Artista ucayalino presenta arte amazónico en Lima

El artista ucayalino Benny Ríos Arenas realizará esta noche una exposición artística en la ciudad de Lima compuesta por diversos grabados (gráficas de personajes amazónicos) y cortometrajes, que representan la identidad amazónica, esta obra es denominada “El Universo de Chico Wasca”.

La presentación se realizó en la sala de exposición de Casa Runa y forma parte de una iniciativa privada en alianza con el Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, que tiene como objetivo generar políticas de gestión intercultural con énfasis en acompañar la producción de artistas de origen amazónico.

Ríos, aparte de ser un gran artista, reconocido a nivel nacional, también es ilustrador editorial, realizador audiovisual y gestor cultural en Pucallpa. Es autor de la novela gráfica Zancudo, Los Fanzines, Ayaymama, Noyati, es guionista y dirigió cortometrajes como Salomé, Monstruos y Martín.

“Desde niño me vínculo con el arte para poder expresarme ya que era muy tímido y a través de los dibujos y los mundos imaginarios que me creaba era capaz de compartirlo y a través de narraciones o historietas, pero no me atrevía a hacer algo más hasta descubrir que realmente esto era para mí y eso sucedió hace 15 años”, contó Ríos a Ímpetu.

Proyectos a realizar

Ríos Arenas tiene como proyecto más cercano realizar el denominado Asalto Cultural. “Trata sobre intervenciones de arte en espacios públicos. Trabajaremos con una temática y en esta decimosegunda edición la titulamos Libertad de Sabores, donde con las diferentes artes hablaremos sobre la nutrición los insumos locales y la tradición de la nuestra gastronomía amazónica”, explicó el artista.

Este evento será ejecutado el sábado 30 de octubre a las 4 de la tarde en el parque Kennedy y el ingreso será libre. El artista también precisó que se vienen rodajes de algunos proyectos audiovisuales, pero la fecha aún es desconocida.

Actualmente, Benny Ríos se desempeña como educador del proyecto cultural Jakon Nete y pertenece a los colectivos culturales como la Asociación de Cineastas amazónicos, Movimiento Cultura Colorada, Asociación de Historietistas de Ucayali y participa activamente en diferentes conferencias de arte, ilustración, cine y cultura amazónica.