Marden Contreras: «anularé la tarjeta de circulación»

1.Lo primero: ¿Qué tanto sabía usted de Pedro Castillo cuando le propuso ser candidato presidencial? ¿Lo hizo solo para que arrastre votos de maestros y sacar una buena bancada? ¿Realmente creía que podía ganar la presidencia?

No conocía a profundidad a Pedro Castillo, pero tenía referencias que hacían posible en aquel momento inclinarse por la confianza, dado su condición de sindicalista, tenía una base social magisterial y no tenía inhabilitaciones legales o políticas, salvo una precaria militancia en Perú Posible. Lo conocí el año 2017 en Huancayo, tenía un objetivo, ser congresista por Cajamarca, no teníamos la certeza de un triunfo, pero dialécticamente conjugó la categoría necesidad casualidad, teníamos la necesidad de participar electoralmente porque de no hacerlo perdíamos la inscripción y por casualidad ganamos, aunque no todo sea casual, debemos advertir que hubo circunstancias objetivas y subjetivas que facilitaron, a lo que yo llamo, la triada de la victoria: pasto seco, chispa el partido y viento la pandemia. Apostamos por Castillo, aún con cuestionamientos de las bases, pero también del magisterio.

2.Después del comunicado de Perú Libre pidiendo la renuncia del presidente Castillo a su militancia:

–La derecha se frota las manos preguntando si PL pasará a la oposición y votará por la vacancia. ¿Qué dice al respecto?

El parámetro para ver si somos o no oposición, no la pone el presidente, sino la consecuencia con el programa del Partido, por tanto, nosotros no somos oposición al pueblo, quizá el oficialismo en parte. Debo dejar bien claro que el Presidente no era un militante orgánico, no asistía a las reuniones, no votaba al interior, no se sometía al centralismo democrático, ni mantenía comunicación fluida, su militancia fue electoral. En realidad, no llevaba vida militante, es más cuando golpeaban al partido con allanamientos, encarcelamientos, pedidos de prisión, confiscaciones, etc., nunca tuvo una palabra de solidaridad. Por el otro lado, tampoco hubo un saludo por el aniversario partidario. Por lo que la renuncia de Castillo es solo una regularización documentaria.

3.- ¿Ha hecho una autocrítica por la experiencia con Castillo?

Si, debo asumir parcialmente una autocrítica, en el sentido que Castillo ha sido buen candidato y su triunfo lo colige esta aseveración, pero, hasta el momento, mal presidente.

Mi autocrítica parte por no haber formado más cuadros en el partido, sabiendo mi condición de inhabilitado, no haber confiado en un militante propio del partido y haber permitido un invitado, también aquí incluimos a los congresistas tránsfugas. Aunque para nosotros el paso del Perú profundo al Perú oficial ha sido traumático, porque chocamos con intereses económicos, culturales, raciales y de clase más grandes y nosotros con la sola mística, pero convencidos de nuestra misión de izquierda popular.

4.-Su posición ante el gobierno ¿será de oposición constructiva, apoyo crítico, oposición dura desde la izquierda?

Nuestra posición partidaria y de bancada es no al golpismo, nuestra crítica siempre es constructiva, no hay crítica destructiva, la crítica es una hermosa herramienta y siempre es constructiva por antonomasia. No somos partícipes del cierre congresal tampoco, porque así sea de composición derechista mayoritaria es lo que ha elegido el pueblo y debemos respetar. No podemos agitar por un lado no al golpismo, cuando por otro lado, estimulamos el cierre del congreso, que también sería un golpe.

5.- ¿Cómo serán las relaciones de PL con las bancadas desprendidas de su partido, integradas por quienes no eran militantes y solo se inscribieron en su partido para postular? ¿Seguirán votando coincidentemente como hasta ahora?

Nuestra relación es de respeto mutuo, discrepancias alturadas, defensa de la democracia, pero sin perder nuestra esencia, nuestra propia misión. El parlamento o el poder a veces descubre quien es quien, a quien se le sale por los poros el burgués, el oportunista, el trepador que llevan dentro, así se va separando el grano de la paja.

6.-La oposición de extrema derecha, o sea el fujimorismo, Avanza País y Renovación Popular, con sus aliados del supuesto «centro» están copando posiciones en el Estado: TC, Contraloría, etc. y ahora van por la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales ante lo cual muchos opinan que a usted como dice el dicho popular “lo están haciendo cholito”, ¿cuál es su posición?

No hay una postura profujimorista como dicen, sino hay una coincidencia anticaviar entre Perú Libre y Fuerza Popular, contra el nuevo Estado ampliado constituido en la sombra, pero eso no quiere decir que el fujimorismo ha dejado de ser enemigo del partido. Sería ingenuo pensar que ellos tengan una postura pro perulibrista, en ánimos de justificar la coincidencia. El fujimorismo es el antagónico político de Perú Libre, pero Perú Libre es la negación del caviarismo.

