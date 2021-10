Cayó desde el noveno piso, impactó contra un auto y solo se lesionó un brazo (VIDEO)

De manera milagrosa, un hombre de 31 años sobrevivió a una caída desde el noveno piso de un edificio en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras caer sobre un vehículo estacionado. A pesar, de esa caída solo se lesionó un brazo.

Fue una joven quien escuchó un fuerte impacto y al darse cuenta, la joven logró realizar una fotografía y un video sobre lo que acabada de ocurrir.

“Escuché un gran boom y no pensé que fuera una persona al principio. La ventana trasera del BMW se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido. Yo estaba como, ¡Dios mío! Me quedé impactada. Era como estar en una película”, relató la ciudadana.

El auto, debido al fuerte impacto, quedó destrozado totalmente. Las ventanas explotaron y quedó hundido, pero a pesar de ellos, el joven sobrevivió.

A diferencia del BMW, el hombre ha salido del interior del vehículo dando un salto entre gritos, quejándose del gran dolor que sentía en su brazo, que estaba retorcido debido a la fuerte caída que había sufrido.

Los transeúntes que visualizaron la escena quedaron atónitos. Asimismo, se llamaron al número de emergencias mientras registraban en video y fotografías el gran acontecimiento.

Cuando llegaron los servicios de urgencias, el hombre fue trasladado al hospital, donde estuvo en estado crítico durante unas horas por la gravedad de sus heridas; sin embargo, la suerte siguió de su lado, pues ha logrado sobrevivir para contar su historia.

I cannot believe I witnessed this man fall from a building and land on top of a car😵‍💫 still traumatized! Praying for him & YES I CALLED THE COPS BEFORE RECORDING pic.twitter.com/cFKrqCIO2m