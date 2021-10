Buscan apuntalar sector forestal para que sea uno de los motores de desarrollo

El sector forestal puede convertirse en uno de los principales motores que impulse el desarrollo del país, su potencial se fundamenta en los enormes recursos del territorio peruano (el 61% está conformado por bosque tropical amazónico), los cuales deben ponerse en valor de forma responsable y sostenible, señaló la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, el año pasado la exportación de bienes derivados de la madera apenas representaron el 0.7% del total de envíos no tradicionales, haciéndose necesaria la implementación de medidas promotoras de esta industria, así como otras acciones que potencien su competitividad.

Precisamente, Adex, PromPerú y WWF en el marco de su proyecto Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques con financiamiento de la Unión Europea, organizarán este jueves 14 de octubre el foro ‘Madera y acabados para la sostenibilidad en la construcción’, donde se realizará una rueda de negocios, cuyo objetivo es acercar la oferta nacional con compradores internacionales especializados. En el evento se tratarán temas como ‘La sostenibilidad en la industria de los acabados para la construcción’, ‘Conociendo la ruta de la madera legal de Perú’, ‘Mercado de la Maderas: oportunidades y tendencias’ y ‘Potencialidad del sector forestal peruano: especies y usos’.

Se debe señalar que con el objetivo de poner en valor esa actividad, la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, en la que ADEX participa activamente, también trata temas como la implementación de los Libros de Operaciones de los títulos habilitantes, los modelos de capitalización de empresas de la región Loreto, la problemática de los permisos de cambio de uso de predios privados para plantaciones y su inseguridad ante ataques e invasiones, entre otros.

Cifras

Entre enero y agosto del 2021 los despachos de madera peruana alcanzaron los US$ 77 millones 002 mil, cifra que indica un crecimiento de 39.8% respecto al mismo periodo el año anterior (US$ 50 millones 046 mil), sin embargo, aún no alcanza el monto logrado en 2019 (US$ 80 millones 050 mil).

Los más demandados por los compradores foráneos fueron los productos semimanufacturados (US$ 47 millones 484 mil), destacando las maderas molduradas, tablillas y frisos para parqué sin ensamblar y las demás maderas perfiladas longitudinalmente distintas de coníferas, tablillas y frisos de parqué.

También se exportó madera aserrada (US$ 18 millones 839 mil), productos para la construcción (US$ 4 millones 496 mil), muebles y sus partes (US$ 2 millones 710 mil), madera chapada y contrachapada (US$ 1 millón 674 mil), productos manufacturados (US$ 834 mil 541), hojas, chapas y láminas (US$ 653 mil 398), entre otros.

El destino principal fue China, con una participación de 31.1%, seguido de Francia (17%) y EE.UU. (11.8%). México, República Dominicana, Dinamarca, Bélgica, Vietnam, Nueva Zelanda y Ecuador completan el top ten.

El dato

Puede participar del foro ‘Madera y acabados para la sostenibilidad en la construcción’ en el siguiente link: bit.ly/foro14102021