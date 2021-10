Por casi un año una menor de 13 años venia siendo abusada sexualmente por dos sujetos en el interior de su vivienda ubicada en la calle 11 de agosto del asentamiento humano Villa Amistad, en Iquitos.

Los hermanos identificados como Llair Lomas Silvano (25) y Elviz Lomas Silvano (23), quienes habrían aprovechado que la menor se quedaba sola en casa para ultrajarla sexualmente, luego que su madre fuera al trabajo,

VER TAMBIÉN: .Detienen a hombre acusado de violar e intentar enviar a Lima a niña de 13 años

Según la abuela, los dos implicados golpeaban y abusaban de su nieta mediante amenazas, hasta el punto de afectar gravemente su salud.

«Mi nieta gritaba me duele y ya no dormía en las noches, gritaba ´ahí esta es el que me golpeo’. Ella nos contó todo cuando ya estaba muy mal, nos dijo que ellos (los hermanos Lomas) la violaron y que le venían amenazando», declaró la abuela.

Tras el suceso, la familia inició con la denuncia en contra de los dos hermanos. Asimismo, la menor fue internada en el área UCI del Hospital Regional.

Según los doctores, el estado de salud de la menor es critico por lo que tendría pocas probabilidad de sobrevivir. Mientras tanto, su caso continúa siendo investigado por la policía.

La familia de la menor es de bajo recursos económicos, por lo que necesitan de ayuda para cubrir los gastos médicos. Si desean ofrecer alguna ayuda comunicarse al número 980 065 535. Para un trato más directo se encuentra entubada en el área UCI de pediatría del Hospital Regional. Necesita con urgencia unidades de sangre O negativo.