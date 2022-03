La experiencia es lo que cuenta

Tras los resultados del primer estudio electoral de Ucayali, tres de los cinco favoritos del momento para ocupar la alcaldía de Coronel Portillo, opinaron sobre su participación y la participación de sus contrincantes, algunos señalan que los cargos públicos deben ser ocupados por personas con experiencia en política y otros, muy por el contrario, aseguran que deben ser rostros nuevos.

RAÚL MARDEN CONTRERAS RAMÍREZ,

TODOS SOMOS UCAYALI

-En el primer estudio electoral está ocupando el cuarto lugar de preferencias para la alcaldía de Coronel Portillo ¿cómo lo toma?

La aceptación lo recibo con bastante fortaleza espiritual, como hijo pucallpino y morador del asentamiento humano 9 de Octubre, me motiva grandemente dicha aceptación, por los años que fui autoridad de Masisea y actualmente estoy asumiendo un rol importante como regidor, siento que la población va valorando y evaluando el esfuerzo de cada uno de nosotros que estamos en el plano político.

-¿De qué sectores considera tener respaldo?

Al parecer el trabajo que hacemos en el campo, en la parte urbana y marginal hace que la gente nos acepte. Es importante ver este diagnóstico para utilizarlo como espejo de como tenemos que mirarnos los políticos y ver si la población nos acepta, conocer sus puntos de vista sea positivo o negativo. Tengo la plena confianza de la aceptación de los deportistas, los maestros y diferentes sectores que quieren una ciudad.

– Abel Vásquez y Fiorella Lao señalan no votar por políticos ‘más de lo mismo’, quizá haciendo referencia a quienes ya ocuparon cargos públicos…

Respeto la opinión de mi colega maestro, seguramente opina así porque debe ser la posición de su agrupación política, de repente, sin embargo, hay mucha gente que asumió cargos políticos, pero lo hicieron de forma eficiente, con productividad y aparte de ello todos tenemos la misma oportunidad, el gran sabio que es el pueblo nos tiene que evaluar.

-Entonces considera que para ocupar un cargo público se debe tener experiencia política ¿no?

No tenemos que improvisar, considero que para dirigir un gobierno regional, municipal, distrital, las personas tienen que tener por lo menos ciertas experiencias de gobernabilidad y gobernanza de la gestión pública, de un liderazgo institucional previo porque tampoco se puede improvisar diciendo que no se quiere más de lo mismo, porque también mi colega maestro ya fue candidato y sabe lo que es la respuesta de un pueblo.

–¿Qué nuevas acciones realizará, teniendo en cuenta los resultados del estudio?

Yo me dedico a trabajar a caminar, me dedico a articular con la población y escuchar sus preocupaciones. Pucallpa en los últimos 10 años tuvo un crecimiento envidiable como ciudad con 122 años de creación política, cuando caminas y recoges la problemática de los sectores vulnerables como las comunidades nativas, caseríos, te comprometes a buscar soluciones a futuro, dado que el gobierno central viene disminuyendo los presupuestos municipales anualmente, y la problemática es mucha, mi labor es desplazarme y vincular acciones con la población.

-¿Qué lo motivó a ser precandidato a la alcaldía provincial?

Me motiva continuar con mi carrera política, estuve trabajando en Masisea, asumí cargos, los alcaldes confiaron en mí para presidir la Asociación de Municipalidades de 1998 al 2002, y la confianza que nos dio Segundo Pérez para ayudarlo a trabajar como un obrero más en la gestión, estamos viendo resultados positivos, todas esas cosas se unen, el acercamiento con los dirigentes, padres de familia, deportistas y profesionales de diferentes segmentos que nos hacen ver la necesidad que tiene Pucallpa, seguir contribuyendo a la ciudad que nos vio nacer.

-¿Qué le diferencia de los demás precandidatos?

Cada uno tiene características y roles propios, al final son los ciudadanos quienes determinarán quienes tienen mejores dotes en su personalidad.

EDWIN DIAZ PAREDES

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO

-¿Cómo toma su quinto lugar en el primer estudio electoral?

Hemos visitado diferentes sectores y hemos conversado con la población por nuestra iniciativa o por solicitud de ellos y vemos que existe una aceptación hacia el señor Gambini como para quien les habla, todo el Cacao en sí, ahí estamos trabajando fuerte, particularmente pienso que los resultados no responden a las expectativas de la población, sobre todo porque hay personas que no son precandidatos y están encima de mí.

