actual gestión en Manantay ¿qué opinión le merece?

Es una falta de respeto que hasta la fecha no haya responsables, no haya detenidos. Es claro que hubo funcionarios involucrados en el robo, algunos seguirán trabajando como si nada hubiera pasado. En una gestión de Iveth Ruiz esas cosas tendrán que esclarecerse y también los robos que seguramente se hicieron y que aún no salen a la luz. No seremos apañadores de ninguna manera.

¿Necesita un brujo para gobernar Manantay? Como Said Torres.

No, para nada, soy una mujer creyente de Dios y no necesito de esas cosas, además, considero que estoy acompañada de gente capaz, de gente honesta. Mi lista está integrada por rostros nuevos, gente con estudios y experiencia en gestión pública y sobre todo hombres y mujeres que quieren el verdadero desarrollo de Manantay.

Candidatos visionan a Manantay como un distrito turístico, otros como un distrito industrial, ¿a qué idea se apega más?

No podemos ser un distrito turístico si seguimos con altos indicadores de inseguridad ciudadana, con calles principales sin pavimentar, con desorden, es por eso que yo no ofrezco, sino que, me comprometo a construir el puente de Santa Clara, terminar de pavimentar la avenida Aviación, y otras avenidas principales, con el apoyo de la población. Pero sin duda alguna Manantay tiene mucho potencial para ser un distrito turístico.

Es común que se empiecen obras y no lleguen a ser culminadas ¿pasaría lo mismo en una futura gestión suya?

Según las obras, te digo esto porque trabajé en la función pública y pude ver las obras que se dejaron inconclusas en la gestión de Manuel Gambini, fue porque a veces no se encontró los expedientes bien. Por ejemplo, la construcción del Mercado N°1, en San Fernando, es una obra que lleva esperando años y lo está dejando Víctor Hugo, vamos a decir a la mitad, pero yo al entrar tengo que ver en qué situación está dejando. Tengo conocimiento que el 80% de presupuesto que ya entró a las obras ya no existe, ¿te imaginas llegar a un municipio con las obras ejecutadas y sin presupuesto?

Sería un problema…

Efectivamente, razón a eso es que muchas obras no se terminan, al segundo año que la autoridad entra recién se pueden hacer los trabajos, por eso que de repente no se ve reflejado. Si Dios permite que llegue a la alcaldía, todo presupuesto del 2023 ya va a estar comprometido, recién el 2024 van a ver obras que Iveth Ruiz va a ejecutar. Solo las pequeñas obras se pueden terminar en menos de un año, pero no las obras de impacto, serán obras que de repente dejaré encaminando.

Información policial revela que los casos de violencia reportados, sobrepasan a los robos, si llegase a la alcaldía, ¿qué acciones tomará, desde su competencia, para reducir indicadores de violencia contra la mujer?

Es una pregunta importante. Como mujer ver estos índices de violencia familiar que existe en Manantay, me preocupa, para ello tengo en mente no solo capacitar a las mujeres para que puedan defenderse, sino un proyecto que plantea crear una segunda comisaría en el distrito y, además, tener una oficina de la Comisaría de la Mujer; muchas veces la mujer tiene vergüenza de hacer una denuncia frente a un caballero, sobre todo si son casos de violencia sexual. En mi plan de gobierno está no solo la implementación de dicha oficina, sino la contratación de psicólogas. Quizá muchas no tienen la confianza en la autoridad o en sus vecinos, porque no las auxilian, por eso priorizaré la lucha contra la violencia a la mujer, para que ninguna manantaina vuelva a ser maltratada.

¿Qué propone para combatir la delincuencia?

Además de reforzar al serenazgo y de la nueva comisaría, tengo claro que acompañaré de vez en cuando al personal -de serenazgo-, para conocer los lugares críticos donde nuestros hijos se están perdiendo. Tengo mucha pena, visité el centro juvenil y me cayeron las lágrimas al ver a niños de 13-14 años metidos en drogas. Si llego a la alcaldía saldré con mi Serenazgo, no va a ser difícil ponerme botas, mi manga larga y salir en la noche. Una autoridad debe hacer eso, no solo estar sentada en una oficina, tengo que conocer los lugares de peligro

¿Regirá su gestión de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado de Manantay?

