“Sin piedad contra la corrupción”  

Elena Reátegui Sangama de 52 años, postula a la alcaldía de Yarinacocha con el partido Avanza País, afirma que su lista fue recientemente admitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo.

¿A qué se dedica?

Desde el 2005 me dedico al turismo, tengo una casa pensión donde el 95% de clientes son extranjeros.

¿Cómo gestionará su campaña?

Hasta este instante me muevo con el equipo de regidores, el equipo técnico, que por cierto se están uniendo muchísimas personas, pero son evaluados siempre por mi persona, como digo, no entrarán personas cuestionadas por la justicia, que tienen denuncias, sentencias. A esas personas les agradezco sus intenciones de querernos apoyar, pero los quiero lejitos.

Entonces ¿se puede decir que usted no tiene ninguna denuncia o sentencia?

Elena Reátegui está haciendo una campaña sin camiones, sin millones, sin denuncias y sin sentencias, pueden buscar e investigar en la hoja de vida que está publicada.

¿Por qué postula?

El deseo más grande que tengo en el corazón es recuperar a Yarinacocha y hacer de nuestro balneario, un balneario grandioso.

¿Recuperar de quién o de quiénes?

De las manos de los corruptos, porque Yarinacocha está sumida en un hoyo de corrupción.

Eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo evalúa la actual gestión?

Para mí no es nada bueno, porque no hay consideración hacia nuestra población, en realidad las verdaderas autoridades somos los pobladores, aquellos que nos han puesto o nos van a poner en ese sillón, nosotros nos debemos a la población y tenemos que servirlos, desde ese punto de vista considero que la gestión no es buena que tenemos desde el 2015.

¿Y las anteriores al 2015?

No podría decirle, no viví mucho tiempo en esa época en Yarinacocha, pero lo poco que vi no fue del todo mala porque en dos oportunidades vi mi calle limpia, arreglada, estaba raspada, cuneteada, enripiada, la limpieza se veía, se notaba, eso no lo voy a negar, la sinceridad por delante.

¿Qué opina sobre los candidatos a la alcaldía de Yarinacocha que ya ocuparon cargos públicos?

Son personas que tengo entendido y he visto, nunca hicieron nada bueno por nuestro distrito, solo tuvieron intereses personales, son personas que siempre están dando vuelva en regiduría, siendo funcionarios y en realidad yo les veo, sin insultarles, hasta hacerse abuelitos en puestos de la municipalidad.

Es claro que la municipalidad de Yarinacocha, como en otras, ocurrieron casos de corrupción, que hasta la fecha no están investigados, si llega a la alcaldía ¿haría borrón y cuenta nueva?

Para nada, lo primero que tengo que hacer al llegar a la alcaldía es llamar a la Contraloría y que vea cómo estoy recibiendo la municipalidad para tener en cuenta cómo voy a manejar de ahí para adelante, lo que pasó para atrás si hay que denunciar cualquier tema de corrupción lo dejo en manos de la Contraloría.

Rony del Águila también dijo que no iba a investigar y que lo iba a dejar en manos de la fiscalía, que él se iba a dedicar a sus funciones de alcalde ¿qué opina de eso?

No se puede empezar de cero si estamos entrando para cuidar los intereses de nuestro distrito, desde ese punto de vista no tendré piedad para todos los actos de corrupción detrás de mí.

¿Qué visión tiene para Yarinacocha?

Yarinacocha para mí es un potencial turístico, trabajo 18 años impulsando y promoviendo el turismo, no solamente local, también nacional y a cualquier parte del mundo y en cualquier país que me encontré siempre hablé sobre mi caserío Nueva Luz de Fátima y del distrito de Yarinacocha en Ucayali, ejemplo de eso muchos extranjeros vienen a nuestro distrito, porque Elena en alguna oportunidad les habló, pero el problema es que ellos se retiran rápido y me dicen “Elena, no existe un baño en la laguna de Yarinacocha, la laguna está demasiado sucia, el agua se ve verde, apesta. Elena, en tu mercado no se puede comer, hay demasiada pestilencia, no hay un ambiente agradable, se ven ratas”, me lo dijeron incluso un grupo de personas de Huánuco, con eso digo que no son solo extranjeros.

