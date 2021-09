Dayanita se reencontró con la madre de su hijo

En la última edición de “Andrea”, Dayanita volvió a la ciudad de Pucallpa y viajo siete horas hasta el caserío Los olivos para llegar a la humilde vivienda de Pamela Gómez, la mamá de su supuesto hijo.

Después de seis años, la actriz cómica volvió a ver a su expareja, con el fin de saber si es o no el padre del niño de diez años. Esta vez las dos se sentaron en una mesa y conversaron sobre las dudas que envuelven su paternidad.

“Por qué no me sacas de dudas. Mi afán no es quitártelo. (…) Si sale positivo me hare cargo de él. Yo no tengo ningún problema”, manifestó Dayanita mortificada por realizarse la prueba de ADN y saber los resultados.

Por su parte, Pamela Gómez volvió a reafirmar que el niño de 10 años no es hijo de la actriz cómica, pero ella no perdió las esperanzas y viajaron a Lima para realizarse los exámenes necesarios para descubrir la verdad.

Muy pronto se sabrá si Dayanita es el padre del pequeño de diez años. Si no es así ella prometió dejar en paz a Pamela Gómez.