7.- ¿PL concertaría con la derecha y el «centro» una salida concertada a la crisis con nuevas elecciones presidencial y legislativa?

Nuestra única postura es que, si eligieron a un gobierno ejecutivo o parlamentario por cinco años, se cumpla el mandato y punto.

8.-Congresistas del bloque fujimorista y filo fujimorista dicen que lo del pedido de renuncia de Castillo a la militancia es una simulación?

Las actas de nuestro partido hablarán ante la historia, el voto ha sido unánime, tenemos las firmas registradas, que inclusive servirán para que en caso Castillo no renuncie pueda sustentarse su retiro ante el Jurado Nacional de Elecciones.

9.Del mismo sector opinan que Vladimir Cerrón ha pedido el retiro de Castillo de su partido para no contaminarse de sus problemas con la justicia?

Hay que tener mucho cuidado cuando etiquetamos como corrupto a alguien en una investigación preliminar, sabiendo cómo actúan los órganos de justicia, los medios de comunicación hegemónicos, los servicios de inteligencia estatal, los intereses empresariales y financieros, habría que ser ingenuo para sumarse a un coro de ese tipo hasta no tener un avance real de la investigación. En la persecución no importa llegar a la verdad jurídica, sino el espectáculo, para obtener la sentencia moral de la sociedad, así ir liquidando al adversario político, muchas ves al final los imputados son absueltos a falta de pruebas, por eso dicen que el lawfare es el nuevo terrorismo de Estado. Aunque no lo crea el Presidente Castillo también es víctima de la guerra jurídica no convencional y la inteligencia estatal no está bajo su control, sino bajo el control caviar.

10.- ¿Existe la posibilidad de intentar la unidad de la izquierda?

Siempre he luchado por la unidad de la izquierda, pero también fui traicionado por quienes los invitas a casa y luego quieren desalojar al anfitrión, tengo fe que algún día alejado de intereses personales y de grupo pueda darse la unidad o por lo menos la alianza, sé que Perú Libre también debe asumir sus responsabilidades que las tiene. Ojalá nos releve una nueva generación preparada y consciente, el camino es durísimo, pero sé que vendrá, demorará no sé, y la victoria será cierta.

11. Con la votación a favor de la censura del ministro del Interior, se ha enviado un mensaje al presidente. ¿Qué esperan ustedes del presidente?

El partido decide censurar al ministro del interior porque seguía la política del anterior respecto a una represión sistemática al partido, dado por reglajes que fueron identificados en varias ocasiones, seguido por pedidos de prisión preventiva por la Dircote cuando esa función le correspondería a la fiscalía, tratando de involucrarnos con actividades terroristas, la falta de voluntad de rectificar esas inconductas, etc. La represión a las comunidades campesinas en Arequipa y Apurímac, constituyen otros hechos graves.

12. Sus críticos creen que lo que busca PL es presionar a Castillo y conseguir concesiones o espacios en el gobierno…

No nos interesa en absoluto, ningún espacio en el gobierno, nuestros “críticos” lo que hacen es una proyección, es decir, se ven en nosotros y estando en esas condiciones ellos sí actuarían así. No nos interesan los ministerios, nunca fue cuestión de estado.

13. En el mensaje que acompaña la carta de renuncia del presidente a PL le agradece al partido, pero dice “las bases que construimos en la campaña “, eso se puede leer como el partido no tenía bases, yo las construí en la campaña. ¿Es la lectura correcta?

Por supuesto, ese fue el mensaje que dio, agradece, pero a la vez es desagradecido, no reconoce que sin Perú Libre ni él ni los tránsfugas congresistas serían nada. Es expresión de lo que en Cuba se dice la autosuficiencia insuficiente.

14. Con una nueva Fiscal de la Nación diciendo que creará un equipo especial para los casos emblemáticos de corrupción, siente usted que la persecución judicial y/o judicialización política continuará?

Si hay algo que reconocer en todo este entramado, es que Pedro castillo no es ajeno a una exageración en las imputaciones, pero cierto también es que se rodeó de presuntos delincuentes que fueron apartando al partido de su entorno y esos son los resultados. Castillo no supo valorar que el pueblo se organizó y le hizo la campaña pulso a pulso, es una experiencia inédita, por el programa proclamado en cada mitin.

15. Que debería decir el presidente Castillo el 28 de julio para que PL sienta que el presidente ha reaccionado. ¿Hay alguna posibilidad que la alianza entre PL y Castillo se reconstruya?

Somos aliados, pero no somos camaradas, eso fue lo que le dije en palacio la última vez que nos vimos, fui al punto sin anestesia, defiendo al partido por sobre todas las cosas. Albergo un buen discurso el 28 de julio, pero solo eso retórica, para realizar transformaciones eso debe haberse almacenada como información psíquica consciente, caso contrario, no hay nada que hacer, ojalá me equivoque. Apoyaremos todo lo que vaya acorde al pueblo, pero seremos críticos dialécticos en lo se debe.