La actual gestión no recepcionó la obra del Bulevar de Yarinacocha porque no estaba terminada, de llegar a la alcaldía ¿la recepcionaría?

No lo recepcionaré si no está terminado, eso lo tendría que ver la empresa que lo está realizando con el gobierno regional, no fue la municipalidad de Yarinacocha que empezó ese trabajo fue el gobierno regional con el gobierno central. No lo recepcionaría.

¿Qué propone para la titulación de predios?

En nuestro plan de trabajo tenemos crear la oficina de asesoramiento para los asentamientos humanos, tengo entendido que muchísimos están en problemas de titulación justamente y ese es el punto donde pondré énfasis para arreglar la situación en la que se encuentran.

¿Qué posición tiene ante el tráfico de tierras?

No estoy de acuerdo, porque justamente en el transcurso de estos últimos 18 años veo a las mismas personas que vienen a invadir terrenos, no son angelitos y se merecen todo el peso de la ley, porque lo que hacen no es nada legal, el vender, agarrar, vender, agarrar, para mí es no es nada bueno, porque en algunos casos han ocurrido muertes. No estoy de acuerdo al aumento de tráfico de tierras en el distrito.

En algún momento se habló sobre la reubicación del Estadio de Yarinacocha, en una gestión suya ¿esto será posible?

La situación del Estadio es un tema a examinar con bastante delicadeza, una vez estando en la gestión municipal nos sentaremos con las personas competentes para verlo, en este instante no te puedo decir qué es lo que haré.

En relación al mercado de Yarinacocha

El mercado necesita una restructuración, aparte de estar desordenada necesitamos realmente volver a restructurarlo y en un eventual gobierno ese será un punto principal porque es parte de nuestro atractivo turístico y, si nuestros atractivos están en pésimas condiciones seguiremos haciendo correr al turista, ustedes saben que el turismo es la industria sin chimenea, da de comer a todo el mundo, no solamente a las grandes aerolíneas y agencias de viajes, también da de comer a muchísimas personas del distrito.

¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana?

Para combatir la delincuencia no pienso solo intentar disminuir las cifras, con el equipo de jóvenes estamos creando estrategias no solo para ganar la campaña, también para resolver la delincuencia; Serenazgo con la Policía deben trabajar de la mano y para eso en los primeros meses tendremos que equipar con motocicletas a la comisaría de Yarinacocha. Al inicio no se podrá desplazar en carros, porque las calles están en pésimas condiciones, pero en motocicleta aunque sobre charcos de agua pasa y tenemos que perseguir a los delincuentes.

Una de las cosas que más desea la población es trabajo, ante esa problemática ¿qué ofrece?

Viendo los proyectos que tenemos, en un eventual gobierno no pienso solamente llegar y empezar a gestionar los proyectos, sino también revisar los que están por ejecutarse, los que fueron aceptados en el gobierno central y de esa forma vamos generando empleo para el distrito, para los que se saben que a causa de la pandemia se quedaron sin trabajo, que no solamente fueron los que se dedican al turismo, sino muchísimas familias y personas.

Un sector muy afectado por pandemia son las comunidades nativas, cuya principal fuente de ingreso tienen a la venta de artesanía, ¿qué les ofrece?

