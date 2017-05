ASHANINKAS Y YINES SERÁN FAVORECIDOS

El resultado de un primer diagnóstico formulado en campo estrictamente en la provincia de Atalaya, para evaluar la existencia, ubicación, detalles de tipo geográfi co, y cartográfi co del conjunto de comunidades nativas que se van a titular con la cooperación Noruega en alianza con el Gobierno Regional de Ucayali, se presentó en la víspera en la Dirección Regional de Agricultura-DRAU. Antonio Collantes Zegarra, responsable del área de comunidades nativas de la DRAU destacó el objetivo de esta reunión para brindar información a las organizaciones indígenas CORPIAA y URPIA de Atalaya, así como a ORAU/AIDESEP y CONAP y los organismos cooperantes que apoyan este proceso de titulación de tierras, como la Cooperación Ale mana, Pro Tierras Comunales/GIZ, Instituto del Bien Común. De los resultados obtenidos en Atalaya, según el diagnóstico realizado se titularán 49 comunidades indígenas, en cuatro de ellas se realizarán otros procesos, la mayoría son comunidades Ashaninkas, Yine, y de la etnia Piro de Yurúa. La jornada de socialización de la información se realizó en dos fases, en la provincia de Atalaya, porque se concentra el mayor número de comunidades nativas. Ahora se continúa el trabajo en Pucallpa, informando a cada organización o federación; porque a través de ellos se canalizaron las solicitudes para incorporar las comunidades en la agenda. Fueron notifi cados que se formuló un trabajo de campo, haciéndoles no tar que en algunos caso no acertaron. Es el caso, de cinco comunidades que no ameritan ser incorporados, porque se encuentran en un estado muy débil de organización; pero frente a esa constatación, el proyecto de actualización de la información sobre comunidades nativas para titular en la provincia de Atalaya ha considerado un margen de incorporación de otras 10 comunidades; habiéndose recibido un nuevo lote para poder corregir ese defecto operativo. En la labor de campo de la primera etapa encontraron difi cultades en el reconocimiento, porque las comunidades indígenas deben reunir varios requisitos, que no pasa solo con decir “acá esta mi solicitud”, tiene que conjugarse en base a un estudio socio económico y variables con la opinión de un sociólogo o antropólogo. La necesidad de avanzar con el reconocimiento es vital porque tienen derecho a ser identifi cados como grupo humano, pero en la práctica se encuentra que no hay disponibilidad territorial, en algunos casos están superpuestos a derechos otorgados a terceros, con contratos de concesión, con una comunidad titulada, o con predios rústicos titulados, en esos casos se descarta la posibilidad de reconocer a estas comunidades y consecuentemente titularlos. El próximo mes se tendría los primeros resultados de reconocimiento, y podría benefi ciar a más de 800 familias, en un área de 350 mil hectáreas. Desde el 2015 han titulado 45 comunidades, que en términos cuantitativos territorialmente representan 300 mil hectáreas, con una población similar de familias favorecidas. Para llevar adelante el proyecto, en la Dirección Regional de Agricultura con apoyo internacional se ha implementad la ofi cina acondicionada para llevar acabo el proceso de titulación, constituido por el coordinador y un equipo técnico que acompaña y evalúa los expedientes.