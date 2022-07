Wilmer Guevara: “Edwin Díaz debe irse a cuidar a sus nietos”

Wilmer Guevara, abogado, 53 años, hace declaraciones rotundas y propone un cambio generacional con profesionales competentes. Aquí sus palabras:

¿Por qué postula a la alcaldía de la provincia de Coronel Portillo?

Bueno, vivo aquí hace más de quince años y como vecino, tengo la obligación moral de contribuir, pues hay que recoger la indignación de los ciudadanos ante la crisis nacional y la ineptitud de las autoridades locales. Hay muchas exigencias de parte de los sectores más necesitados, pero también ellos tienen que poner el hombro. Pucallpa es una gran ciudad y estoy agradecido porque me brindó una oportunidad de trabajo, digamos de vida.

¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Es una gestión que ha intentado hacer cosas y hay que considerar sus méritos…

¿Cómo qué?

Teniendo en cuenta la crisis sanitaria, está haciendo de manera ordenada algunas obras viales que debieron hacerse hace mucho tiempo…

¿Es una gestión mediocre, para usted?

Bueno, no sería tan drástico, pero sí tiene deficiencias en una ciudad que crece sin planificación. Por ejemplo, la conectividad y los servicios básicos, se requiere ordenamiento. Hay zonas que deben tener un tratamiento inmediato en cuanto a formalización, pues no tienen título estando en el centro o incluso alrededor de los nuevos supermercados…

Pero la actual gestión tiene denuncias y procesos por corrupción…

Sí, es cierto y yo espero que se esclarezcan ante las autoridades competentes y como hombre de Derecho, creo que debemos confiar y esperar que tales procesos sigan su curso adecuado y justo. Los operadores de justicia tienen una gran responsabilidad en esos casos y de todos los candidatos, también, porque he visto que tienen denuncias desde los años 2018 y 2019 y hasta ahora no sale nada, están encarpetadas. Si los operadores de justicia ya hubieran actuado, entonces varios candidatos no estarían postulando, no podrían.

Es evidente que la institución municipal está en crisis. El alcalde de Padre Abad está prófugo y el primer regidor está preso, y también el de Purús está prófugo, el alcalde de Atalaya está preso, la alcaldesa de Yarinacocha detenida en su casa, el alcalde de Manantay fue detenido tres días por acoso sexual a una trabajadora y el alcalde de Coronel Portillo tiene un pedido de vacancia y denuncia penal por nepotismo al haber permitido que sus hijos trabajen en una obra. ¿Aun así quiere postular?

Pienso que el primer filtro debe estar en las organizaciones y partidos políticos, y eso faltó en la A, de César Acuña aquí en Ucayali, porque hay un dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres y, el segundo filtro es que los ciudadanos, los electores, tenemos que tener mayor cultura cívica y política a la hora de elegir a las autoridades, porque Panchito y los demás han entrado a mejorar sus condiciones de vida personal y han caminado por lo ilícito. En el caso de Yarinacocha, el gerente es abogado entonces, debería caerle todo el peso de la ley, pero vemos lo contrario, y pienso que algo está pasando con los operadores de justicia. Lo voy a decir con sus letras completas, hay funcionarios y políticos que son especialistas en robar y creo que no podemos ser cómplices de eso.

¿Qué piensa de sus rivales, como Edwin Díaz Paredes?

Don Edwin es mi amigo, pero yo le daría un consejo de amigo, a su edad que son casi ochenta años, debería estar cuidando a sus nietos, viajando, conociendo mi país, sino podemos pensar que solo la angurria lo tiene en campaña. Y tiene grandes limitaciones como político, porque en la actualidad para administrar una ciudad hay que prepararse. Don Edwin vive del pasado y cree que ha hecho mucho en Yarinacocha, pero en tres periodos, yo le diría que no hizo nada, talvez sus negocios. El solo sabe hacer pistas y preguntémonos porqué, la municipalidad o es una institución solo para hacer pistas, eso debe quedar bien claro, sino un ente promotor. Y además don Edwin tiene un proceso penal por lavado de activos y están pidiendo 25 años de pena privativa, y eso es muy grave.

¿Usted considera que Edwin Díaz tiene una visión obsoleta?

Yo creo que sí, que su tiempo ya pasó. Fíjese, yo he estado visitando caseríos y los demás candidatos no van por allí, y a donde lo hacen, entregan dádivas onerosas que son producto de su enriquecimiento ilícito estando como alcaldes, han hecho una fortuna que ahora les sirve para su campaña.

¿Y Raúl Marden Contreras?

Bueno, Marden Contreras es otro ciudadano y yo estuve en Masisea y aparentemente es benefactor ahí, de los más necesitados, o sea el asistencialismo y que obviamente es usado, frente a su escasez de recursos va y le da cositas pero ha sido tres veces alcalde y ha estado en la cárcel por irregularidades comprobadas, y yo digo, en tres periodos no ha podido llevar la luz a Masisea, como se atreve a candidatear. Hay una carretera de 37 kilómetros entre Masisea y el Imiría que no fue capaz de hacer para darle salida a su pueblo.

