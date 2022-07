Comunidades nativas de Purús quieren pertenecer a Brasil

Desde el año pasado, las autoridades indígenas de la provincia de Purús, en Ucayali, tienen la intención de pertenecer a Brasil, este pedido vuelve a escucharse, ante el olvido de las autoridades. Así lo señaló Salomón Castillo, presidente de la Federación de las Comunidades Nativas de Purús.

El líder indígena manifiesta que desde hace 3 meses en la provincia no se realizan vuelos cívicos. Purús cuenta con alrededor de 4 mil habitantes, y tiene 43 comunidades nativas en sus 8 lenguas originarias. Explica que solo se puede acceder a este sector del país a por vía aérea.

Los vuelos de acción cívica son operaciones de carácter excepcional que tienen como finalidad el transporte de carga y pasajeros en zonas del país que no son atendidas ni por el Estado ni por los privados debido a su inaccesibilidad. Dicha acción es ejecutada por el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones.

“Si hay una emergencia de un paciente en Purús, y no hay vuelo, no podemos hacer traslado y se muere. Ese es el gran problema”, acotó.

Salomón precisó que, de pertenecer a Brasil, no pasarían por estas necesidades, ya que al estar frontera con el país “puede darse cuenta de la gran diferencia que existen en sus autoridades». “Sigo luchando por este tema, pido a las autoridades, que se den cuenta que Purús también pertenece a Perú, que no nos abandonen”, menciona el líder indígena.

Entre sus pedidos, principalmente se encuentra la ejecución por lo menos de 4 vuelos de acción cívica mensuales, la culminación de la construcción de su hospital y fortalecer su cobertura telefónica y de acceso a internet.

El dirigente también dio a conocer que el pasado 13 de junio envió una carta al primer ministro Aníbal Torres informándole las demandas de las comunidades. Esta carta fue remitida también a la Defensoría del Pueblo, pero hasta la fecha, comenta el líder indígena, no tienen alguna respuesta.

Estoy aquí para dar este mensaje porque en Purús no he podido difundir nuestras necesidades porque no hay comunicación, no tenemos internet”, explica el dirigente.

TATIANA ZACARIAS