Turistas regalaron motocarro nuevo a pucallpino

Un vehículo recién salido de tienda, fue obsequiado por turistas mexicanos a un motokarrista pucallpino, Franco Mello Salinas, por su amabilidad y buen servicio turístico que realizó en la mencionada ciudad.

En el registro, se observa que el ciudadano mexicano Mauricio Ramírez, un próspero empresario del rubro bienes y raíces (inmobiliarios), tras su estadía en Pucallpa, tomó los servicios particulares de Franco Javin Mello, y quedó agradecido por su buen trato.

“Agradezco a Dios y a mi padre que me bendice desde el cielo, quien falleció hace poco. Desde allá me está bendiciendo poniéndome a personas correctas en mi camino. Día a día le pido me acompañe siempre, sea mi copiloto”, manifestó el motokarrista.