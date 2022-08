Masificación de gas en Ucayali no se da por falta de gestión y conocimiento del Goreu, afirma exviceministro

Luis Espinoza Quiñones, exviceministro de Energía, habló sobre la masificación del Gas Natural en Ucayali, explicó los pasos que debería seguir el Ejecutivo y los gobiernos regionales para concretar el proyecto que tiene más de 10 años y que busca llevar Gas Natural a los hogares, asimismo, refirió en las razones del porqué la masificación no se concreta en la región.

¿Qué ventaja tendría Ucayali al cambiar el Gas Licuado de Petróleo (GLP) al Gas Natural?

La principal ventaja es el precio. El Gas Natural se vende por unidad de energía (julios), a la fecha el GLP en Ucayali y Lima cuestan más o menos igual, entre los 65 y 60 soles, eso equivale a 25 dólares. Pero el gas natural está en 10, 11 dólares, esa es la ventaja. Pero lamentablemente para que el gas llegue a las casas tiene que haber redes por las calles, y las redes son similares a las redes del agua, el Gas Natural es un fluido que se transporta igual que el agua, pero en gaseoso.

¿Qué se entiende por masificación?

La masificación se entiende como una política del gobierno de poder llevar el gas a todas las casas, masificar significa colocar más usuarios residenciales, no es el tema del volumen porque las casas consumen poco por unidad, pero es un tema de llegar a más hogares.

¿De qué trata el proyecto del Ejecutivo?

Hay un proyecto de ley que el Congreso aprobó el mes pasado, el proyecto 679, y lo que busca es ampliar el tema de los fondos de masificación que existen, existe el fondo FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), que sirve para poder subsidiar a las personas y familias la condición interna. Lo caro del Gas Natural no es el producto en sí, sino construir las redes, hay que construir redes en las calles y dentro de las casas, eso es lo que cuesta caro, una vez que se haga la red dura más de 30 años. El proyecto de ley busca destinar fondos e incentivar que la empresa del Estado que se dedique a la energía pueda apoyar en el desarrollo de las redes y también en el tema del manejo del stock del combustible.

Dicho proyecto de ley no alcanza a las empresas privadas que ya tienen contrato con el Estado. A su punto de vista ¿este punto es beneficio o no?

El proyecto de ley entra en una contradicción. El proyecto tiene un mecanismo para hacer un subsidio cruzado, pero en diferentes concesiones que tienen precios más altos, contra concesiones que tienen precios más barato como Lima. Ese subsidio cruzado aplica a las concesiones de empresas privadas. Si la ley no se aplica ahí entonces entramos en un problema, ¿para qué hicimos la ley? Hay un problema a último momento, pero en este no es el caso de Pucallpa porque no existe concesiones de distribución de gas natural, esto solo está hecho para concesiones de distribución de gas natural.

Entonces por esa parte no hay inconveniencias para Ucayali.

No, para nada, eso se hizo para las ciudades de Lima comparado con las ciudades del norte como Trujillo, Chiclayo, Arequipa, que tienen un precio diferente por el hecho de que el Gas Natural se transporta en camión, lo que llaman transporte virtual. Al tener el transporte por camión sale más caro el Gas Natural en Arequipa, Trujillo que, en Lima, por esa razón se prevé un mecanismo de subsidio cruzado.

Desde hace años se habla sobre la masificación, sobretodo en siete regiones (Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Huancavelica y Abancay), una de ellas Ucayali, ¿qué ventaja tiene este departamento a comparación de las otras regiones?

Lo fundamental es que Ucayali tiene el recurso cerca de la ciudad, se produce en este momento Gas Natural que no se está usando, dado que no se usa se tiene que volver a reinyectar al yacimiento. Lo que falta es transportarlo y distribuirlo. El problema de Siete Regiones es que las otras seis regiones son de la sierra, y el gas viene desde Camisea, pero viene desde Lima, Ica y tiene que transportarse en camión, implica el costo del transporte, desarrollar un transporte y luego hacer redes, en Ucayali no se necesita transportar demasiado, está muy cerca. El precio es más barato que en Lima, se debería haber hecho hace tiempo. El problema no es del productor, la única responsabilidad que tiene es colocar el gas en la puerta de la ciudad para que un distribuidor lo lleve a las casas.

¿Qué responsabilidad tendría el Gobierno Regional?

Desde hace años el Congreso sacó leyes para hacer que la participación del Estado sea mayor, uno era creando fondos de subsidio y otro metiendo a las empresas del Estado que podían ayudar. Hay leyes que te dicen que podías crear hasta empresas municipales de distribución de gas con fondos públicos, todas las leyes existen, sino que ninguno de los gobiernos regionales ha hecho nada, están esperanzados en los proyectos de Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada). En la época de Humala (2012) salió una ley de masificación en la cual se faculta a cualquier empresa del Estado a que ayude al desarrollo de las redes, solo las empresas eléctricas hacen trabajo de Energía, pero ninguna pondrá su dinero, se tiene que usar los fondos públicos que existen para hacer masificación. En más de 10 años que pasaron no se usó porque los gobiernos regionales están esperanzados en otras cosas.

Para concretarse la masificación, ¿qué podría hacer el Gobierno Regional de Ucayali (Goreu)?

La pregunta que tiene que hacerse todo gobierno regional es si lo quiere hacer rápido o lento, hacerlo rápido es hacerlo con las empresas que ya tienen creadas y que funcionan en la zona. El proyecto 679 quería meter a PetroPerú a hacer esto, pero PetroPerú no tiene activos en Ucayali, no es una empresa que haga redes, es una refinadora y aquí el Gas Natural no se refina. Se necesita empresas distribuidoras que sepan construir redes, se parece a la electricidad, al agua que a cualquier otro negocio. Hay que saber usar las fortalezas que el Estado tiene. En Colombia hay empresas multiservicios y son del Estado.

