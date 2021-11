¡AMPAY! «La Uchulú» y «El Shamuco» son captados juntos|VIDEO

La noche del último martes, Esaú Wong, conocida en el mundo de Chollywood como la ‘Uchulú’, fue captada cenando con Samuel Gonzáles, ‘El Shamuco’, luego de haberse ‘separado’ en mayo.

Al parecer, la llama de la relación que alguna vez existió entre estos dos personajes, no está extinta del todo. La Uchulú’ y El Shamuco según parece, tuvieron una cita en el restobar Rústica, ubicado en un concurrido centro comercial. Hasta hace más de siete meses atrás, estos personajes eran pareja y hacían videos juntos para las distintas redes sociales.

Sin embargo, al estilo del Gato Cuba, según declaraciones del propio Shamuco, este fue sacado del equipo de la Uchulú sin ser avisado, por lo que decidió trabajar por su cuenta, con el apoyo de otro influencer conocido como ‘La Tacacha’. “La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión.

No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa”, comentó en una entrevista a un medio nacional. En agosto, Gonzáles respondió un comentario en su cuenta de Instagram donde afirmó que “no le interesaba” si la Uchulú lo recordaba o no. “Tampoco me interesa si me recuerda o no. Hace meses que no tengo ningún tipo de relación con él. O sea, relaciones laborales o amicales porque otra cosa no hubo nunca”, precisó.

Por su parte, La Uchulú en un comunicado que realizó en la misma plataforma refirió que ya no grabará más con el Shamuco, porque “grabar juntos se vuelve incómodo, tenso y de muy mal gusto”. No obstante, este último ‘ampay’ deja mucho que esperar de estos personajes. No nos sorprendamos si los volvemos a ver juntos en próximos videos.