Tiktok: Asisten a una fiesta y sorprenden con sus pasos de baile al ritmo del huayno (VIDEO)

Una pareja se ha vuelto ‘famosa’ en TikTok después de ser captados mientras disfrutaban al ritmo de un huayno peruano en la provincia de Chota, Cajamarca.

El video fue publicado por el usuario @jenniferkeydi2.0, quien, como indica en su perfil de la mencionada plataforma, es una «chotana de corazón». En la escena se observa a una pareja bailando con entusiasmo un huayno, esto causó la impresión de muchos presentes. Miles de internautas no dudaron en reaccionar y comentar sobre los singulares pasos de los jóvenes bailarines.

«Siempre he querido bailar un huaynito, but no me salt», «Todo cajamarquino mantiene el ritmo», «¡Me encantó su forma de bailar, iré a ese lugar!», fueron algunas respuestas entre los usuarios.

En la actualidad, el clip de TikTok cuenta con más de 424.000 reproducciones, casos 20.000 ‘me gusta’ y cientos de reacciones.