Caminé bastante durante pandemia y no solo en Yarinacocha, se me apaga la voz porque se me vienen cosas a la mente, fueron momentos difíciles cuando acudí al llamado de personas que lo necesitaban, de Callería, de Manantay, de comunidades, como Nuevo Egipto, San Francisco, Huitococha, San José, Nueva Era, entre otros. Yo no anduve tocando puertas, fueron ellos los que me llamaban y pude conocer muchos hermanos artesanos, pintores y escultores. Vi que no podían vender sus artesanías, en esa época les dije que no podía darles de comer a diario porque la empresa que manejo no está produciendo, pero lo que hice es crear una tienda virtual para vender su mercadería. En un eventual gobierno tengo comprometido el apoyo de personas del exterior en este plan de trabajo con los pueblos originarios, porque se merecen una vida digna. Ellos son emprendedores, de eso no tengo duda.

¿Qué obras de gran envergadura le promete a Yarinacocha?

Tenemos una laguna que hasta el día de hoy la Cooperación Internacional de Alemania tiene un proyecto allí, este empezó en la gestión de Gilberto Arévalo y continuó con Jerly, tenemos conocimiento que en dos oportunidades que las comisiones de la Cooperación Internacional llegaron al distrito, pero no pudieron hacer la ejecución de estas obras. El 22 de agosto de 2021, vi al alcalde de Polonia, en Alemania, le pregunté en qué está el proyecto para salvar la laguna, él me dijo que el día que encuentren confianza en una gestión empezarán a hacer los trabajos. En un eventual gobierno, pondré bastante fuerza para que salga de una vez este proyecto.

¿Para ocupar una alcaldía se debe tener experiencia en gestión pública?

Creo que no, se necesita a una persona que realmente ame a su distrito y quiera tomar las buenas y mejores decisiones y buscar por sobre todas las cosas a las personas que le van acompañar, que sean intachables. De llegar a la alcaldía convocaré a un concurso público, para ver qué personas trabajaran conmigo. Con eso Elena Reátegui Sangama no tiene ningún compromiso con ninguna persona, simplemente estarán los que tienen las ganas de trabajar por el distrito.

¿Y si tienen las ganas, pero no la capacidad?

Por eso justamente tenemos el concurso público, para que cada persona que viene a postular, se pueda elegir a los mejores, sobre todo a los estudiantes de las universidades, institutos.

¿Qué opinión le merece sus contrincantes políticos?

Todos son buenos contrincantes, yo felicito a cada uno de ellos porque sé que todos tenemos los mejores propósitos y cada uno elaboró el mejor de los planes de gobierno con el que vamos a sentarnos en una posible gestión.

Si todos son buenos, ¿por qué la gente debería votar por usted y no por ellos?

Sobre todo, porque no tengo denuncias, eso es lo único que les puedo decir y si tengo todas las ganas para trabajar por el distrito.

¿Por qué eligió a este partido para postular? Teniendo en cuenta que Avanza País en Ucayali tiene a una mujer como líder de lista (para la gobernación).

Yo no sabía quién iba a postular a la gobernación y aun sabiendo, siempre dije, somos madres, hermanas, hijas y buenas administradoras de nuestra casa y de nuestro negocio.

Entonces escogió a Avanza País porque…

Me gustó la idea de que sea un partido y no un movimiento regional, porque en un partido hay muchos más procesos y etapas que hay que ir quemando, realmente personas que tienen que tomar ese lugar llegan a donde yo he llegado, porque hubo muchos ‘personajes’ políticos en este tiempo de precandidatos, que enviaron toda la documentación, y eso lo felicito, pero quien salió elegida hasta el último fue Elena Reátegui.

Cosa que en un movimiento regional quizá no se hubiese dado ¿no?

Yo en todas las anteriores oportunidades vi que eran negociables las postulaciones, yo te doy esto y me das esto, quiero el número uno. Yo lo vi, lo percibí muy de cerca, no quiero decir nombres, pero lo viví, por eso te lo digo. Y quiero finalizar diciendo que en Avanza País yo no conozco a nadie a Lima y no tengo nada debajo de la mesa, a cualquiera le miro a la cara y se lo digo, Elena Reátegui llegó hasta donde llegó gracias a Dios y a la gente que la estuvo animando.

MARTHA ZACARIAS