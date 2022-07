Roger Galán: «Sin brujo derrotaré la corrupción»

Roger Galán (46), es docente con 22 años de servicio y exfuncionario edil, luchador social e inquieto conocedor de la realidad de las zonas urbano marginales de Pucallpa y en especial del distrito de Manantay en donde vive. Aquí sus rugientes declaraciones:

-¿Por qué postula a la alcaldía de Manantay?

Bueno como ciudadano ejerzo mi derecho a elegir y ser elegido y creo puedo aportar al progreso y bienestar de mi distrito, Manantay.

-¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Con sus altos y bajos y la población creo ya se ha dado cuenta que hace falta mayor decisión política y sobre todo visión, el alcalde se ha encerrado en asuntos domésticos, escándalos y falta de sensibilidad humana, hay mucho figuretismo.

El primer alcalde de Manantay, Guillermo Chino Mori, estuvo preso, Said Torres estuvo preso y al actual alcalde lo detuvieron tres días por acoso sexual. ¿Qué cree que está pasando en Manantay?

– Considero dos aspectos fundamentales: uno, el tema formativo de la persona, lo que no se debe y se puede hacer y luego, desde tu casa, y los asesores que tengas, y la segunda, una gestión se malogra desde la campaña porque con quien te rodeas y con quien andas y cuál es tu propósito verdadero, pero empezando por la hipoteca que hagas para financiar la campaña y considero que se debe hacer campaña sin dinero, con sacrificio.

-¿Pero eso no garantiza nada?

– Si, pero al menos sabemos que no hay deudas con terceros que pagar como ha ocurrido con otras gestiones.

–Un millón de soles se perdió en Manantay vía internet. ¿Qué piensa hacer usted con ese tema siendo alcalde?

-Definitivamente, nosotros vamos a trabajar en buscar a los responsables con las autoridades pertinentes, para que se esclarezca ese gran acertijo, a dónde fue a parar ese dinero. Cero corrupción y mano dura, vamos a poner auditores en todas las áreas.

-¿Por qué cree que el actual alcalde no tiene interés en que se esclarezca el caso del millón de soles?

– Bueno, no te podría decir, pero sí creo hay colusión.

-¿No habrá borrón y cuenta nueva, o si?

– No, de ninguna manera, vamos a poner mano dura.

-¿Usted ha sido funcionario de alguna gestión?

– Si, en la gestión de Said Torres, fui jefe del programa del Vaso de Leche.

-¿Qué sucedió en ese periodo de funcionario?

– No tuvimos mayores problemas ni reclamos, es un programa social y cuyo presupuesto es intangible.

– Como piensa resolver el problema del agua potable, algunos plantean que los alcaldes de Manantay, Yarinacocha y Campoverde sean integrantes del directorio de Emapacopsa para que sea una empresa metropolitana. ¿Está de acuerdo?

– Considero que sí, estaría bien, porque es un gran problema, por ejemplo, el sector 12 tiene 70 asentamientos humanos, que están en Manantay, y lo ejecuta la provincia. Entonces los alcaldes distritales tienen que participar, porque tenemos el sector seis que también va a ejecutar la provincia, entonces quien mejor de que los que vivimos allí para cuidar la casa, hay que descentralizar.

¿La titulación de predios?

-Hace como veinte días se aprobó en el Congreso una ley que da facultades compartidas a las municipalidades distritales con las provinciales para la titulación y eso estoy explicando en mis reuniones en los asentamientos humanos, entonces eso va a facilitar el asunto, es algo muy importante.

-¿Y por qué se alegra?

– Me alegra porque se va a facilitar y se va a poder titular a miles de familias.

– Hay tráfico de tierras

– Por supuesto y es más, hay directivas de los propios asentamientos humanos que se perpetúan por más de 10 años y que han venido el área destinada a un parque y todo eso…

– Pero no solo es necesidad de vivienda, usted bien sabe que cuando una persona es propietaria de un predio y otra persona quiere ese predio o se propone venderlo, se pone de acuerdo, moviliza a promotores, luego a los invasores, se posesionan del predio, luego les pagan 500 o mil soles a cada invasor y venden después y al final el predio al interesado por la mitad de lo que pedía el antiguo propietario. ¿O no es cierto?

– Sí, es cierto, hay tráfico de tierras, si hemos visto casos de ese tipo y esperamos que las autoridades actúen con mano dura, si hay personas que hacen eso al margen de la ley, es un problema social, hay invasiones con tres o cuatro años y de inmediato se construyen casas hasta de tres pisos.

– La población crece entre el 6 y 8% al año en Ucayali pero hay una demanda del 20% de vivienda. ¿No será que los invasores tienen casa en dos o tres lugares?

– Así es, por supuesto, hay un acaparamiento y tráfico de terrenos. Manejan grupos, yo lo he visto.

– ¿Entonces el problema no es titulación?

– Son las dos cosas, tráfico y necesidad de vivienda, que no hay que confundir.

– ¿Usted también va a tener un brujo como asesor?

– (Se ríe)

– Pero era cierto y usted lo saben. Said Torres tenía un brujo como asesor…

(Vuelve a reír) Si, tenía sus asesores espirituales. No, claro que no, yo voy a trabajar con el pueblo y profesionales capaces. Yo creo en Dios no en brujos.

-¿Capaces de qué?

– De cumplir sus funciones, de solucionar los problemas, un trabajo honesto.

-¿Seguridad ciudadana?

– La delincuencia nos está ganando con paliza y se hace poco, de manera descoordinada, hay que trabajar de manera conjunta y pronto. En Manantay la delincuencia tiene muchas salidas para el Ucayali, el Pachitea, la carretera.

– ¿El Otorongo va a permitir que le ganen en su casa?

– Claro que no, vamos a ganar.

-¿Y qué están haciendo?

– Estamos haciendo un trabajo en conjunto con don Edwin, un trabajo de más de dos años y estamos caminando, casa por casa.

– Serenazgo metropolitano ¿qué le parece?

– Excelente idea, ojalá se lleve a cabo esa visión y se deje de lado los intereses de grupo y personales. Hay que trabajar a la población organizada con las rodas vecinales y urbanas, la municipalidad y las demás autoridades.

– ¿Cómo evalúa a sus competidores? Iván Rodríguez.

– La población debe evaluar, yo no, creo que están trabajando a su manera, con sus condiciones. Manantay tiene más de 13 candidatos y hay candidatos que no viven en Manantay, son turistas electorales.

-¿Y por qué creerle a Roger Galán y no a los otros trece candidatos?

– Porque lo hacemos con sinceridad, sin recursos, sin hipotecas, sin ofrecer una canasta para que el vecino vote por mí, porque los vecinos dicen “otro ladrón va a ser”, y tenemos que devolver la confianza. Nosotros no le debemos una vela a cada santo.

HUMBERTO VILLA MACÍAS