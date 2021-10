Un malhechor utilizó un tractor para robarse motocicletas en Australia. El insólito hecho fue registrado por una cámara de vigilancia de la zona y también se compartió en las redes sociales donde en pocos minutos se volvió viral.

Al lugar también llegó el personal policial, al percatarse de eso, el delincuente decidió tirar las motocicletas e intentar huir por los rieles del tren, dañando la infraestructura ferroviaria, incluidos los puntos y las señales, a medida que avanzaba.

Medios locales indicaron que fue gracias a la policía canina que se logró capturar al facineroso, quién fue dirigido hacia la dependencia policial.

También se conoció que al delincuente se le negó la libertad bajo fianza y debía comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Ipswich la próxima semana. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la policía dijo que las cercas privadas y vehículos policiales resultaron dañados.

VIDEO: CCTV footage captures the moment a thief rams an allegedly stolen front-end loader into a shop and attempts to make off with two motorcycles in the Australian state of Queensland pic.twitter.com/k0GENRokzG