Hay mecanismos legislativos desde hace más 10 años atrás, por lo que puedo deducir que si la masificación no se da a la fecha es por falta de gestión.

Sí, por falta de gestión y de conocimiento.

Esa falta de gestión y conocimiento alcanza a los gobiernos regionales.

Así es, el gobierno regional (de Ucayali) puede hacerlo. Los gobiernos regionales de Cusco y Puno promueven colocar grifos, que son negocios privados, no son servicios públicos. Pero hacen los grifos porque el gas llega de forma líquida y para incentivar la conversión de vehículos. Eso también se puede hacer en Pucallpa, pero ahí no se necesita licuar el gas porque está cerca, lo que se necesita es llevarlo comprimido y se puede poner grifos para que los vehículos se conviertan al Gas Natural, eso se hace más rápido que las casas. Soluciones rápidas existen, el ministerio y el gobierno regional se tienen que poner de acuerdo.

¿Cree que el Perú llegue a la masificación en el 2024 (nuevo plazo propuesto)? Tomando en cuenta el avance que tiene.

¿Qué equipo o institución tiene a su cargo concretar la masificación?, no hablemos de políticos porque ellos van a cambiar. No hay, no hay ninguna institución con un encargo o con un plan de hacerlo, por eso se demora.

Pero ¿cree que hasta el 2024 habrá masificación?

Mire, estamos 2022, a 2024 se puede hacer, en dos años se hace, pero vamos a llegar al 2024 y otra vez nos vamos a preguntar lo mismo. Hoy día estamos preocupados porque el petróleo ha subido, mañana va a bajar y cuando eso sucede la gente se olvida, no se dan cuenta que va a volver a subir porque el petróleo es inestable.

Se ha señalado que en Ucayali no habrá una verdadera masificación, debido a que las normas indican que no se puede instalar Gas Natural en las casas de madera y más del 60% de viviendas de la región son de ese material.

Las normas han puesto esos temas porque se diseñaron pensando en Lima, pero se pueden cambiar. La realidad es que las instalaciones de tubería se pueden poner en cualquier tipo de elemento con tal que se mantenga cierta condición estructural. En Nueva York ¿usted cree que muchas casas no son de madera? ¿no ha visto que en Estados Unidos hay casas de madera?

Nunca he viajado, la verdad.

No, pero en las películas va a ver que las casas son llevadas por los tornados, es porque son de madera y toditas esas viviendas tienen Gas Natural. Ese no es el problema. Se puede dar la masificación en cualquier lugar de Perú, la cuestión es mantener ciertos niveles de seguridad, las tuberías pueden ir pegadas a la pared, hay muchas opciones. Es como la electricidad, se piensa que solo puede ir bajo tierra, pero en la selva y cierra es aérea y no hay ningún problema. Todo se adapta, el tema es querer trabajar.

¿Qué tan probable es el uso masivo del Gas Natural Comprimido?

El Gas Natural se llega a comprimir en varias zonas, no es ningún problema, pero así normalmente lo usan los vehículos, que tienen en la maletera un cilindro. El problema es que esos cilindros como tiene alta presión son de acero y pesan mucho, entonces llevar el gas en ese estado no es igual que llevar un balón de GLP que pesa menos kilos. Un balón de gas comprimido pesa entre 50 a 70 kilos. Por esa razón es que se vende por tuberías, pero gas comprimido se puede llevar a industrias y grifos. Un mototaxi puede llevar un cilindro pequeño que le permita recorrer todo el día y cargar en la noche.

¿Cuál es más barato, por ductos o comprimido?

Por ducto es más barato a largo plazo, pero alguien tiene que financiar las redes. El comprimido, la gran ventaja que tiene es que es más rápido, no necesita redes. Pucallpa podría poner estaciones que vendan Gas Natural sin necesidad de hacer casas, con estas estaciones tendrían que comenzar a convertir vehículos y mototaxis, eso podría demorar seis meses. En las casas se demora más porque necesitan un diseño de ingeniería, eso demora fácilmente dos años.

¿Cuáles serían los pasos que le urge realizar al Ejecutivo para agilizar la masificación?

Para mí son los siguientes, los gobiernos regionales tienen que comprometerse con las empresas privadas, segundo: la dirección encargada de la Ejecución de Obras puede ayudar a monitorear las ejecuciones de obras y destrabar cosas, también tendrían que ayudar a modificar normas para instalar el gas en las casas. Se tiene que adoptar las normas a las formas de cómo las casas están construidas en las regiones. También tiene que haber un programa publicado con hitos y ver quiénes son los responsables y los ejecutores.

A su opinión cuál cree que debería ser la prioridad actual del Goreu, ¿la masificación de gas vehicular o domiciliario? ¿Por qué?

La prioridad para la región Ucayali debe ser aprovechar el recurso que ya se tiene asignado para la masificación, dos millones de pies cúbicos de gas natural, suficientes para que se inicie el acceso a un combustible más barato en los hogares. Esto sin dejar de aspirar a que el gas natural también se utilice en otros campos como la industria y el transporte. La masificación, como su nombre lo expresa es masificar el acceso a este combustible a más hogares. Ya han pasado más de 10 años y es necesario que dejemos los anuncios y los debates y de una vez el Estado desarrolle el proyecto. Si bien el gas vehicular es más rápido, el objeto del Estado es hacer llegar el gas a las casas, el gas natural vehicular viene por añadidura.

MARTHA ZACARIAS