-¿Entonces considera que tiene una aceptación mayor?

Percibo efectivamente estoy en un sitial mejor, mucho mejor.

-Hasta la publicación del estudio, ¿qué acciones está desarrollando con miras a las ERM 2022?

Lo que siempre se acostumbra; caminar por diferentes sectores, estamos conversando con la población, salimos desde temprano y la forma en cómo nos recibe la población nos hace pensar que tenemos una mejor posición, pero lo tomamos con mucha responsabilidad y respeto hacia todos por igual, sin mencionar a algún candidato, jamás diremos insultos o mentiras. Por el contrario, estamos bastante optimistas, porque siempre la población pregunta por nosotros, nos comunica cualquier cosa y nos invita a participar.

-¿Cree que para la alcaldía deberían tener experiencia en política?

En algunos casos la experiencia es fundamental cuando se sabe aplicar todos los conocimientos y se trabajó con mucha responsabilidad, una experiencia bien ganada te servirá en los diferentes campos de la vida como manejar la administración de una ciudad, pienso que es bastante importante, pero sobre todo es la buena intención, el deseo de participar para servir a la población y mejorar la condición de vida para los que más necesitan, pero no es determinante.

-¿Las futuras autoridades deben ser los que no ocuparon cargos públicos?

Algunos lo prefieren así, pero todos tenemos el derecho ante la ley, es la manera de pensar de muchos, es un decir de personas que no saben cómo neutralizar al competidor, yo lo entiendo así, sin embargo, es la población quien lo determinará más adelante. Hemos trabajado en cargos públicos e hicimos una buena gestión, nos hemos desvelado, entonces pienso que se debe dar una oportunidad mientras uno está en condiciones de brindar los servicios.

-¿Qué lo diferencia de otros políticos?

Algunos ven a un puesto político como algo que servirá para elevar sus niveles económicos, de esos tenemos a montones. Nosotros estamos compitiendo en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y un poco más de experiencia, pero sobre todo con la sana intención de hacer un gobierno que agradará a todos.

-¿Por qué participará en estas elecciones?

Fui político desde joven, fui uno de los primeros líderes del Sute, ocupé importantes cargos en diferentes instituciones públicas, fui regidor, alcalde y participé en elecciones, pero ocupé cargos determinantes e importantes cuando tuve más de 50 años, ya un hombre realizado. Me encanta servir y trabajar por los demás, este pueblo me dio tanto y quiero devolvérselo. Quiero que los años que me queda, porque soy un adulto con mucha madurez y sobre todo en condiciones para gobernar, dejar un buen legado a los demás, quiero que en algún momento digan que por aquí pasó un hombre que fue alcalde tres veces en Yarinacocha e hizo un buen trabajo, de la misma manera se fue a Coronel Portillo hizo un buen trabajo. No tengo otra ambición, con los negocios que tengo y mis alquileres, tengo para vivir cómodamente, de repente estaría en otros sitios visitando diferentes pueblos, paseando, pero no, quiero trabajar de verdad y tengo importantes proyectos que darle a conocer más adelante si Dios nos da salud y vida, si llegamos a la municipalidad nos recordarán por el buen trabajo que vamos a hacer.

BESSIE BERMÚDEZ PEÑA.

ACCIÓN POPULAR

-¿Usted es precandidata a la alcaldía de Coronel Portillo?

No, esta vez no postularé a la alcaldía

-¿Pero sí está confirmado su participación como regidora?

Así es, como regidora de la lista liderada por el economista Sandro Acosta a la alcaldía de Coronel Portillo.

-Hace unos meses usted tenía la intención de lanzarse a la alcaldía provincial ¿qué le hizo cambiar de parecer?

Bueno, en realidad las intenciones de estar en política siempre están ahí, pero a veces hay que analizar el tema familiar, como comenté para una mujer es bastante complicado estar en política y actualmente decidí no ir. Vengo de una campaña bastante fuerte para el Congreso, de recorrer toda la región e hicimos un buen trabajo, y estamos dando oportunidad a que vayan nuevos rostros.

