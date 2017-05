Qué conviene a Ucayali: La exoneración o pagar impuestos

Compartir

LA EXONERACIÓN ES SINÓNIMO DE DESATENCIÓN DEL GOBIERNO

El tema de las exoneraciones tributarias en la región Ucayali, siempre ha sido un tema sensible y de mucho debate. Se dividen en dos grupos, quienes aseguran que es vital para el desarrollo de la región y quienes refi eren que no lo es, y ha llevado al pueblo a diversas movilizaciones para defenderlo. Actualmente la región Ucayali, cuenta con la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía que “tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada”. Pero para el doctor Juan José Palomino Ochoa, director ejecutivo del Centro de Integración Tributaria Latinoamericana – CITLA, esta Ley desde sus inicios y hasta hoy tiene ciertos aspectos divergentes, es decir la norma no confí a las exoneraciones, en especial las empresas transnacionales. Puso de ejemplo a las empresas de telecomunicaciones, que si cobran el impuesto general a las ventas – IGV pero que según la ley en Ucayali estamos exonerados. Dando a entender que esta Ley es relativa. Indicó que otro claro ejemplo son los hipermercados que han llegado a la región, donde uno de ellos grava el IGV y el otro no; sin embargo, en el que no grava el impuesto, el precio de sus productos es mayor o igual al que si grava el impuesto. Lo cual indica que si pagamos un IGV, pero es oculto. “Ahora podemos decir que ya no es tan importante las exoneraciones para la región ya no tiene ese peso, porque hay artículos que se están adquiriendo con IGV y a precios más baratos que una tienda que vende sin IGV. Esto debe ser materia de análisis y de estudio”, dijo. LA EXONERACIÓN ES SINÓNIMO DE DESATENCIÓN DEL GOBIERNO Añadió que el problema de la exoneración, es que a causa de esta ley el gobierno central no ha dado una adecuada atención a la Amazonía, justamente por la política tributaria al referir que con las exoneraciones están compensándonos, porque no pagamos IGV. Cosa que es muy contraria con las otras regiones que si pagan impuestos. “La mayor atención se les da a aquellos que pagan IGV e impuestos y donde no se paga simplemente el estado no invierte en los servicios básicos”, dijo. Por lo que señaló que se ría muy importante que Ucayali, en un tiempo más ya no continué con las exoneraciones, para que así podamos ser compensados en otros aspectos y podamos ir mejorando en infraestructura y programen más presupuesto para la región. “Las exoneraciones jue gan un punto en contra, porque nosotros no hemos tenido la atención de ningún gobierno, porque se dan cuenta que nosotros no somos importantes en el aspecto de ingreso para las arcas fi scales, y de allí viene la desatención del estado”, dijo. Precisó que es mejor contribuir y tener una mejor atención y servicios de calidad, tanto en salud, educación, infraestructura que mejorará la calidad de vida, en contraste a la desatención que hoy tenemos. En cuanto a aquellos que sostienen que el dejar de tener las exoneraciones tributarias, implica una infl ación desmedida y el encarecimiento de los productos, dijo que no es así, ya que para eso existe una política tributaria y fi scal para que el estado mitigue esos aspectos. “Muchas veces nos señalan que si mañana nos quitan las exoneraciones, padeceremos hambre y calamidades, ese es un aspecto extremo, no es técnico, es más político. En el aspecto técnico lo importante es que tengamos un crecimiento sostenible en base a un presupuesto capaz”, puntualizó. ALI RODRIGUEZ