Melissa no quiere salir de su casa y le pide a ´Gato´ Cuba que se vaya: «Él tiene otra casa, yo no»

Melissa Paredes salió a pronunciarse con todo tras ser ampayada con su bailarín Anthony Aranda, y sorprendió al revelar detalles de la situación actual que vive con su aún esposo, Rodrigo Cuba.

Dentro de las revelaciones de Melissa Paredes, sobre su separación, la conductora dijo que estaba separada de Rodrigo Cuba desde julio de este año, y contó el duro momento que vive a su lado.

Con lágrimas en los ojos, la conductora aseguró que su aún esposo no quiere irse de su hogar, pese a que se lo ha pedido, y además dijo que este la podría denunciar si es que ella deja el hogar que comparten con su hija Mía.

«Él no quiere irse, no quiere, él tiene otra casa, yo no, y si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar», sentenció Melissa Paredes, llorando.

Melissa negó rotundamente haber ‘sacado los pies del plato’. «Este momento que estoy pasando es duro, no me lo esperé, de esta manera», dijo inicialmente.

«Es un tema que se sabía tras puertas, bajo siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él (…) Él dice que se enteró ayer y eso es falso. Rodrigo sabía», añadió tajantemente.

En cambio, el futbolista aseguró que siempre trató de darle su respeto y amor a la conductora de América Hoy y que los detalles de la separación solo los podría dar ella. «El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación», dijo.