-¿Está consciente de la aceptación que tiene en el electorado? Me atrevo a decir que tiene más posibilidades de ganar que Sandro Acosta

Agradezco bastante a la población, es bastante halagador que a pesar de que no esté en campaña la gente actualmente prefieran a una, estoy muy agradecida. Nosotros tenemos un candidato a la provincia, es un gran profesional, empresario y acompañaré todo el trayecto de la campaña que hagamos con él.

-¿Es posible que en algún momento de estas ERM 2022, se arrepienta de no postular a la alcaldía?

No, no me voy arrepentir, fue una decisión familiar, estoy feliz y tranquila de haber hecho una campaña congresal bonita y limpia y ya veremos de acá más adelante, por el momento estamos dando oportunidad que nuevos rostros sean candidatos.

-Por lo que me dice entonces deduzco que está de acuerdo que las próximas autoridades sean rostros nuevos ¿no?

Definitivamente y al 100%, creo que los que estuvieron en gestión ya tuvieron su momento y es necesario que demos oportunidad a gente nueva, profesionales con experiencia, vocación de servicio, porque los demás ya tuvieron su momento, lo hayan hecho bien o mal, está en ellos, es necesario tener nuevos cuadros.

Es muy probable que los que postulan con el número 1 a regidores ingresen, y es más probable en su caso, porque tiene una buena aceptación, entonces se puede decir que una regidora fija ¿a qué se compromete para con la provincia?

Que Dios nos ayude que podamos ingresar, pero tenemos la confianza de que nosotros vamos a ganar la gestión, en los distritos y la región que va una mujer (Celia Prado), y ahí quiero hacer hincapié, a veces decimos por qué las mujeres no salen a los espacios políticos, es porque cuando lo hacen se nos ataca de la peor manera, por eso aplaudo a todas las candidatas sin importar el color político.

Volviendo a tu pregunta, trabajaremos de la mano con Sandro para devolverle a la población la confianza hacia los políticos, porque siempre se dice que todos son iguales, queremos demostrar que seguimos siendo el único partido con la reserva moral más grande de todo el país, con personas de calidad, vocación de servicio, y si me dan la oportunidad como regidora, haré todo lo que está en mis facultades para ayudar al desarrollo de la provincia, de los pueblos más olvidados, siempre direccionando a la mujer y los niños, así también ayudando a que la gestión sea la mejor que hayamos tenido.

-Como miembro de AP ¿no le preocupa que Sandro Acosta por el momento no tiene la acogida que tienen otros precandidatos como Marden Contreras, Edwin Díaz, Rommel Culqui?

Realmente no, porque aún no estamos haciendo campaña mientras otros ya lo están haciendo, nosotros estamos primero preparándonos. Sandro Acosta está preparando un plan de trabajo, en una reunión dijo que no quería ser un improvisado más, sino que está haciendo un esquema de trabajo que nos lleve al éxito de la población, estamos organizando para el antes y después de las elecciones.

-¿Qué acciones nuevas está desarrollando Sandro Acosta?

La población ya lo está conociendo en los asentamientos humanos, porque él es más que todo conocido en el mundo empresarial, es un empresario exitoso, pero también es bastante conocido por las personas humildes que viene ayudando desde hace muchos años. Actualmente es presidente de la ONG de Lucha Contra el Cáncer en Ucayali, eso nos demuestra su calidad de persona y en los lugares a donde vamos estamos recibiendo mucha aceptación, yo ayudaré en todo lo que sea para que podamos ser gestión.

-Independientemente de los resultados de estas ERM 2022, y de si ocupa o no un puesto de regidora ¿aspira a seguir participando en política?

No sabemos qué puede pasar en los próximos años, pero a mí me gusta mucho la política, abren las puertas para trabajar en beneficio de la gente y a población, me llena bastante cuando hago labor social sin ser autoridad, sueño con algún día ser autoridad para hacer la labor social en grande, tener una perrera municipal, un hospital veterinario y muchas cosas que en su momento cuando algún día vuelva a ser candidata a la cabeza lo comentaré, pero no me voy a retirar de la política.

La encuesta se realizó en forma presencial con pregunta abierta (para todos los distritos investigados), el tamaño de la muestra fue de 900 personas a nivel regional, margen de error de 3.412%, nivel de confianza de 96% y con fecha de realización del 12 al 15 de marzo. Puntos de muestreo: cinco distritos.

