Derivados del umarí deleitan al público en feria

El umarí dejará de ser una exótica fruta de estación para convertirse en deliciosos derivados que se podrán consumir durante todo el año. Este es el anhelo de los productores del caserío Túpac Amaru en Manantay, y la labor de adiestramiento y promoción corre a cuenta de la Dirección Regional de Agricultura.

Ayer junto a la quebrada Túpac, se realizó la primera feria de derivados del umarí matizado con el ritmo del bombo baile productores vendieron umarí y mostraron diversos productos obtenidos de esta fruta regional.

La actividad que se llevó a cabo ayer, viernes 18 de marzo, fue promovida por la Municipalidad Distrital de Manantay en un trabajo conjunto con la Dirección de Promoción y Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura.

Entre los productos derivados del umarí, ofrecieron mantequilla con diferentes presentaciones, saladas y hasta con picante, néctar, pulpa y yogurt y también la fruta. Para que puedan realizar los mencionados productos treinta productores del caserío Tupac Amaru, recibieron capacitaciones por profesionales agroindustriales.

El umarí es una fruta muy apreciada en la amazonia, gracias a su peculiar sabor y aroma; el umarí es un árbol de entre 8 y 15 metros de alto muy ramoso, su fruto es una drupa ovalada de 8 cm de largo por 5 cm de ancho. Hay variedad de colores de esta fruta entre amarillo, negro, verde y rojo; pero la pulpa siempre es de color anaranjado y es conocida como ‘la mantequilla de la selva’.

Esta fruta tiene muchas particularidades con respecto a su cosecha, no se debe coger directamente del árbol porque se seca y no tiene buen sabor, por esta razón, se debe esperar que la fruta caiga del árbol para recién recolectarlo, además, los productores indicaron que en días lluviosos esta fruta no despeña y que solo lo hace en días soleados.

CONTINUARÁN CON LAS CAPACITACIONES

Marilú Estrada, encargada de la Sede Agraria de Manantay, manifestó que es importante mostrar a los productores que se pueden crear diversos derivados de esta fruta, y continuar con las capacitaciones para fortalecer sus capacidades y que los productores puedan formar sus empresas con estos productos de forma legal y espera que estos puedan alcanzar un reconocimiento nacional e internacional.

David Ferreira, director de Promoción y Competitividad Agraria, indicó que las capacitaciones han tenido mucha aceptación y participación de los productores, y manifestó que seguirán trabajando para continuar con la organización de más talleres para que conozcan que otros productos se pueden derivar del umarí y los procesos de elaboración.

Dijo también, que los productores consiguieron conseguir sus productos con asesoramiento agroindustrial, y que tienen mucho potencial para seguir con la producción de los derivados. “Todo este esfuerzo es para que ellos puedan mejorar su situación económica; estas actividades son parte de la reactivación económica”, agregó.

ANFITRIONES

Jonathan Ruiz Salas, presidente del caserío Tupac Amaru, agradeció a las autoridades por realizar la actividad en el caserío y espera que para los siguientes años se puedan dar festivales más grandes.

Dijo que las capacitaciones brindadas fueron muy buenas, ya que les dieron una nueva perspectiva sobre la producción del umarí, para que en futuro él y los demás productores puedan formar sus empresas de productos a base de umarí.

Por su parte Augusto Reátegui Ahuanari, un productor de 82 años, comentó que está muy agradecido por las capacitaciones y las enseñanzas para realizar derivados del umarí, pues afirma que vendiendo el producto de esta manera obtiene mucha más ganancia. Él lleva más de 20 años como productor de humarí, y afirmó que el árbol de esta fruta es muy generosa por la cantidad de productos que les ofrece en su temporada, que culminará en la primera semana de abril.

Los demás productores, mencionaron que están entusiasmados y emocionados en seguir aprendiendo y capacitándose, pues trabajar con derivados productos de umarí para mejorar su economía.

ANGÉLICA DOLCI