¿Johnny Izquierdo?

Es mi colega, pero ha intentado ser de todo y no le liga.

¿Y los demás candidatos, que aparecen entre otros?

Bueno, en los Tik Tok la gente dice que esos personajes no saben que quieren ser ni en qué partido estar, se meten a todo, vea el caso de la señora Bessie Bermúdez, que fue fujimorista y hoy es acciopopulista, quiso ser alcaldesa de Yarinacocha, congresista y ahora quiere ser regidora, y hay varios así, dígame, qué se puede esperar de esa clase de candidatos.

¿Qué plantea hacer al respecto a lo que ha dicho sobre zonas que están informales?

Creo que en Pucallpa se requiere una actualización del catastro y una coordinación con estos posesionarios para que, dentro de un programa de facilidades, entonces formalicen su propiedad… porque esto representa seguridad y al mismo tiempo permite ampliar la base de los contribuyentes mejorando los ingresos de la municipalidad que regresan a los ciudadanos en obras.

¿Qué obras haría usted con esos recursos propios?

Primero, conectividad, veredas con adoquines y asfalto en las calles de poco tránsito, iluminación pública y seguridad, y eso lleva al saneamiento básico de agua y desagüe. En mi caso, soy profesional, abogado, he trabajado en el sector público y conozco lo que debe hacerse y estamos en condiciones de responder a ese reto.

¿Qué haría en seguridad?

Un replanteamiento y reorganización que permita la participación del vecindario, porque cualquier iniciativa de espaldas a la comunidad está condenada a fracasar. Veo que el centro de la ciudad se ha vuelto tierra de nadie y la municipalidad se ha dedicado a autorizar bares y cantinas destruyendo a la tranquilidad del vecindario, fomentando la delincuencia. Se necesita un control, civil coordinado entre la Policía Nacional y la municipalidad, eso es urgente. Y eso tiene que venir desde La Divisoria, en Von Humboldt y en Campoverde. Y faltan comisarías y su equipamiento. En el 2018 se aprobó en el gobierno regional, un proyecto por más de 15 millones para seguridad ciudadana en obras por impuestos, pero nadie se preocupa ni lo mueve, no sabemos por qué, pero se entiende.

¿Y Serenazgo?

Es de apoyo, pero requiere una reorganización profunda, capacitación y equipamiento.

¿Titulación de predios?

Ese tema lo conozco y le puedo decir a los vecinos de los asentamientos humanos que yo, si los voy a titular porque sé cómo hacerlo, y considero que debe ser un programa especial y de envergadura. Y el tráfico de tierras lo vamos a combatir con la ley.

¿Comercio informal?

Privatización y mejoramiento de los mercados 1, 2, 3 y 4, ahí tenemos miles de puestos y espacio improductivo, en pésimas condiciones de higiene, y en los distritos como en Manantay que es una vergüenza, en Yarinacocha se tiene que reubicar en un punto que le sirva a todo el distrito y no solo al puerto y el centro, un mercado de productores con dignidad y comercio justo, y una central de abastos en condiciones tal como hay en las grandes ciudades. Haciendo eso tenemos para reubicar a 10 mil vendedores ambulantes o callejeros.

¿Eso que requiere?

Compromiso y decisión política, que parta de un nuevo Plan Director que incluya a Campoverde, que vaya hasta el kilómetro 30 y nos permita trasladar el aeropuerto a ese distrito, consolidar parques zonales o metropolitanos, un verdadero terminal terrestre no esa cochinada, ahí está la clave, Pucallpa tiene que considerar como una ciudad metropolitana, así lo dice y permite la ley, entonces esa visión requerimos.

¿La basura?

Educación al vecino, que nos ayuden desde la casa, en la escuela y en las instituciones públicas y privadas, eso suma y reduce el problema, porque no se trata de ir a botar la basura en la esquina, sino, de colaborar todos, y buscar la posibilidad de tratar y hacer productiva a la basura.

¿Otros temas y sectores?

Vea, con serenidad trataremos todos los temas y atenderemos a todos los sectores, de eso no debe haber la menor duda, nos vamos a dedicar a tiempo completo y con un equipo nuevo, no con funcionarios que vienen de tres o cuatro gestiones, sabidos, sino gente joven, porque hay temas como el agua y desagüe que debe ser asumido en gran escala.

¿Usted no tiene rabo de paja?

Soy un profesional y he sido denunciado, pero he demostrado mi inocencia con pruebas.

¿Y por qué creerle a Wilmer Guevara?

Porque conocemos los temas, trabajamos aquí y litigamos, recorremos las calles, hablamos con los vecinos y sabemos qué hacer, cómo superar de manera definitiva varios temas. La gente me conoce y sabe que digo la verdad, siempre.

HUMBERTO VILLA MACÍAS