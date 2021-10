Iquitos: Madre se ahorca dentro de su vivienda

Terrible decisión es lo que tomo una madre de familia de 23 años, tras ahorcarse el último lunes con una soga en el cuello al interior de su vivienda. El hecho se registró en el caserío San Francisco distrito de Belén, Iquitos.

Se trata de Gretty Yoleti Rojas Ahuanari una joven madre de dos niños. Al parecer la fatal decisión de la mujer, seria por una «decepción amorosa», luego de enterarse que su esposo tendría otra pareja con la que tiene un hijo de 2 años

Según la madre, uno de los motivos que habrían orillado que su hija se suicidará, sería la reciente separación con su conviviente.

«Mi nieta sufría mucho por que siempre me venia a contarme sus problemas llorando, ella no aguanto mas los problemas que tenia. Es por eso que se quito la por problemas con su pareja» mencionó la abuelita de Gretty.

La muerte de la joven madre, sorprendió a todos sus familiares, quienes señalan que días antes del suceso, ella se mostraba calmada y sin sospechas alguna. El cuerpo de la joven madre fue llevado hasta el Ministerio Público para le necropsia de ley.

«Ella sabia que yo tenia otro hijo con otra mujer y que ya no estaba con ella, no entiendo que paso por que yo le deje tranquila. Cuando me llamaron a las 2 de la mañana mientras jugaba futbol» declaró Luis Mendoza, el conviviente, ante prensa local.