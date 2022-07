Johnny Izquierdo: “guerra será frontal contra la delincuencia”

Abogado, expolicía, experiodista (54), plantea una renovación en la política en Ucayali y seguridad ciudadana articulada que permita trabajar y alcanzar el bienestar de la comunidad. Aquí sus declaraciones:

-¿Por qué postula a la alcaldía provincial de Coronel Portillo?

Porque siempre hemos estado vinculados al quehacer político y conocemos la idiosincrasia de nuestra gente y hemos tenido la vocación de servicio para buscar el bien común de los que vivimos en Ucayali.

-¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Bueno, ha tenido su parte positiva y negativa, por ejemplo, están siendo investigados por el delito de tráfico de tierras, algo muy grave en nuestra ciudad y es contra el patrimonio en la modalidad de usurpación, eso se tiene que terminar, ya están pasando por los pasillos de los juzgados y esperamos que el Ministerio Público haga las denuncias por ante el Poder Judicial, pues investigue y sancione como corresponde. Y otro error de la gestión municipal es haber malgastado cerca de medio millón de soles en plena pandemia haciendo ciclo vía, que no sirve ni a Dios ni al diablo, en calles donde nadie usa, ya están deterioradas. No se sabe dónde está esa plata. Nosotros las vamos a reubicar y ampliar.

-La institución municipal está en crisis: el alcalde de Padre Abad prófugo y el primer regidor preso, el alcalde de Purús prófugo, el alcalde de Atalaya preso, la alcaldesa de Yarinacocha detenida en su casa y el alcalde de Coronel portillo tiene en curso una vacancia por el presunto delito de nepotismo. ¿Qué cree está pasando?

Se han perdido los valores, que tiene que venir de casa y se participa en política para hacer negocio, invierten en una campaña política so pretexto de llegar a una alcaldía y la gobernación regional y llenarse los bolsillos y con fines de lucro personal, es conocido que se venden los puestos al mejor postor en las direcciones regionales, las gerencias, las subgerencias, es un escándalo a vista de todos. Por eso tenemos que renovar la política en Ucayali.

-También hay un círculo vicioso de funcionarios, que los gerentes provinciales pasan a los distritos y así sucesivamente. ¿Qué hará usted al respecto?

– Ese es un problema, dan la vuelta como ronsapas de municipio en municipio con un equipo de trabajo, entre comillas, y nadie los puede mover, pero los vamos a cambiar y renovar a la política, y eso pasa también con los proveedores, los mismos que merodean las municipalidades e invierten en las campañas con la finalidad de meter una aguja y sacar una barreta después.

-¿Cuál es su posición frente a la obra abandonada del hospital regional?

Una pena y una vergüenza, era un hospital verde loro, entró Gambini y le puso amarillo patito y se gastó casi un millón dizque modificando el expediente técnico. Y perdimos un año y medio. Sin embargo, con los adicionales que se llevó la empresa Pizarotti y este sinvergüenza de Manuel Gambini, que no tiene sangre en la cara y pretende volver a ser gobernador, se han llenado los bolsillos y ahí está ese elefante blanco que en plena pandemia cobró 4 mil vidas y nos hizo mucha falta a quienes vivimos aquí en la region Ucayali.

– Dos candidatos han dicho que van a crear la caja municipal. ¿Usted lo hará?

No es prioritario para nosotros una caja municipal, teniendo en cuenta de que existen varias instituciones financieras, habidas y por haber hasta para hacer una balsa y lanzarlos río abajo, nuestra prioridad es la seguridad ciudadana, lucha y guerra frontal contra la delincuencia, sin tregua, sin que nos tiemble la mano, darle seguridad a nuestras familias y poder trabajar tranquilos. Repito, lucha frontal a la delincuencia en todas sus modalidades.

-¿Mercados y comercio informal?

Trabajo conjunto, tenemos que sentarnos y dialogar con quienes trabajan el día a día, un trabajo ordenado, llegar a un acuerdo para tener una ciudad limpia con abastecimiento alimentario higiénico, moderno. Eso tiene que cambiar.

– El transporte urbano encarece la vida en Pucallpa, porque los mototaxis son un servicio privado puerta a puerta. ¿Tiene una propuesta para eso?

Sí, claro que sí, tenemos que implementar con la empresa privada un servicio masivo de transporte urbano y darle todas las facilidades para que inviertan en buses nuevos, modernos, como en las grandes ciudades llegue a todos los puntos de la ciudad por diferentes rutas, y con pasajes justos.

-¿Titulación de predios?

Bueno, nosotros mientras los predios estén saneados de acuerdo a ley, pero valgan verdades que en nuestra ciudad hay predios que están en litigio durante veinte o treinta años y el Poder Judicial no resuelve ni a favor del accionante, que es el propietario, ni de los invasores que ya tienen casas de dos y tres pisos, entonces nosotros exhortamos al Poder Judicial para acelerar, aunque para nosotros lo mejor sería llegar a una conciliación y un justiprecio a favor de los asentamientos humanos, porque así ampliamos la base tributaria e incorporamos a miles de familias a la economía formal, siendo sujetos de crédito, allí vamos a trabajar fuerte y vamos a crear una comisión especial.

– Edwin Díaz Paredes dijo que de ser alcalde va a hacer un estacionamiento subterráneo debajo de la plaza de armas ¿Qué piensa usted de esto?

-(Se ríe) Bueno, es una propuesta en sueños, pues no vivimos en la costa en donde el clima lo permite, aquí no, ni siquiera podemos solucionar el agua y el desagüe, que es prioritario y vamos a construir un subterráneo en la plaza de armas, por favor. Esta soñando mi tío Edwin.

– Wilmer Guevara dijo aquí que el candidato Edwin Díaz debe ir a cuidar a sus nietos. ¿Usted comparte esa declaración?

– Bueno, todos tenemos derecho a participar y mi respeto a los adultos mayores, yo formo parte de un club, Los Bellacos Futbol Club, cuyos integrantes están por encima de 50 y llegan a casi los ochenta, hacemos deporte por salud y diversión, nuestro respeto a todos…

-Pero usted ha dicho que necesitamos renovar la política…

Indudablemente, pero son los electores los que tienen la palabra y darle la oportunidad a los jóvenes profesionales. En nuestra gestión los jóvenes van a poder intervenir en todas las áreas y los estudiantes van a poder realizar sus prácticas pre profesionales certificadas.

– Se ha planteado el serenazgo metropolitano.

Eso sí es viable, nosotros lo vamos a hacer porque nuestra prioridad es seguridad ciudadana, guerra total a la delincuencia, con capacitación, trabajando con alcaldes distritales, las rondas urbanas y los jefes de comisarías, nuestra prioridad. Vamos a crear el Serenazgo femenino y la policía femenina, con una comisaría de mujeres.

-¿Por qué tendrían que creerle los electores a Johnny Izquierdo y no a los demás candidatos?

– Porque no solo tenemos el vigor de la juventud, sino porque conocemos cada sector y su problemática, vivimos aquí, crecimos aquí, soy abogado y no me he quedado allí, tengo una maestría y un doctorado, haremos una gestión que sepa dialogar y escuchar a la población.

HUMBERTO VILLA MACÍAS