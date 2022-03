Lluvia torrencial evidenció pésima infraestructura de colegios urbanos

REINICIO CRÍTICO

Ayer lunes 14 de marzo, se dio inicio al año escolar 2022 a través de la campaña “Todos vuelven, seguros y seguras al cole”. En Ucayali, un total de 2 mil 149 (98%) instituciones educativas retomaron las labores escolares presenciales, en medio de cierto entusiasmo, pero más de preocupación, dado que tendrán que enfrentar muchas precariedades, desde la infraestructura, con locales en pésimas condiciones, falta de mobiliario o muy deteriorado, hasta la carencia de servicios básicos como agua, luz e internet.

Además, persiste el sentimiento de inseguridad y temor, frente a una pandemia que no acaba, y porque les será imposible cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento en los salones, normalmente lleno de niños y niñas, que no están vacunados y que no están obligados a estarlo, como sí lo están sus profesores, entre quienes existe aún un porcentaje importante sin su tercera dosis.

SIN CLASES

Un total de 186 414 (96%) estudiante asistieron a su primer día de clases en la región, mientras que 7 344 (4%) siguen a la espera, lo que equivale a 45 colegios, de los cuales, 28 instituciones que aún no retornan a las clases, se encuentran en el distrito de Yurúa, a donde no pudieron ingresar los docentes por falta de vuelos, debido a que el actual aeródromo se encuentra inoperativo por las fuertes lluvias, según el consolidado general de la Dirección Regional de Educación Ucayali (Dreu).

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, dio inicio al año escolar 2022 en la institución educativa San Fernando del distrito de Manantay, donde informó que el inicio de clases irá desde el 14 hasta el 28 de marzo en todas las instituciones educativas, donde la jornada escolar será completa. Cada colegio tendrá la posibilidad de analizar el contexto de su zona y determinar los horarios y turnos que corresponda.

“No podemos esperar que el cien por ciento de colegios estén disponibles, pero hemos logrado un gran avance. Este año, el presupuesto ha tenido dos enfoques: El retorno a clases y la continuidad de la vacunación. En ese sentido, estamos poniendo a disposición todos los recursos para lograr un retorno a clases seguro”, declaró Oscar Graham.

El cielo gris de la mañana con fuerte llovizna, no apagó la alegría de cientos de niños y niñas que llegaron emocionados a su centro de estudios. Unos lo hicieron caminando, otros en motocarro; los más pequeños en compañía de sus padres y los más grandes, solos.

El titular del sector compartió la emoción de los estudiantes por el regreso a la presencialidad con un grupo representativo del referido plantel a quienes brindó un mensaje de superación y aliento. “Hoy nuestro país empieza un nuevo periodo escolar, quizás las condiciones no sean todavía totalmente normales, pero desde el gobierno, a través del Ministerio de Educación, y junto a los gobiernos regionales y locales, estamos trabajando sin descanso para lograr esa normalidad, cuidando la salud de todos nuestros niños y niñas”, señaló.

Agregó que se está trabajando para poder resolver las carencias que hoy existen. “Reducir las brechas sociales en el tema educativo es un aspecto esencial”, acotó.

En la región Ucayali existen 2 194 establecimientos educativos, en el 98% de ellos retornaron ayer a la presencialidad. Dicha cifra no contrastaría con la realidad, según informaron directores de diversas instituciones desde la semana pasada, ya que gran cantidad de colegios de zonas urbanas, se encuentran en pésimas condiciones.





“Algunas instituciones tienen la capacidad del 100% de aforo, pero en la mayoría se hará la semipresencialidad. El regreso se hará dependiendo de sus infraestructuras”, indicó Oscar Graham. Los porcentajes de la presencialidad serán definidos por cada director, ya que ellos conocen si su infraestructura está para un 100% de aforo o menos.

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Por las lluvias intensas, muchos colegios tienen filtraciones en los techos que luego pueden colapsar. Tal es el caso del Colegio San Fernando, que recibió al titular del MEF en medio de una fuerte lluvia que evidenció la precariedad de esta institución.

René Izquierdo Zumaeta, representante de APAFA del Colegio San Fernando, dijo “La infraestructura de nuestro coliseo está en pésimo estado, aun así las autoridades han querido realizar acá el lanzamiento de las clases. Hemos hecho una solicitud al Gobierno Regional para el apoyo del mantenimiento y de un pozo tubular, ninguno ha sido escuchado”, informa.

En ese sentido, indicó que entre todos los padres de familia hicieron un apoyo solidario para el mantenimiento y reposición de un pozo tubular. “La institución tiene bastantes necesidades, los techos de las aulas están goteando, se inunda el coliseo y algunas aulas del primer piso, pero hasta la fecha no se ha buscado solución”.

DOCENTES VACUNADOS

En entrevista con Juana Tello Ríos, titular de la Dirección Regional de Educación Ucayali (Dreu) dijo “Hay un cien por ciento de docentes que ya están en las aulas, los que no se han vacunado no podrán dictar clases, no se le pagará su sueldo y se le abrirá un proceso administrativo. El reporte nos indica que el 97% de docentes están vacunados con las tres dosis, el 3% que aún falta, ya están identificados y se tomarán las acciones legales”.

TABLETS INSUFICIENTES

Asimismo, Tello Ríos, expresó que Ucayali fue la única región del país que recibió pocas tablets, siendo insuficiente para los estudiantes.

“Es lamentable que a Ucayali lo coloquen en el último puesto en todo. Cuando solicitamos que nos den las tablets, el ministro de ese entonces dijo que cada región se encargaría del presupuesto para adquirir las tablets. Se destinó siete millones de soles al Minedu para la compra de tablets, pero hemos sido los más afectados porque sólo nos dieron 18 mil 649 tablets para estudiantes y 1595 para docentes, monto que no alcanzó ni para la tercera parte de estudiantes”, indicó la titular de la Dreu.

En esa línea, dijo que entre todos los directores regionales de Educación están solicitando que se descentralice el sistema educativo.

“Ucayali fue la región que menos tablets ha recibido, pese a tener la más alta carencia en cuanto a tecnología. Es por ello que todos los directores regionales estamos en lucha para que se dé la descentralización, el cual, permitirá que llegue el presupuesto por igual a cada región”, dijo Tello Ríos.

“Los materiales educativos ya han sido distribuidos al 100% en las cuatro Ugel de la región, incluido los colegios que no iniciaron sus clases el lunes 14 de marzo”, acotó.

VACUNACIÓN

Para finalizar, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, señaló que la vacunación obligatoria será aplicada a maestros y personal administrativo. Sin embargo, evitó expresar una respuesta clara sobre extender la restricción a los alumnos no vacunados y adoptó una postura conciliadora.

Sobre si es un requisito estar vacunado para iniciar clases, Graham dijo si bien la vacuna en niños no es requisito obligatorio para asistir, se busca concientizar sobre la importancia de la inmunización.

“Al momento, han recibido la vacuna un 50% de estudiantes”, pero si se detectara un contagio en algún niño, se tendría que investigar los respectivos protocolos y el origen de su contagio. En tanto, los docentes, ya están vacunados al 100%, con excepción de los que tienen comorbilidades”, refirió.

En la ceremonia el ministro Óscar Graham estuvo acompañado por el gobernador de la Región Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez; representante del alcalde del distrito de Manantay, de la directora de la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DISER) del Ministerio de Educación, Elizabeth Juárez Pecho y la directora regional de Educación, Juana Tello Ríos.

