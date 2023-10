8 / 100 Funciona con Rank Math SEO

ACCIDENTE EN CONTAMANA FUE CAPTURADO EN VIDEO

Dos jóvenes que se encontraron grabando un video en el Mirador Shiringal de Contamana, capital de la provincia de Ucayali, Loreto, vivieron un momento de terror cuando cayeron dos metros desde los barandales de protección mientras realizaban una arriesgada maniobra. El accidente quedó registrado en la cámara de un teléfono celular, lo que permitió ver cómo los dos muchachos intentaban realizar un acto de equilibrio sin darse cuenta de que perderían el control y caerían al vacío.

En las imágenes, se puede observar a una chica que se encuentra a un lado de los jóvenes sacando lo que parece ser una goma de mascar de su boca. Es posible que, al tratar de evitar que el inocente chicle cause un impacto, uno de los chicos perdiera el equilibrio, lo que llevó a que ambos se precipitaran al suelo. Por suerte, el incidente no pasó de ser un susto, pero seguramente les dejó una valiosa lección de vida: la importancia de no ser descuidados y de controlar los riesgos.

El Mirador Shiringal, conocido como «El encanto a primera vista», es uno de los espacios atractivos que Contamana ofrece a sus habitantes y visitantes. Desde este mirador, se puede disfrutar de una vista panorámica de la parte baja de la ciudad. Es un lugar frecuentado tanto por locales como por turistas, ya que cuenta con paseos flanqueados por bancas, pérgolas, canchas deportivas, juegos recreativos y un restaurante que añade encanto al lugar.

Este incidente sirve como recordatorio de que, aunque la belleza y la diversión pueden encontrarse en lugares como el Mirador Shiringal, es esencial mantener la seguridad como prioridad en todo momento. La aventura y la emoción pueden ser emocionantes, pero deben disfrutarse de manera responsable para evitar situaciones peligrosas como la que vivieron estos dos jóvenes.