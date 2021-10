Exportación de cacao y sus derivados superó los US$ 150 millones

Los envíos al mundo de cacao y sus derivados sumaron US$ 150 millones 784 mil entre enero y julio de este año, logrando un crecimiento de 9% en comparación al mismo periodo del 2020 (US$ 138 millones 812 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo al presidente del Comité de Café y Cacao del gremio, José Antonio Mejía, su grupo de trabajo está muy involucrado con la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao y Chocolate 2020-2030, el cual busca poner en marcha estrategias que favorezcan esa actividad.

Ese grano aromático es considerado el primer cultivo alternativo frente a los ilícitos, por lo tanto –continuó–, se deben priorizar las acciones a su favor. Nuestro objetivo es que Perú se convierta en un productor sostenible de cacao y produzca al 2030 alrededor de 250 mil toneladas por año.

Por su parte, los productores y las empresas exportadoras siguen a la búsqueda de más compradores, por ese motivo están participando en dos importantes certámenes. El primero, la Expoalimentaria Virtual 2021 (hasta el 8 de octubre) y el segundo, el XII Salón del Cacao y Chocolate 2021 (hasta el 3 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, San Borja).

“En el Salón del Cacao y Chocolate se cumplen los protocolos de bioseguridad, los cuales garantizarán el buen desarrollo del certamen. Están participando nuestros asociados Organic Rainforest, Exportadora Romex, Amazonas Trading, Machu Picchu, Sumaqao, Perales Huancaruna y otras”, apuntó.

Señaló además que, en el marco de este evento, se celebrará hoy viernes 1 de octubre, el Cóctel por el Día del Cacao y Chocolate Peruano, primer encuentro presencial de este sector en el cual los participantes –actores de la cadena público y privado– podrán realizar un networking especializado con compradores internacionales que visitan este salón.

Cifras

ADEX detalló que los despachos de cacao a julio (US$ 150 millones 784 mil) fueron en sus presentaciones en grano, manteca, chocolate y nibs, entre otros, y tuvieron como su principal destino EE.UU. (US$ 36 millones 186 mil). A pesar de disminuir sus pedidos en -11%, concentró el 24% del total enviado; le siguió Países Bajos (US$ 22 millones 662 mil) con una caída del –10% y una representación del 15%. Además, resaltaron por su monto FOB Alemania (US$ 16 millones 577 mil), Indonesia (US$ 13 millones 275 mil) y Argentina (US$ 6 millones 708 mil). Completaron el top ten Bélgica, Italia, Malasia, Chile y México.

La firma líder fue Machu Picchu Foods S.A.C. Otras como Sumaqao S.A.C., Exportadora Romex S.A., Amazonas Trading Perú S.A.C., Cafetalera Amazónica S.A.C., Agro San Gerardo E.I.R.L., Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro, Asociación Cacaotera de Tocache y Villa Andina S.A.C. también estuvieron en el ranking.

A tomar en cuenta