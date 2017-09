En valía de su trayectoria académica y profesional, la V Cumbre de Dirigentes Educativos y XI Congreso Internacional de Educación Superior a realizarse entre los días 12 y 13 de febrero del 2018 en La Habana Cuba, la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE) otorgará el grado Doctorado Honoris Causa en Filosofí a de la Educación al Dr. Carlos Enrique Fachin Mattos, rector de la Universidad Nacional de Ucayali. El grado honorífi co se fundamentaría en el compromiso personal de Fachin Mattos en la mejora de la educación, además la Universidad de Ucayali recibirá el Premio Sapiente de Educación para la Paz en reconocimiento a la aplicación de estrategias educativas que fomentan la paz. “La ODAEE tiene por fi nalidad reunir a la mayor comunidad de personas, instituciones públicas y privadas, de cooperación y medios organizados de todo el mundo para juntos construir el Espacio Flor de Lis, donde se plasme y proyecte las estrategias educativas para una nueva sociedad que actúa desde la ética y la virtud”, dijo la primera autoridad unusina. Dentro de este contexto, cada uno de los integrantes de la ODAEE, es llamado a emprender para cumplir con el fi n último: La Ética en la Educación, que permitirá formar personas valiosas en todos los sentidos y así contribuir para la generación de conocimientos a través de la investigación y la docencia, transfi riendo los resultados e innovaciones a la sociedad para el incremento del bienestar. ODAEE en la actualidad tiene presencia en 21 países y cuenta con una red activa de 672 instituciones educativas quienes la conforman y la sostienen en calidad de Miembros, siendo su autonomía e independencia expresiones genuinas de la sociedad civil. Fachin Mattos explicó que por quinto año consecutivo los Miembros de la ODAEE se reunirán en La Habana para acordar temas de transcendental importancia para la mejora educativa y para el futuro de la educación. En este encuentro se propone la presentación de métodos y modelos educativos que aborden la interdisciplinariedad colaborativa y no-competitiva, que incluyan estudios de la consciencia, la mente y el espíritu. El acto de investidura al rector de la Universidad Na cional de Ucayali y premiación tendrá lugar el día 13 de febrero a las 18:30 horas en la gran sala El Cetro del hotel Meliá Cohíba de La Habana en el país de Cuba, en armonía con el Paz Project, proyecto de Educación para la Paz inaugurando en este mismo local en febrero del 2017. “Asumiré este grado honorífi co con mucha humildad, la idea es seguir extendiendo nuestra mirada a articular con otras universidades del mundo, que se sepa de la Universidad Nacional de Ucayali a nivel internacional, de la forma en cómo crecemos, en nuestras intenciones por trascender, y sobre todo ganando aliados que nos puedan llevar a la excelencia para posicionar a nuestra querida universidad como una de las mejores no sólo en el país, sino en el mundo”, fi nalizó. SANDRO VILLENA