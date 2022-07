Madre denuncia muerte de su hijo por negligencia en EsSalud

Médicos que atendieron el parto de Thalía Umpari (29), no asisten a citaciones del Ministerio Público y serán conducidos de forma compulsiva. Recién nacido falleció y certificado lo firmó médico que no estaba de turno. Gestión Samaniego entorpeció entrega de información y seis meses después recién testificarán médicos acompañantes.

Hugo Enrique Alejos

Cuando Francisco José Chávez Brast (29), y Thalía Margitt Umpire Ruiz (29), encumbraron en mayo del 2021 el deseo de ser padres, no imaginaron que meses después, la desidia de profesionales de la salud les arrebataría no solamente la tranquilidad, sino también a su pequeño Edwin Francisco Chávez Umpire, quien no llegó a abrir sus ojitos en este mundo, pues murió luego de 23 horas de nacido. La pareja enrumbó a partir de enero del 2022 la lucha por lograr que lo que les sucedió a ellos, no vuelva a pasar. “Esto lo hago no solo por mí, sino para que otras madres no tengan que pasar nunca por una situación similar”, sostuvo la joven a Ímpetu.

La previa a esta pesadilla empezó cuando Thalía tenía 34 semanas de gestación, el 24 de diciembre del 2021, a la 1:00 p. m. Se presentó en el Hospital II por tener dolores y observar la pérdida de líquido amniótico. El médico que la atendió, según refiere, no le practicó exámenes pertinentes, sino solo sangre y orina. Ímpetu consultó con un ginecólogo de experiencia en la ciudad de Lima, quien señaló que el examen adecuado de presentarse este caso, sería una ecografía. No obstante, la no práctica de este examen habría sido crucial para la salud del entonces bebé por nacer.

El 26 de diciembre, Thalía fue observada por el ginecólogo Miguel Ángel Valverde Ochoa, a quien también solicitó le practique una cesárea, pues sentía que la vida de su hijo corría peligro. Ante ello, el galeno no solamente se negó, sino que, según denuncia Umpire Ruiz, le pidió una fuerte suma de dinero a cambio de realizar la cirugía. “Dame 1000 soles y te opero”, fue presuntamente la frase que el médico le dijo a la desesperada paciente, quien no aceptó y pidió su alta voluntaria, luego que en EsSalud sólo le recomendaran “reposo” y aseguraran que su bebé estaba en óptimas condiciones.

El 3 de enero, Umpire se practicó una ecografía en la clínica Zelada, ahí el ginecólogo Gian Pérez Espinoza concluyó en su informe la presencia de oligoamnios. “Me dijeron que había perdido demasiado líquido amniótico y recetaron medicamentos, por eso acudí nuevamente el 4 de enero al Hospital II”, dice. En EsSalud, a las 4:00 p. m, el médico de turno, Alex Ángel Mosquera Sánchez, la evaluó y luego de indicarle los síntomas, concluyó en un diagnóstico de oligohidramnios severo (volumen deficiente de líquido amniótico relacionado a complicaciones maternas y fetales).

Sin embargo, no fue sino hasta las 7:00 p. m, que una obstetra la vuelve a evaluar y reclama a sus colegas por qué no está lista la paciente para la cirugía. La profesional, luego de conversar con el médico Valverde Ochoa, le indicó que este último decidió que la cirugía se practique a las 10:00 p. m. Así, luego de seis horas de espera, a las 9:50 p. m, Thalía ingreso al quirófano. Edwin Francisco Chávez Umpire llegó al mundo a las 10:25 p.m. aproximadamente y según la madre declaró a Ímpetu, los médicos a cargo le dijeron que estaba en “perfectas condiciones, que pesaba 3.200 kg, y que pasaría a sala de observaciones”.

El pequeño Edwin fue evaluado recién a las 2:30 a. m, por el pediatra Caleb Román del Águila Pirro, quien indicó terapia para el recién nacido. Luego a las 8:00 a.m. el pediatra Gilmer Smith Jiménez Pérez, recomendó tratamiento de hidratación. A la 1:30 p. m. tras que el padre de la criatura denunciara los hechos y apersonarse una fiscal de prevención del delito, al bebé le colocan cánula binasal, sin embargo, su situación empeoraba conforme pasaban los minutos. Finalmente, luego de intentos por referir al recién nacido a la ciudad de Lima y negativas de parte de los pediatras, el pequeño Edwin Chávez falleció minutos antes de las nueve de la noche del miércoles 5 de enero.

El certificado de defunción original, en el que el médico Gilmer Jiménez Pérez, quien no estaba de turno en ese momento sino que le hacía un “favor” a un colega, consigna que el documento del occiso era un Acta de Nacimiento, cuando EsSalud solo emite Certificado de Nacido Vivo (CNV). Además, señala como causa de muerte la muy general “prematuridad” del fallecido. Y por si fuera poco, el sello en el certificado es a título del Hospital Regional de Pucallpa (HRP). Estos impasses dificultaron la obtención de seguros y aprobación de ellos para gastos del sepelio, no siendo hasta mayo que se expide un nuevo certificado válido. Es decir, como si Edwin Francisco hubiera muerto a los casi cinco meses de nacido, cuando en la realidad murió antes de cumplir un día de nacido.

Días después, el 21 de enero y ante el constante dolor, Thalía fue a una clínica privada en la que le tuvieron que intervenir y retirar “restos de placenta que no fueron debidamente limpiados en el momento de la cesárea a cargo de Miguel Ángel Valverde”. Ello supuso un riesgo de infección grave para la joven madre, quien se sobreponía a la pérdida frente a la poca empatía de los galenos que la atendieron en EsSalud. Es así que, junto a su esposo deciden iniciar las acciones legales en contra de los malos médicos.

El caso lo lleva la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, puntualmente, el despacho de José Luis Santiago Bustillos, fiscal adjunto. El delito por el que se acusa a Gilmer Smith Jiménez Pérez, Caleb Román del Águila Pirro, Miguel Ángel Valverde Ochoa y Alex Ángel Mosquera Sánchez, es homicidio culposo. Es necesario mencionar que los imputados Valverde y del Águila serán conducidos compulsivamente el lunes 8 de agosto a las 11:00 a. m. luego de reiteradas citaciones a las que no asistieron.

Umpire Ruiz, dijo a Ímpetu que una vez aperturado el caso, se solicitó información al entonces aún director de EsSalud, Francisco Samaniego Morales, para que entregue nombres y cargos del personal que tuvo en sus manos la atención de la joven madre, pero nunca la entregaron hasta que la gestión cambió. Thalía perdió el año pasado a su padre también, y dice que no solo se trata de asimilar la pérdida también en el caso de su pequeño, sino que da gracias a Dios por permitirle sentir la maternidad en ella nuevamente.