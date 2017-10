El abogado David Zevallos Ampudia, reveló que ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Melina Díaz Acosta, fue presentado un sobreseimiento que buscaría la impunidad de una presunta e irregular compraventa de una propiedad del extinto exalcalde Alfonso Torres Fernández.

Zevallos Ampudia, dijo que la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, ha pedido el sobreseimiento, que en buena cuenta es el archivamiento de la denuncia que formulara Carmela Torres De La Cruz, por el presunto delito de estafa en contra del ciudadano Miguel Torres García.

Se trata de la propiedad ubicada entre los jirones Tacna y Progreso, cuyo 75 por ciento de las acciones correspondían al exalcalde Alfonso Torres Fernández, y que fueron transferidos a Miguel Torres García.

La denuncia presentada ante la Cuarta Fiscalía se basa en que los 105 mil soles que pagaron por la compra venta del mencionado predio, primero aparece siendo depositado el 19 de diciembre del 2012 en el Banco Continental y en los datos del beneficiario no aparece Alfonso Torres Fernández, sino Servicios Turísticos Pucallpa SRL y como datos del solicitante, Miguel Torres García.

El letrado Zevallos Ampudia, recuerda que el día en que se presentó la solicitud de sobreseimiento, al hacer esta observación, el fiscal pasó por alto que Alfonso Torres retiró 105 mil soles en presencia de Miguel Torres García e inmediatamente este dinero fue depositado en la cuenta de Servicios Turísticos Pucallpa.

“Ese dinero no fue a parar a las manos de Alfonso Torres Fernández, con un cheque que no sabemos de dónde ha salido y lo que no ha investigado el fiscal … y se trataría de una estafa porque no fue a parar en las manos de Alfonso Torres”, dijo el abogado.