Rony del Águila (55), nacido en ese distrito y proveniente de la familia de los fundadores del lugar, se propone rescatar la jurisdicción para convertirla en el bastión del desarrollo regional. Aquí sus declaraciones:

-¿Por qué postula a la alcaldía?

Es un derecho y es un cargo importante porque existe un legado de nuestros antepasados, abuelos y padres, y necesitamos trabajar por el distrito.

-¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Creo que tiene grandes deficiencias y hace lo posible, pero tiene el lastre de los años pasados que fueron terribles. Es una gestión regular.

– La gestión de Gilberto Arévalo, de la cual usted fue parte, llevó el alcalde a la cárcel y a dos regidores, y la actual que empezó Jerly Díaz, está en la cárcel y su reemplazante tiene denuncias. ¿Qué considera está pasando en Yarinacocha?

Creo que hay improvisación de personas que siendo de Ucayali o viniendo de afuera, en pocos meses quieren llegar al poder y solucionar los problemas de su vida y, entonces, los intereses personales y de algunos grupos se ponen por encima del interés común de los vecinos, falta humildad, es lamentable…

-¿Usted fue parte de la gestión de Gilberto Arévalo?

Si, fui regidor…

-Y llegó a ser alcalde…

Bueno, la crisis me llevó a desempeñar por unos meses el cargo…

-Y hay denuncias…

Bueno, sí, las hay, pero he asistido a todas en las instancias correspondientes y he demostrado mi participación y mi inocencia, yo nací en Yarinacocha, ahí vivo, ahí tengo mi familia, ahí trabajo…

-De ser alcalde, ¿habrá borrón y cuenta nueva?

No, vamos a ordenar la casa, vamos a rescatar Yarinacocha de manos de funcionarios que se creen dueños del cargo y de la institución, de manos de grupos interesados, muy por el contrario, vamos a convocar a las instancias correspondientes para que investiguen y sancionen.

– ¿Cuál es la visión que tiene para Yarinacocha?

Yarinacocha tiene que ser el bastión del desarrollo en la region Ucayali, tengo una visión precisa, en base a grandes proyectos como de infraestructura para turismo y vías, de Ruperto Pérez al caño de Paca, convertirlo en un corredor turístico, y de Ruperto Pérez a La Restinga, el asfaltado de San José a Zapotillo.

– Entonces va a recepcionar el malecón que está construido.

No, yo no voy a recepcionar una obra que no cumple con las especificaciones técnicas del estudio y el impacto en su alrededor, vamos a conversar con la autoridad regional y la empresa o entidad constructora y luego tomaremos una decisión, porque tengo entendido que a esa obra no se le consideró una planta de tratamiento de aguas residuales, una PTAR y estando a orillas del lago, imagínese, no podemos contribuir en la contaminación, entonces tomaremos una decisión, es una obra que supera los 200 millones de soles.

-¿Titulación de predios?

En Yarinacocha tenemos 300 asentamientos humanos, vamos a brindar todo el apoyo técnico y legal, pero vamos a ir con mucho cuidado porque es un tema muy complejo, pero los vecinos de los asentamientos humanos pueden estar seguros de que tendrán todo mi apoyo e impulsaremos la titulación de predios. Haremos un distrito de propietarios y crearemos la subgerencia de apoyo técnico legal.

– Plantean que el estadio de Yarinacocha sea reubicado para que no siga siendo una letrina pública ¿Cuál es su opinión?

Efectivamente el estadio está abandonado y requiere que se le recupere, no sé si deba ser trasladado, pero si mejorarlo, aunque lo administra el IPD, pero vamos a recuperarlo y tomar acciones.

– El jirón 2 de Mayo está en estudio, ¿usted continuará ese proyecto?

– Sí, claro que sí, vamos a impulsar ese proyecto, pero vamos a ver primero agua y desagüe, en el sector tres y cuatro, pero esa vía es muy importante.

– Plantean que el mercado de Yarinacocha que fue proyectado hace cincuenta años y solo atiende el puerto, pero hay 300 asentamientos humanos que no pueden llegar, entonces se necesita trasladarlo o hacer otro. ¿Qué piensa al respecto?

-Yo creo que el actual mercado está bien ahí, tiene que seguir trabajando allí, lo que necesitamos es construir otro más al centro del distrito para que atienda a los asentamientos humanos, tenemos que proyectarnos.

-¿Seguridad ciudadana?

– Vamos a reunir a los vecinos y vamos a trabajar juntos, mejorando el Serenazgo y con las rondas urbanas…

– Otra comisaría…

– Sí, claro que sí, otra comisaría en Villa Selva y toda esa zona. Vamos a frenar a la delincuencia porque tenemos que darle seguridad al distrito sino, no hay desarrollo.

– Usted es deportista ¿se supone que tiene un plan especial al respecto?

– Si, vamos a crear polideportivos en tres o cuatro zonas, a fomentar el deporte desde los niños y a los adolescentes, a todas las disciplinas, a los clubes, a las ligas, para que las juntas directivas contribuyan en el mantenimiento.

– Un grupo de vecinos ha creado el Comité Cívico pro creación del distrito de Acho Mego, o quizá con otro nombre. ¿Usted qué piensa de eso?

Bueno, están en su derecho cívico, están en su derecho, los apoyaremos en lo posible.

–Usted forma parte de una familia con tradición ¿Qué piensa hacer acerca del patrimonio histórico de Yarinacocha?

Es una pena que los anteriores alcaldes no valoren nuestra cultura y tradición, yo planteo construir un Museo de Sitio o museo municipal, por ejemplo, en la zona de San Lorenzo, en donde se desarrolló la cultura Tutishcainyo, podemos recuperar ese legado de más de 2 mil años de antigüedad y hacer un centro histórico ahí, vamos a rescatar nuestra cultura. Con Antonio Marino tenemos el proyecto de una vía turística y cultural desde San José hasta Zapotillo. Mi abuelo es uno de los fundadores, Jesús del Águila y mi tío Félix y mi padre, por lo tanto, como hijo y nieto de los fundadores tengo una gran responsabilidad y tengo el compromiso moral de recuperar y mantener ese legado histórico y cultural.

-¿Por qué cree que le han interpuesto tachas a su candidatura?

– Bueno, creo que hay solo una lectura, personas a las que no le gusta nuestro trabajo y de seguro han hecho sus sondeos y están viendo como estamos posesionados…

-¿Le tienen miedo?

No lo sé, parece que no les gusta nuestro trabajo desinteresado con los vecinos y el apoyo que recibimos, fíjese, son personas mal intencionadas que buscan ganar de cualquier manera y hacer de las suyas en la municipalidad, eso está claro, personas que han ingresado a la campaña con el afán de lucro y que una vez termina la campaña, van a desaparecer…

– Entonces, esas tachas según usted no tienen fundamento.

No lo sé, será el JNE el que decida, nosotros hemos hecho el descargo y vamos a seguir trabajando con la humildad de siempre y la seguridad de que contamos con el respaldo de la población y vamos a ganar.

HUMBERTO VILLA MACÍAS