Por supuesto, debemos ejercer el plan concertado, como autoridad así lo haremos.

Otro de los flagelos que tiene Manantay es la contaminación de sus cuerpos de agua, como la quebrada Yumantay, ¿qué solución daría?

No es un secreto para nadie los altos índices de contaminación de la quebrada, pero también tengo en claro que allí viven más de 700 familias que están posesionadas por años, tampoco podemos sacarlos de allí y mandarlos a lugares donde no contarán con las condiciones dignas para vivir. Una señora de edad me preguntó que si ganaba los iba a votar y mandar al kilómetro 20, eso es imposible, no es humano.

Pero para usted sí es necesario una reubicación de las familias… porque hay quien dice que se puede tener una quebrada limpia sin reubicar a las familias.

Como señalé, sí se debe reubicar, pero mandar a las familias a cualquier lugar, dejarlas a su suerte, eso es un acto inhumano, debemos garantizarles primero un lugar idóneo y luego pensar en la reubicación.

Hay un proyecto de ley que propone darle potestad a las alcaldías distritales para titular ¿qué puede decir al respecto?

Si se da la ley, asumiremos con responsabilidad nuestras funciones, un distrito que tiene más del 50% de asentamientos humanos sin titular, es un distrito que no puede progresar, la titulación es una necesidad.

¿Qué podría destacar o criticar de sus contendores políticos?

Creo que no es ético hablar de ningún candidato, todos tienen la capacidad y visión, por eso postulan, de repente tienen la misma idea de sacar adelante a un distrito, no creo que piensen en destrozarlo. No hablaré mal de ninguno, porque creo que es una fiesta electoral, más allá de eso, los caballeros siempre están tratando de destruir a Iveth, hablando mal… que no sé nada… existe mucho machismo, yo lo llamo machismo, pero yo, muy por el contrario, los felicito por las acciones que tomaron, de trabajar por el bien del distrito.

¿Considera que es una contienda limpia, cuando hay candidato que tratan de mancillar la imagen de otros?

Lo que puedo decir es que al menos yo, estoy tratando de hacer unas elecciones limpias, jamás en mis mítines mencioné a ninguno de ellos, muy por el contrario, escuché de otros que hablan de Iveth Ruíz, y tendrán que hablar lo bueno, porque jamás ejercí ningún cargo como ellos; tengo las manos limpias y los pantalones bien puestos; entonces les pido que compitan limpio. Escuché a un candidato en un mitin hablar de otro, que cuando era esto estaba así, asá. Me quedé sorprendida de cómo un candidato puede insultar a otro, esta es una fiesta electoral, no un ring de box, ni va a ganar el más fuerte, acá ganará la población, cuando elijan a gente nueva, que ame el distrito y que no intenten entrar a la fuerza.

¿Qué la diferencia de sus contrincantes políticos? Teniendo en cuenta que solo dos mujeres postulan a la alcaldía de Manantay.

La diferencia es que postulo por primera vez. Cuando se pregunta en Manantay ¿por quién vas a votar? Muchos dicen que votarán por un rostro nuevo y, sobre todo, en segundo lugar, dicen por una mujer. Creo que la población está cansada de ver a los mismos candidatos que postulan una y dos veces, quieren gente nueva y a una mujer, que por primera vez los representen.

Unas últimas palabras a los electores…

Decirle que no desperdicien sus votos, que piensen bien antes de elegir este 2 de octubre, porque Manantay ya sufrió demasiado la indiferencia de las autoridades que han llegado hasta la fecha, que dicho sea de paso fueron varones, ninguno estuvo a la altura de la necesidad de la población, todos han propuesto y no hicieron nada. Hoy no les traigo propuestas, sino compromisos, de hacer un trabajo limpio y honesto.

MARTHA ZACARIAS